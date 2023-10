La pelea oculta por la Cámara de Comercio que el presidente Petro le prometió a Soacha

En Soacha ya dan por hecho que, en los próximos días, el presidente Gustavo Petro firmará el decreto que le da vida a la nueva Cámara de Comercio de Soacha (Cundinamarca) que espera recaudos superiores a los cerca de 20.000 millones de pesos al año.



(Lo invitamos a leer: Así fue como se le voló a la justicia la poderosa ‘Cacica’ Cielo Gnecco)



“¿Para qué esa Cámara de Comercio? Para que se puedan abrir empresas, para que se puedan legalizar emprendimientos populares... para que la de Soacha pueda promover la creación de puestos de trabajo, a través de la economía popular”, señaló el mandatario en su visita a Soacha en marzo pasado. Y también les prometió universidad pública y cable aéreo.

Facebook Twitter Linkedin

La Cámara de Comercio de Bogotá se ha opuesto a la creación de un par en Soacha. Foto: Unidad Investigativa

El pulso

Facebook Twitter Linkedin

Este es el borrado del decreto que emitió el gobierno para la creación de la Cámara de Comercio de Soacha. Foto: Archivo particular

Lo que pocos saben es que la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) ha librado una batalla en el Gobierno para que esa entidad siga atendiendo los trámites que ahora adelantaría su par en Soacha: captar y administrar los recursos públicos del registro mercantil de las empresas y entidades legalmente constituidas. Esta facultad es delegada por el Estado en dichos organismos y la facturación es millonaria.



De hecho, la CCB tiene una sede exclusiva para Soacha y, en varias cartas enviadas al alto Gobierno, se ha opuesto a que se abra otra entidad con las mismas funciones.



(Puede ser de su interés: Los empresarios detrás de la caleta con $6.350 millones que cayó en Bogotá)



EL TIEMPO tuvo acceso a dos cartas, enviadas a las carteras de Justicia y de Comercio por el exmagistrado Julio César Ortiz, presidente de la junta directiva de la CCB, en las que argumenta por qué se oponen al nuevo ente en el municipio vecino.

'Se puede perjudicar a comerciantes y a emprendedores'

Facebook Twitter Linkedin

Superintendente de Sociedades, Billy Escobar. Foto: Twitter @SSociedades

De hecho, se le envió al Gobierno un análisis de los inconvenientes que, en criterio de la CCB, tiene la CC de Soacha.



"En este documento, se evidencia que la CCB cumple y ha venido cumpliendo cabalmente su misión y propósito en toda su jurisdicción, lo que desvirtúa de plano la necesidad de creación o constitución de una nueva cámara de comercio en el municipio de Soacha, toda vez que no existe una necesidad en el Municipio que no sea atendida plenamente por la CCB y muy por el contrario con la creación de una nueva Cámara de Comercio para el Municipio de Soacha se puede estar perjudicando a los comerciantes, emprendedores y empresario de este municipio, y en consecuencia a toda la población del mismo", se lee en el documento que ha circulado de manera restringida.



(Lo invitamos a leer: Atención: Fiscalía captura a 6 implicados en presunta estafa con criptomonedas Daily)



El documento, fechado en mayo pasado, poco después de la visita del presidente Petro a Soacha, se menciona que era necesario tener un comité promotor de la iniciativa, ese requisito ya fue subsanado.



De hecho, el comité promotor, denominado Pro-Cámara de Comercio de Soacha, ya hizo entrega de documentos para recibir el aval para la creación de esta figura y, mediante la Resolución No. 2023-01-187213 del 10 de abril de 2023, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, emitió concepto favorable para su creación.

¿Trasfondo político?

Facebook Twitter Linkedin

Carta de Julio Cesar Ortiz, presidente Junta directiva Cámara de Comercio de Bogotá, sobre la solicitud de Cámara de Comercio de Soacha. Foto: Archivo particular

El documento hace referencia a varios derechos de petición que ha presentado la Alcaldía Municipal de Soacha a la CCB, en los cuales ya se evidenciaba el interés de avanzar en su propia entidad.



Al respecto, "la CCB señala que no existen los sustentos y estudios de tales necesidades y, por ende, la solicitud carecería de justificación técnica, económica y legal para dar viabilidad a la presencia de un nuevo ente cameral para la región".



Por el contrario, se asegura que la CCB se ha encargado de dotar a esa región de todo lo necesario, desde el cumplimiento de sus funciones, para brindar la atención y cobertura a la comunidad empresarial de Soacha y de todos los municipios aledaños: "Como se verá demostrado en este documento, mediante procesos con altos niveles de experiencia, calidad y eficacia, que generan dinamismo, celeridad y efectividad en la prestación de los servicios a cargo de la CCB y lo más importante, la cercanía de la entidad al empresario regional".



(Además: Mafia: el llamado 'alcalde de la noche de Pereira', el capo que maneja hampa y votos)



Y añade que es evidente que la Alcaldía de Soacha ha sido la interesada "en promover como parte de su discurso político la constitución de la Cámara de Comercio

de Soacha y de ninguna manera el Gobierno Nacional o los comerciantes del Municipio de Soacha, quienes serían los únicos que podrían solicitar la creación de una nueva Cámara de Comercio, motivo por demás suficiente para que la Superintendencia de Sociedades desestime de plano la solicitud presentada y radicada personalmente por el Alcalde como se publicitó directamente por el Alcalde de Municipio de Soacha en su cuenta de Twitter del pasado 18 de octubre de 2022".

Facebook Twitter Linkedin

Esta nueva figura implicaría el traslado de empresarios tanto de Bogotá a Soacha, como de Soacha a Bogotá, Foto: Cámara de Comercio de Bogotá / Alcaldía de Soacha

La firma del decreto

Incluso, en calidad de terceros interesados, la CCB solicitó acceder de manera física o digital al expediente del trámite, alegando que la Superintendencia de Sociedades le había dado acceso al mismo.



Por eso, en las cartas a los ministros de Justicia y Comercio, se advierte que se emitió concepto favorable para la creación de la Cámara de Comercio de Soacha, sin haber hecho parte o notificar a la CCB.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y se advierte que seguirán con el funcionamiento pleno de su sede y con el Centro de Alfabetización en Cazucá.



EL TIEMPO consultó el tema con funcionarios del alto Gobierno, quienes manifestaron que el decreto que le da vida a la CC de Soacha se firmará a pesar de la oposición de la CCB.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook