En la recta final de la campaña a la Presidencia, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, ha dedicado 8 días a explicar la visita de su hermano, Juan Fernando, a La Picota, el 8 de abril.



El caso desató una tormenta política porque primero dijo, en La W radio, que el condenado Iván Moreno les planteó ser el constructor de su propuesta: ‘perdón social’. Pero luego aseguró que su hermano no actuó a nombre de su campaña.

Pedro Niño, abogado del condenado exgobernador de La Guajira Francisco ‘Kiko’ Gómez, gestionó el ingreso de Juan Petro y de un vocero de una ONG.



Y aunque el abogado Niño se lo negó a Noticias Uno, en La Picota lo señalan de socializar un documento de perdón y punto final para condenados, que incluye hacerle el quite a la extradición.



Alfonso Prada, jefe de debate de Petro, le dijo a EL TIEMPO que “hubo ingenuidad de Juan Petro y fue muy inoportuna esa visita”.

Ingenuidad y extradición

Lo que él (Juan fernando Petro) le confirmó a Gustavo Petro es que no fue a nombre de la campaña a ofrecer rebajas de penas a cambio de votos": Prada. FACEBOOK

TWITTER

Y agregó: “Lo que él le confirmó a Gustavo Petro es que no fue a nombre de la campaña a ofrecer rebajas de penas a cambio de votos. Realmente fue una visita que se hizo como parte de las actividades rutinarias de la Comisión De Justicia y Paz, institución de enorme prestigio internacional, que cumple una función humanitaria dirigida a evitar masacres y salvar vidas, desde hace 30 años".



También dijo que no es cierto que el tema haya generado una reunión de emergencia o 'minicumbre' de directivos de la campaña para acordar cómo salirle el paso al tema.



"Tanto como una mini cumbre no. Tenemos equipos o instancias en donde se revisan y analizan estos y otros temas de la coyuntura del País y de la campaña. Por ejemplo, además de ese tema, hemos estado revisando la evolución lamentable de la muerte de 11 personas en el Putumayo y la necesidad de requerir respuestas serias del Ministro de Defensa", explicó Prada.Y en cuanto al tema de la extradición, del que supuestamente también se habló en la Picota, el jefe de debate señaló que Petro ha dicho con claridad que no está en riesgo.

Los cabos sueltos

"Es una figura constitucional de colaboración entre Estados en materia de persecución del crimen, y por ello se mantendrá en un Gobierno suyo. Lo que propone, es hacerla más dura, es que no sea vista y utilizada como un premio para los delincuentes que se van y salen a los días de vacaciones en el exterior. Sino que vayan a pagar condenas reales", explicó Prada.



Pero, entre lo que queda por aclarar está quién elaboró el documento que circula en la cárcel y por qué allí dicen que sí se habló de rebajas y votos.



Además, por qué huéspedes del pabellón Ere Sur de La Picota están recriminando a un exsenador por haber supuestamente filtrado una foto de la visita de Juan Fernando Petro.



Y, tal como lo reveló EL TIEMPO, el fin de semana acordaron que Iván Moreno o Álvaro ‘el Gordo’ García salgan a desmentir el tufo electoral del encuentro y la supuesta propuesta de perdón total del caso.



Todos los precandidatos e incluso políticos de izquierda, como el senador Jorge Robledo, calificaron como de vergonzosa la propuesta de 'perdón social'. Y este último aseguró en La W radio que Petro está acudiendo al 'todo vale' para ganar la presidencia.

