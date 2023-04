En la reunión de más de dos horas del consejo extraordinario de ministros de este miércoles, 26 de abril, el presidente de la República Gustavo Petro, dejó clara cuál va a ser la línea de su gobierno frente al reto de que se aprueben las reformas del cambio en el legislativo y otras políticas banderas de su gobierno.



De nuevo, la palabra lealtad volvió a ser usada por el mandatario para justificar los cambios en algunas de las carteras clave.

El economista sale del ministerio de Hacienda. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Ya lo había hecho en un primer miniremezón cuando salió del gabinete el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. En esa ocasión también salieron las ministras de Deporte y Cultura.



Fuentes del alto gobierno le dijeron a EL TIEMPO que el mandatario venía cocinando los cambios desde hace al menos 20 días. Además, que en el caso del brillante ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, lo que lo tenía incómodo era la elección del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.



"Antes de uno de sus viajes al exterior, el Presidente había sugerido la inclusión de un nombre en la terna. Pero cuando se cerró la puerta del avión apareció otro nombre el del doctor Germán Bahamón", le dijo a EL TIEMPO una persona que estuvo presente en la reunión extraordinaria de ministros.



De hecho, después del remezón Petro pidió aplazar la elección de gerente de la Federación hasta la llegada del nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González. Sin embargo, ya fue elegido Bahamón dentro de un proceso que Petro ya anunció que será revisado.

Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de cafeteros. Pensé que era el tiempo del dialogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de base regionales. pic.twitter.com/2sXzQgRkRs — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 27, 2023

La suerte de Lizcano

Mauricio Lizcano. Foto: Archivo EL TIEMPO

También se conoció en los corrillos de Casa de Nariño que hasta las 7 de la noche del martes, Mauricio Lizcano, el saliente director del Dapre estaba destinado a ocupar la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ya había hablado con miembros de la junta directiva para empaparse del tema y para trazar un plan de trabajo.



Pero, a esa hora, recibió una llamada del propio Petro en donde le pidió un cambio de planes para que se ocupe desde ahora del ministerio de las TIC.



Otro movimiento que sorprendió fue el de Carolina Corcho, la misma fuente aseguró que ella fue la primera sorprendida de que Petro le aceptara la renuncia y de que asumiera ese cargo Guillermo Alfonso Jaramillo.



De este último aseguran que ya había pasado varias hojas de vida de expertos a la cartera de Salud. Sin embargo, estaba enfocado en su candidatura a la Alcaldía de Bogotá.



Con su retiro le quedaría limpio el camino al exsenador Gustavo Bolívar, como ficha del Pacto Histórico para suceder a Claudia López.

Guillermo Alfonso Jaramillo, exalcalde de Ibagué. Foto: Archivo EL TIEMPO

Vacantes en la Justicia

Iván Velásquez Gómez, ministro de Defensa. Foto: Senado de la República

Otra fuente enterada señaló que no se descartan otros movimientos en el equipo de confianza del Presidente de cara a futuras vacantes en estamentos judiciales.



"Además, Colombia tendría opciones para un par de vacantes en estamentos judiciales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y próximamente completará su periodo Alejandro Linares en la Corte Constitucional", aseguró una fuente enterada.



Ante este escenario hay un nombre que está cobrando relevancia: el del abogado Eduardo Noriega.



No solo ha rendido conceptos clave en temas sensibles como el de la viabilidad del metro subterráneo de Bogotá; sino, además, en el de los límites de contratos de prestación de servicios que tanto le criticaron a Lizcano.

Roy Barreras (izq.), y Eduardo Noriega. Foto: Semana

Noriega ha tomado tal protagonismo que un par de candidatos a ministros, que aún no se han descartado, dicen que él es el que le ha solicitado sus hojas de vida.



Además de Noriega, el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, estaría jugando para cualquiera de esas dignidades.



La pregunta es ¿Quién remplazaría a Velásquez en esa cartera?

