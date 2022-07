Faltando tan solo tres días para la instalación del nuevo Congreso, el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar Moreno tuvo que salir a hacerle frente a un tema personal que se le unió a la controversia que viene sosteniendo con el ahora presidente del Senado, Roy Barreras, por la elección de Contralor General.



(Lo invitamos a leer: Los poderosos exfuncionarios en reportes del supuesto saqueo a plata de paz)



A las 11 y media de la noche del pasado domingo, 17 de julio, Bolívar desmintió un supuesto incremento no justificado de su fortuna personal. De hecho, decidió publicar en redes sus declaraciones de renta de 2018 y 2020.

Además, lanzó un duro mensaje en contra del abogado Daniel Briceño, quien un par de horas atrás cuestionó el supuesto aumento del patrimonio del escudero del electo presidente Gustavo Petro.



“¿Cómo fue que el senador Gustavo Bolívar pasó de tener en su declaración de renta de 2018 un patrimonio líquido de 3.728’944.000 pesos a uno de 8.428’058.000 pesos en 2020, si dijo que estaba mal de plata y en crisis?”, dijo Briceño, analista y abogado que ha asesorado a miembros del partido Colombia Justa Libres.

Las dos declaraciones



Facebook Twitter Linkedin

Esta es la declaración de renta de 2018 que Gustavo Bolívar subió a Función Pública y que publicó el abogado Daniel Briceño. Foto: Función Pública

Si bien Bolívar procedió a borrar el trino contra Briceño, luego lo invitó a que lo denunciara ante la Fiscalía, tras señalar que un par de declaraciones de renta que este publicó, eran falsas.



(Lea también: Los narcos de estrato 6 que sacan droga en buques con tripulación asiática)



“Borro el trino y ofrezco disculpas a ustedes por dejarme sacar de casillas de ese fulano que no hace más que pescar seguidores a punta de calumnias. No permito que se insinúe que me haya enriquecido con la política. Jamás lo haría y no he tenido contratos ni negocios con el Estado”, escribió Bolívar a las 5:10 de la madrugada del lunes 18 de julio.



Para el abogado Briceño, sin embargo, ni Bolívar se disculpó ni ha explicado por qué le aparecen dos declaraciones para 2018: la que él publicó y otra más que publicó el propio Bolívar en redes.



EL TIEMPO indagó el caso y encontró varios datos sobre la controversia. El primero es que las declaraciones de renta de Bolívar, de 2018 y de 2020, que publicó Briceño, están consignadas en la base de datos oficial de la Función Pública. Pero, allí no aparece la que el senador reveló, también de 2018, en medio de la discusión con Briceño.



(Esto le puede interesar: Esta es la mujer que delató en EE.UU. a Nancy González, la reina del diseño)

La corrección



Facebook Twitter Linkedin

Esta es la declaración de renta de 2018 que el senador Bolívar subió a su cuenta de Twitter como respuesta a los señalamientos del abogado Daniel Briceño. Foto: Twitter Gustavo Bolívar

Entre una y otra hay una diferencia de 3.420 millones de pesos en el reglón de patrimonio bruto.



El senador le explicó a EL TIEMPO que la razón por la que hay dos declaraciones de 2018 es que, inicialmente, hizo un reporte aparte de sus propiedades en Estados Unidos.



Por eso, tuvo que hacer una corrección ante la Dian y una nueva declaración, con los ajustes.



(No se pierda: Los 16 viajes a Nueva York y Miami de red de la diseñadora Nancy González)



Además, dijo que se equivocó al calificar de falsa la declaración que Briceño publicó: “No es falsa sino no válida. Ya presenté un derecho de petición para que la Función Pública actualice el documento corregido”.



EL TIEMPO también estableció que el juzgado 46 civil del circuito de Bogotá decretó un embargo sobre 14 predios que Bolívar tiene en Colombia.

Los embargos



Facebook Twitter Linkedin

Auto en el que el juzgado 46 civil de circuito de Bogotá pone a disposición de la Dian los bienes embargados del senador Bolívar. Foto: Archivo particular

“Cuando entré al Congreso, en 2018, me cortaron los contratos grandes que traía. Me quedé sin plata y tenía que ir a pagar esa declaración de 1.700 millones de pesos". FACEBOOK

TWITTER

La decisión se tomó el 22 de febrero de 2021, en medio de una demanda civil que le interpuso su expareja Marta Nieto por una deuda de 1.100 millones de pesos y 150.000 dólares, por un contrato que no se cumplió.



Aunque este proceso se dio por terminado tres meses después de la imposición de la medida cautelar, por pago de la deuda, en registros oficiales siguen vigentes los embargos.



(Además: Los 10 megaproyectos que tensionan el empalme Petro-Duque)



De hecho, el 14 de mayo de 2021, el juzgado le notificó a la Dian sobre las medidas cautelares y las puso a su disposición “para los efectos a los que haya lugar (…)”, debido a supuestas obligaciones fiscales pendientes de Bolívar por una deuda de 940 millones de pesos.



Bolívar explicó que ya llegó a un acuerdo de pago con la Dian y que solo le restan tres cuotas para saldarla: “Cuando entré al Congreso, en 2018, me cortaron los contratos grandes que traía. Me quedé sin plata y tenía que ir a pagar esa declaración de 1.700 millones de pesos. Aboné una parte e hice un acuerdo. Pero los embargos ya se levantaron”.

Los bienes del senador



Facebook Twitter Linkedin

El senador Bolívar es propietario de Paraíso Hotel Estudios, en Ricaurte (Cundinamarca). El centro vacacional tiene una extensión de 10 hectáreas. Foto: Google Maps

Facebook Twitter Linkedin

En este edificio en Santa Marta el senador Gustavo Bolívar tiene un apartamento de 77 metros cuadrados. Foto: Google maps

Ante la polémica, este diario hizo el ejercicio de comparar el patrimonio declarado por Bolívar, en 2020, con la información sobre sus bienes que reposan en bases de datos en Estados Unidos y de Colombia.



Según el senador, tiene un patrimonio bruto de 8.848 millones de pesos; ingresos de rentas de trabajo por 839 millones de pesos; ingresos de renta de capital por 134 millones de pesos; y deudas por 420 millones de pesos.



En Cundinamarca y Bogotá, el senador Bolívar tiene 12 propiedades. En la capital le aparece una casa de 243 metros cuadrados, en Usaquén, que compró el 9 de abril de 2013, por 750 millones de pesos.



(Lea también: ¿Qué le espera ante la justicia al ahora senador Rodolfo Hernández?)



También, un apartamento en Suba, de 35 metros cuadrados; y tres propiedades en Girardot (Cundinamarca) de donde es oriundo. Entre ellos un lote urbano, de 492 metros cuadrados y una casa-lote de 435 metros cuadrados que le vendieron por 110 millones de pesos.



En el municipio de Ricaurte le aparecen otras 7 propiedades, una de 942 metros cuadrados y dos más, (que suman 29.938 metros cuadrados) que están en la vereda Llano Pozo, que negoció en 519 millones de pesos, en 2015. Allí mismo tiene un hotel temático a través de una de sus empresas: Paraíso Hotel Estudios SAS .



Son 10 hectáreas que en 2009 costaron 100 millones de pesos, según papeles.

Propiedades en EE. UU.

Facebook Twitter Linkedin

La propiedad tiene 1.446 metros cuadrados y en registros aparece su hijo Santiago Bolívar. Foto: Archivo particular

Le figura, además, un apartamento, con vista al mar, de 77 metros cuadrados, en Santa Marta.



Y en Estados Unidos, a su nombre aparecen dos predios en Miami. Ambos los compró en 2017 y fueron sus más recientes adquisiciones. El primero es una casa de 215 metros cuadrados en Keystone Island. Tiene salida al mar y le costó –en diciembre de ese año– 1,2 millones de dólares.



(Lea también: La pelea detrás de la millonaria contratación del PAE en Magdalena)



Para ese momento, Bolívar no había incursionado en la política y sus novelas seguían teniendo gran éxito.



El otro predio en Miami es un apartamento a pocas cuadras del centro. Lo adquirió en enero de 2017, por 450.000 dólares, tiene 128 metros cuadrados y en papeles figura su exesposa Marta Nieto Granados.



En cuanto a la polémica, Briceño le dijo a EL TIEMPO que evalúa iniciar una acción legal contra Bolívar por haberle dicho que publicó documentos falsos. Por su parte, Bolívar señala que su patrimonio es transparente.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Briceño, abogado externadista que señaló un supuesto incremento patrimonial no justificado del senador Gustavo Bolívar. Foto: Twitter Daniel Briceño

Las empresas del senador

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Además de sus propiedades en Colombia y Estados Unidos, el senador Gustavo Bolívar figura en la actualidad como accionista en tres empresas y una fundación. En Estados Unidos aparece en Once Upon a Time LLC, una productora de cine y televisión, que se registró en Miami el 22 de enero de 2015.



Desde entonces y hasta el informe anual de 2020 –presentado el 30 de junio a las autoridades de la Florida– Marta Nieto Granados apareció como miembro administrador. Sin embargo, en el informe de 2021 ya no apareció ella, sino Santiago Bolívar, hijo del senador.



(Consulte acá todas las historias de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



La otra firma en ese país es Four Notes LLC, también productora, que fue registrada el 22 de enero de 2015. Según el propio Gustavo Bolívar aparece como miembro autorizado junto con Nicolás Tovar, Robert Francis Taylor Hayda. En Colombia, el senador tiene el 40 por ciento de las acciones de Casa Editorial Cuarto de Hora, un medio de comunicación que fundó con el actor Gregorio Pernía y Luis Evelio Mayorga Torres.

Facebook Twitter Linkedin

María Fernanda Carrascal, Representante a la Cámara. Foto: Twitter: @MafeCarrascal

Este último celebró contratos como representante legal de la fundación Challenger con la Secretaría Distrital de Integración de Bogotá entre 2014 y 2015 cuando Gustavo Petro era alcalde.



Además, Bolívar fundó en 2011 la Fundación Manos Limpias Colombia junto con la hoy congresista María Fernanda Carrascal y tres personas más. Esta ONG también fue registrada en Estados Unidos en 2019 y Bolívar apareció como director por dos años, según consta en registros de la Florida.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook