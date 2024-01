La poderosa multinacional de millonario suizo en vilo por supuesto saqueo a Ecopetrol

Desde una lujosa oficina ubicada en la calle Rue du Rhône, en Ginebra (Suiza), monitorearon, el pasado martes, una audiencia de acusación que se desarrolló en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.



La diligencia que se extendió por cerca de cuatro horas pasó inadvertida en Colombia a pesar de que el caso que se estaba ventilando se convirtió en un escándalo nacional en julio del año pasado.

A la red le fueron incautados millonarios bienes. Foto: Archivo EL TIEMPO y suministrada por autoridades.

En ese momento, EL TIEMPO reveló la incautación de barcos, edificios, carros de alta gama y lujosas haciendas —por más de 1,3 billones de pesos— a los procesados, entre quienes están influyentes empresarios como Hernando Silva Bickenbach, accionista de la empresa Niman Comerce.



Citando las revelaciones de EL TIEMPO, el presidente Gustavo Petro aseguró en su momento: “Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran ‘gente de bien’ de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol”.

Esta investigación de la Dijin muestra uno de los mayores robos al estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran "gente de bien" de los sectores más pudientes del país. Debe investigarase si el robo contó con apoyos al interior… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 25, 2023

¿Víctimas o copartícipes?



Según la investigación, la red extraía crudo de los tubos de Ecopetrol. Foto: Cortesía: Ecopetrol

Todo indica que la cifra del saqueo es superior a la dada por el mandatario y que están implicados miembros de la guerrilla del Eln que por años han saqueado el oleoducto Caño Limón–Coveñas y que ahora están pidiendo que el país los subsidie, mientras se adelantan diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.



En el banquillo de los acusados también hay exempleados de alto nivel del puerto Swiss Terminal de Barranquilla, que fue aceptado como víctima dentro de la investigación. Además, importantes jugadores del sector de hidrocarburos como Aceicar Ltda, Bunker Suppliers C.I. S.A.S., Exportécnicas S.A.S. y CI La Operadora S.A.S.



Sin embargo, hay una poderosa multinacional que se niega a ingresar a ese listado: Gunvor Group. Sus apoderados en Colombia –la oficina del penalista Jaime Lombana– se dedicaron a argumentar durante casi toda la audiencia del martes 16 de enero que desconocían las actividades que de manera aislada se habrían ejecutado en Colombia.



“La empresa ha padecido un daño multimillonario derivado del referido proceso penal, el cual se ha generado a partir de la cancelación de múltiples contratos, incluidos aquellos suscritos con sociedades que conforman el Grupo Ecopetrol, sin que a la fecha se hubiese proferido una sentencia condenatoria en contra de empleados o directivos de la compañía, desconociendo la presunción de inocencia y buena fe que impone la Carta Política”, le dijo Lombana a EL TIEMPO y así lo repitieron en la audiencia de pasado martes.

Entre los bienes incautados se encuentran barcos, un edificio de apartamentos y vehículos de alta gama. Foto: Archivo particular

Pérdidas millonarias



Torbjörn Törnqvist, CEO de Gunvor Foto: Gunvor Group

En efecto, dentro de la investigación, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio sobre Gunvor Colombia S.A.S., la sucursal en Colombia de la multinacional que aparece registrada en Chipre y que tiene oficinas comerciales en Singapur, Houston, Stamford, Londres y Dubái.



Su CEO y principal accionista es considerado uno de los ciudadanos suecos más poderosos.



Se trata de Torbjörn Törnqvist, de 68 años, quien ha estado en los negocios del sector petrolero desde 1977 y cuyo patrimonio asciende a 3.700 millones de dólares, según una publicación reciente de Forbes. Sobre Törnqvist se ha dicho que es cercano a grandes empresarios rusos del sector de los hidrocarburos.



Según el penalista Lombana, a Gunvor Group se le cercenó la administración de su filial en Colombia abierta desde 2011 y ubicada en el norte de Bogotá, que hoy está en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que ya le asignó depositario: C.I. Fuelenergy S.A.S.

Jaime Lombana, apoderado de Gunvor. Foto: Fernando Ariza

Según la defensa de la multinacional, en Colombia se está desconociendo la magnitud de sus operaciones en la región y el hecho de que las actividades que se están indagando en el país tan solo representan un 3 por ciento de las actividades totales de la compañía.



Aunque en la audiencia, a la que EL TIEMPO tuvo acceso, los apoderados de los demás implicados se opusieron a que la multinacional sea aceptada como víctima, los apoderados de Gunvor insistieron en que la sociedad en Colombia no participaba en ninguna cadena de comercialización irregular de crudo, “pues la compra de este hidrocarburo es un negocio lícito y avalado por el ordenamiento jurídico nacional, donde se cuentan con los plenos soportes frente a cada una de las compras realizadas, así como su trazabilidad”.



En su defensa, la multinacional dejó constancia de que ni el representante legal en el momento de los hechos ni ningún directivo de Gunvor ha sido vinculado a proceso penal alguno relacionado con el caso Bunkering Imperio –como la Fiscalía le llamó a este expediente–, pues en ningún momento tuvieron conocimiento de la hipotética procedencia ilícita del producto (petróleo).

En la investigación participaron agentes de la Dijín. Foto: Suministrada por autoridades.

De hecho, recordaron que los controles que se hacen frente al tipo de producto que ingresaba al sistema de oleoductos nacionales está en cabeza de Cenit, filial de Ecopetrol.



Y aunque las cifras de pérdida que le ha dejado este caso a Gunvor no fueron ventiladas en la audiencia, EL TIEMPO estableció que las estiman en más de 800 millones de dólares. Y el monto sube cada 24 horas.



De hecho, este diario estableció que no descartan entablar acciones legales por los daños colaterales que están teniendo con la pérdida de contratos y de operaciones en Colombia.

¿Qué viene ahora?



Uno de los buques que fue incautado. Foto: Suministrada por autoridades.

El juez del caso escuchó atentamente los argumentos de la multinacional y citó para el próximo 21 de marzo a una nueva audiencia en la que establecerá si se acepta o no como víctima a Gunvor.



También se fijaron para mediados de abril las audiencias en las que continuará la acusación contra los implicados y el inicio del juicio en su contra.



Fuentes cercanas a Ecopetrol han sido claras en que la compañía estatal no tiene ningún nexo dentro del proceso.



Sin embargo, la suspensión de contratos a Gunvor debido a este escándalo podría terminar implicándola en futuras reclamaciones.

