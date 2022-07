La designación de Ministro de Justicia de Gustavo Petro parece haberse convertido en un tema complejo para el mandatario electo.



En sectores judiciales y académicos se daba por hecho que la designación del exministro Guillermo Reyes como jefe de empalme del sector justicia era la antesala de su designación en esa cartera. Pero a Reyes se le empezaron a revivir expedientes de incluso hace 20 años y el escándalo que protagonizó por señalamiento de plagio en su tesis doctoral y en otras obras.

El presidente electo Gustavo Petro y Carlos Andrés Trujillo, nuevo jefe del Partido Conservador. Foto: Twitter Carlos Andrés Trujillo

El jefe de empalme le dijo a EL TIEMPO, el pasado 20 de junio, que el caso del plagio le había sido archivado por la Fiscalía. Sin embargo, viejos colegas suyos, incluido Rodrigo Uprimny, siguen insistiendo en la opaca conducta de Reyes y en que no hubo absolución, como lo señala, sino el archivo por no cumplirse una de las condiciones legales previstas.



A eso se unieron declaraciones del exconcejal de Itagüí Nelson Acevedo, según las cuales Reyes es muy cercano al nuevo presidente del Partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo que, como alcalde de ese municipio le asignó varios contratos a Reyes.



A la par, un sector del petrismo empezó a impulsar el nombre de Luis Guillermo Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral, para que asumiera la cartera de Justicia. Pero se estudia una posible inhabilidad por ser un funcionario en ejercicio. Y si bien el nombre de Martha Lucía Zamora tiene buen recibo, Petro estaría pensando en otra posición para la exfiscal.

Al igual que su hijo Diego, lamento que Pte Petro nombre para empalme sector Justicia a Guillermo Reyes, quien plagió dos veces trabajos del recordado Juan Jaramillo. Inaceptable que quien incurre en esas conductas indebidas lidere tema judicial en nuevo gobierno. Va hilo 1|3 https://t.co/cUvyK0As6x — Rodrigo Uprimny (@RodrigoUprimny) June 29, 2022

¿Renuncia?

EL TIEMPO se comunicó este jueves con Reyes quien empezó por lamentar lo que calificó como una persecución a la que está siendo sometido desde su designación como jefe de empalme de ese sector.



Sin embargo, manifestó que no va a renunciar y que permanecerá hasta que entregue el diagnóstico del sector, el cual se le entregará a Petro la próxima semana en un informe que adelantan con el equipo: "No voy a renunciar y nadie del nuevo Gobierno me lo ha pedido. Por el contrario, me han apoyado en mi labor".



Y también dijo que él no aspira a ningún cargo en el Gobierno y, por ende, a ser Ministro de Justicia.

Carmen Larrazábal y Guillermo Reyes. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Italia y su esposa

Cuando se le preguntó cómo llegó a ser jefe de empalme de un sector clave, dijo que Petro lo conoce desde el gobierno Uribe y sabía de la labor que ha cumplido durante su carrera.



Además, admitió que hizo parte del llamado 'nodo legislativo', que revisó los formularios E-14 y ayudó a recuperar cientos de votos del Pacto Histórico en las elecciones legislativas pasadas.



En cuanto a versiones de que su esposa, Carmen Larrazábal, es amiga de la nueva primera dama, Verónica Alcocer, y está con ella en Italia, aclaró: "Son amigas hace 20 años. Pero eso no tiene nada que ver con mi designación. Mi esposa está en Italia con mis hijos en un viaje familiar por Europa. Y no se han encontrado".

