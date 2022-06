El exviceministro del interior y ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Guillermo Reyes González, fue designado por el presidente electo, Gustavo Petro, como jefe empalme del sector justicia. De hecho, suena como posible ministro de esa cartera.



(Lo invitamos a leer: Los primeros movimientos de Petro en temas de paz y seguridad)



No obstante, la primera declaración de Reyes no hace relación a la labor encomendada por Petro sino a un viejo escándalo que le surgió cuando aspiraba a ser Registrador Nacional, en octubre de 2015.

En su momento, EL TIEMPO y otros medios publicaron que estaba siendo señalado de haber plagiado parte de su tesis de doctor en filosofía del Derecho, en la que obtuvo una calificación sobresaliente.



Reyes negó las acusaciones de que existían cerca de 30 evidencias de posible copia. Y, ahora, siete años después, en diálogo con EL TIEMPO, fue enfático en que había sido investigado por la Fiscalía, y esta le había archivado el proceso.



El investigador Rodrigo Uprimny, que anunció su voto por Petro en segunda vuelta, es uno de los que está reviviendo el caso: "Al igual que su hijo Diego, lamento que presidente Petro nombre para empalme para el sector justicia a Guillermo Reyes, quien plagió dos veces trabajos del recordado Juan Jaramillo".

La respuesta de Reyes

"En 2019, me absolvió de todo cargo, al no encontrar evidencia en mi contra", le explicó Reyes a EL TIEMPO y envió documentos.



De paso, negó que fuera cuota en el gabinete del alcalde Daniel Quintero: "Soy conservador y no soy cuota de nadie".