El congresista Hernán Cadavid, del Centro Democrático, acaba de radicar una solicitud ante la Fiscalía General para que se investigue al actual ministro de Salud del Gobierno Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta financiación ilegal de campañas.



Ya Cadavid había advertido en plenaria de la Cámara que la discusión del articulado sobre la reforma a la Salud no podía continuar si Jaramillo no le explicaba al país una denuncia periodística sobre su rol como gerente de la campaña legislativa del Pacto Histórico en 2022.

Esta es parte de la denuncia radicada ante la Fiscalía. Foto: Archivo particular

El congresista hace referencia a la revelación de EL TIEMPO de que el empresario Carlos Eduardo Restrepo Osorio, 'Caco', se entregó a la justicia de Estados Unidos y aceptó cargos por narcotráfico.



Restrepo es administrador de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), que aparece prestándole servicios a la campaña Petro Presidente que son revisadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, le prestó servicios a la campaña al legislativo del Pacto Histórico.



EL TIEMPO conoció el oficio en el que Cadavid señala que el hoy ministro “en calidad de Gerente de la campaña al congreso de la república del partido Pacto Histórico para el 13 de marzo de del 2022 presuntamente permitió consecución de traslados en las avionetas del señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio directamente y a través de su empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) SAS de los candidatos al congreso del Pacto Histórico de manera irregular”.

¿Financiación irregular?

En el documento se habla de la presunta comisión del delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Foto: Archivo particular

El representante además segura: “Los presuntos aportes en especie a la campaña al Congreso del Partido Pacto Histórico no fueron reportados a las autoridades electorales colombianas, presuntamente configurándose una financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas”.



Además, en el documento piden al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil “que alleguen documentos donde el partido Pacto Histórico acredite la calidad de gerente de la campaña al congreso del denunciado”.



También sostiene que la investigación la deberá realizarla la Fiscalía. “Si bien el denunciado es aforado constitucional en la actualidad por su cargo como ministro de la Salud; los hechos endilgados fueron ejecutados entre el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022; cuando no tenía fuero constitucional; por lo tanto, la competencia no le corresponde a los Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”.

La denuncia se conoce en momentos en que la bancada del Pacto Histórico se encuentra reunida para definir el pronunciamiento oficial de esa colectividad sobre las facturas de la empresa Sadi en sus cuentas de campaña.



Aunque varios congresistas han dicho que es Jaramillo quien debe salir a explicar por qué aparecen en gastos de 20 senadores la empresa de aviación, sin que algunos hayan utilizado los servicios, el hoy ministro completa tres días sin hablar del caso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

