3 de mayo de 2023: la plaza de Bolívar de Bogotá fue ocupada por cerca de 500 integrantes de la Guardia Indígena que atendieron el llamado del presidente Gustavo Petro para respaldar las reformas de su gobierno.



21 de marzo de 2023: voceros del mismo grupo advirtieron que realizarían movilizaciones en 28 departamentos si no se avanza en la salvaguarda a sus territorios y en un gobierno propio.

3 de marzo de 2023: la Guardia le propuso al comisionado de Paz, Danilo Rueda, ser parte del grupo de monitoreo y verificación del cese del fuego en sus territorios.



Estos son solo tres episodios en los que miembros de la Guardia llegaron a escenarios del poder tras convertirse en eje central de varios discursos del actual Gobierno. Y aunque varios sectores respaldan ese protagonismo, miembros de esas mismas comunidades han salido a cuestionarlos y académicos han empezado a lanzar alertas “por el peligro de su acumulación de poder”, comparándolos incluso con fenómenos como los colectivos chavistas.

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, en febrero pasado, participó en el evento 'Tejiendo la palabra con la Guardia Indígena por la vida y la paz', donde estuvieron 120 delegados de la Onic. Foto: Tomada de @ComisionadoPaz

La mitad de la Policía

Pocos conocen con certeza cuántos integran estas guardias, cómo se financian y quiénes los comandan. De hecho, EL TIEMPO obtuvo copia de denuncias ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que líderes indígenas piden indagar a algunos de sus miembros (con nombre propio) por el origen de sus recursos y supuestos nexos con grupos armados.



Según cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), los integrantes de la Guardia Indígena rondan los 80.000, provenientes de más de 700 resguardos, número que representa la mitad del personal de la Policía Nacional.

Líderes indígenas señalan que la movilización de sus pueblos a grandes ciudades se da con recursos propios. Foto: Juan Pablo Rueda

Cuando se indagó por su financiación y su manutención durante su permanencia en grandes ciudades, líderes indígenas señalaron que todos dependen de aportes voluntarios.



“No hay fuente de financiación mediante ley, o acuerdos con alguien. Para las movilizaciones, los cabildos se reúnen y cada miembro realiza aportes voluntarios”, señala Edwin Guetio, coordinador del programa defensa de la vida y los derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



Su colega Michael Guetio, autoridad de Cerro Tijera y miembro del pueblo Nasa, de Suárez (Cauca), agregó que reciben recursos de economía asociativa: “Muchos vendemos artesanías y alimentos y de allí se hace un aporte”.

Las denuncias



Pero José Vitonas Yatacué, nasa y defensor de derechos humanos, da otra versión. Para él, estos grupos mutaron a una fuerza radical, que no genera respeto sino miedo.



“Ya no se dialoga, ahora es una guardia ambiciosa de poder”, dijo Vitonas, quien fue reconocido por la JEP como víctima del conflicto.



“Algunos se dejaron permear por grupos armados. En 2000, cuando tenía 13 años, fui entregado a la columna Jacobo Arenas, por parte del coordinador de la Guardia Indígena de la vereda Sesteadero, en Toribío (Cauca)”, indicó. Y en denuncias se señala que algunos núcleos usan armas de escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La defensa

La senadora Aída Marina Quilcué. Foto: @cesarmelgarejoa

Y se verifican supuestos permisos a disidencias para montar cristalizaderos de cocaína en sus territorios a cambio de financiación.



Frente a estas denuncias, la senadora Aída Quilcué (Mais), dice que es un intento por satanizarlos y que si bien han acumulado poder, por la lucha histórica que han librado, las disidencias han impulsado violencia contra sus comunidades.



“En la época del conflicto armado las guardias resguardaron la vida de muchas comunidades. Ese ejercicio humanitario, sin armas, toma relevancia en este ‘Gobierno del Cambio’ y tienen sentido en propósito de la ‘paz total’ ”, explicó.



Y Edwin Guetio, quien también es guardia indígena del resguardo Kite Kiwe, de Timbío (Cauca), fue enfático en que la dirigencia de la guardia está a cargo de las autoridades indígenas.

Alerta de Pizarro

Pero para el sociólogo y profesor de la Universidad Nacional Eduardo Pizarro Leongómez hay preocupación por su expansión y activismo. La alerta se da por lo que ocurre en Chiapas (México), donde se está al filo de una guerra civil entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Ezln) –que lucha por los derechos indígenas–, paramilitares y otras fuerzas.



(Le sugerimos leer: Esta es la mujer colombo-italiana que habló de presencia de sicarios en la UNP)



“Ese ejemplo preocupa porque se da una pérdida del monopolio de armas por parte del Estado al entregar la seguridad regional a una organización indígena, cuyo funcionamiento no está controlado”, explicó.

El bastón de mando no solo da autoridad, también es símbolo de resistencia y defensa del pueblo. Foto: AFP

Y citó otras expresiones negativas: la toma del Capitolio en Washington por milicias blancas; y los Círculos Bolivarianos de Hugo Chávez, en Venezuela.



Camilo González, presidente de Indepaz, tiene otra lectura: “La estigmatización sobre ellos no tiene fundamento; no hay proceso judicial que lo sustente”.



Y añade que decir que hay un fenómeno de cooptación de la guardia por grupos armados “es poner en riesgo y tratar de poner el foco de la justicia y de militares contra un proceso pacifista regulado por las comunidades”.

Camilo González, presidente de Indepaz Foto: Claudia Rubio

Destacó que la guardia opera por órdenes de la autoridad de cabildos y dentro de sus atribuciones: “En Cauca, si no fuera por la guardia, esas comunidades ya hubiesen sido destruidas por grupos armados”.



Para Carmen Gembuel, consejera del Cric, las denuncias no son nuevas: “Las hemos evaluado. Uno no tiene la capacidad de manejar toda la información, puede haber una situación no muy grata con la guardia, pero el Cric no es responsable”.



En cualquier caso, mientras la guardia acumula poder, hay episodios aislados que ya son indagados.

UNIDAD INVESTIGATIVA

