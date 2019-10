Imágenes inéditas de la captura del hijo del 'Chapo' Guzmán

Dos semanas después de recibir fuertes críticas internas y de la comunidad internacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió revelar este miércoles el video inédito del operativo fallido que se realizó el pasado 17 de octubre, en el cual se dio la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 'Chapo' Guzmán, uno de los líderes del cartel de Sinaloa.

En la pieza, que parece haber sido grabada desde una cámara ubicada en la cabeza de uno de los efectivos de inteligencia, se puede ver cuando las fuerzas de seguridad mexicanas obligan a Guzmán a salir de una casa ubicada en el lujoso barrio Tres Ríos, en Culiacán.



Detrás del hombre sale una mujer y dos hombres más que intentan calmar a los militares y explicarles que hay niños dentro de la casa. Luego, los efectivos proceden a poner de rodillas a Ovidio para después pedirle que hable con sus hombres para frenar la contraofensiva.

"Díganles ya que se retiren. Pero ya dígales pues, ya, ya no quiero pedos, ya, ya no quiero que, que, que haya desmadres. Ya me entregué. ¡Ya no quiero que haya desmadres, por favor!", se le ve decir a Guzmán.



Además de la pieza audiovisual, también se revelaron otros detalles del operativo.



El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien detalló los pormenores de la operación desde la orden emitida en un juzgado de Estados Unidos en abril de 2018. Así mismo, Durazo reconoció los fallos en el operativo.



"Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada, cabe reconocerlo con toda honestidad, merece ciertamente una crítica", dijo el secretario.



"Son dos cosas distintas (el operativo de Culiacán y la estrategia). Sin afán de justificar, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal, no obstante la extraordinaria experiencia de quienes lo llevaron a cabo", explicó.





