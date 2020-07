'Alianza de Eln y Maduro dificulta la paz y es traición a la patria'

Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz del Gobierno colombiano, calificó como grave y preocupante el video en el que un emisario de la guerrilla del Eln le jura lealtad a Nicolás Maduro.



Las imágenes fueron reveladas por EL TIEMPO y en ellas se plantea unir tropas y una estrategia de frontera, lo que desencadenó la reacción del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó y de miembros de la Asamblea de ese país.



Ceballos le dijo a EL TIEMPO En Vivo que el Eln –que sigue enviando mensajes de cese del fuego– le debe explicar al país por qué reconocen a Maduro como su comandante, en un claro acto de traición a la patria.



¿Qué piensa usted de ese apoyo y juramento de lealtad a Maduro, que incluye además la propuesta de fusionar sus tropas?



Lo primero que hay que decir es que se confirma lo que ya había denunciado internacionalmente el presidente Iván Duque Márquez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde con toda claridad, demostró que hay una connivencia entre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y la guerrilla del Eln. Eso preocupa muchísimo porque, de acuerdo con lo que EL TIEMPO ha publicado, el emisario alias Edward, también conocido como alias Fujimori, le dice a Nicolás Maduro que es su jefe y su comandante. Maduro nos debe una explicación y también el Eln. Si esta guerrilla considera como comandante al dictador Maduro, necesita explicárselo al pueblo colombiano y tiene la responsabilidad de asumir estas consecuencias. El hecho de que esté afirmando que Nicolás Maduro es el comandante del Eln resulta un obstáculo gigantesco para la paz.

Alias Edward o Fujimori dijo que llevaba carta de alias Lenin para Nicolás Maduro. Foto: EL TIEMPO

Acá debemos decir con toda claridad que a quien debemos nosotros cuidar es a nuestra democracia. Cuando un grupo anuncia una alianza de esta manera, es nuestra democracia la que está en juego FACEBOOK

Quien le jura lealtad a Maduro es un hombre que se identifica con el alias de Edward. ¿Ustedes lo tienen ubicado como parte del Frente de Guerra Oriental y de la supuesta misión internacional del Eln?



Así es. Los organismos de inteligencia de Colombia vienen haciendo un análisis que se llama análisis crítico de las capacidades de la amenaza. En este caso, del Eln. Hacen seguimiento al organigrama del frente oriental. Efectivamente, como lo afirma el propio video, hay una estructura que depende de alias Lenin, el jefe militar de alias Pablito, quien controla toda la frontera desde la Guajira hasta el Amazonas. En ese sentido, hace parte de una estructura importante del Eln.



¿Qué consecuencias hay en el hecho de que estos emisarios que le juran lealtad al régimen de Maduro sean de la estructura directa de alias Pablito, teniendo en cuenta que estamos hablando del comandante más beligerante del Eln que se ha opuesto de manera sistemática a cualquier acercamiento con el gobierno Duque?



En esa zona opera efectivamente alias Pablito quien se adjudicó el terrible atentado a la Escuela General Santander donde murieron 22 inocentes. Esa zona es controlada por alias Pablito y por alias Ariel. No es conocido por la opinión pública pero quiero denunciar que alias Ariel, que es una de las personas que hace parte del comando central, también controla esa zona. Es muy preocupante que el Eln tenga un doble discurso. Por un lado, Pablo Beltrán habla de ceses al fuego. Por otro lado, como lo demuestra el propio periódico EL TIEMPO, están en una alianza para conformar un mismo ejército con la dictadura de Nicolás Maduro. Esos ceses al fuego con un doble juego que generaría, por supuesto y todos entendemos, una ventaja militar no solamente al Eln sino a cualquier eventualidad en la que sea afectada nuestra soberanía, no son una muestra clara de libertad de paz.

Alias Lenin, del Eln, aparece suscrimiento la carta en donde plantea acercamientos y acuerdos con el régimen de Maduro. Foto: Archivo particular

Si esta guerrilla considera como comandante al dictador Maduro, necesita explicárselo al pueblo colombiano y tiene la responsabilidad de asumir estas consecuencias FACEBOOK

¿Qué significa o qué alcance puede tener una alianza de este tenor no solo en términos políticos, sino en el terreno militar? Estamos hablando de un video que data de marzo de 2019. Es decir, ya podemos hacer una evaluación de qué ha venido pasando en términos de frontera entre el Eln y el régimen de Nicolás Maduro...



Efectivamente. Insisto, ya lo había denunciado el señor Presidente de la República ante Naciones Unidas y nuestro ministro Carlos Holmes Trujillo. Ese video es de marzo y quiere decir dos cosas. Lo primero es que esa oferta de unidad del Eln con el ejército de Venezuela se produce después del terrible atentado que fue en enero del año pasado contra la Escuela General Santander. Lo segundo es que ha pasado más de un año y los hechos comprueban esa alianza. Nosotros hemos visto que hay una gran movilidad en la frontera con Venezuela. Eso hace imposible cualquier verificación de un cese al fuego, quiero insistir en eso. El Eln habla internacionalmente y dice que estaría dispuesto a hacer un cese bilateral. Usted entiende que un cese bilateral implicaría también el cese de operaciones de nuestra fuerza pública. Con esta situación tan riesgosa y delicada en la cual es el propio Eln que busca unirse con el ejército de la dictadura de Maduro, por supuesto genera una desconfianza enorme frente a un espacio de paz. Acá es el momento en el que el Eln nos tiene que decir la verdad. Si realmente quiere paz y si realmente quiere un cese definitivo y no parcial al fuego, tiene que mover sus tropas desde Venezuela a Colombia y concentrarlas como hizo en su momento las Farc. De otra manera, esto sería un engaño.



EL TIEMPO ha revelado también que alias Lenin ha tenido contacto y reuniones con generales del régimen de Nicolás Maduro. Incluso, con la llamada carcelera del régimen. También hemos contado que están ubicados en el llamado arco minero, en donde explotan oro. Incluso, trascendieron algunas fotos en donde el Eln utiliza las llamadas cajas CLAP (con las que está involucrado Álex Saab) para llegar a las comunidades en pueblos fronterizos y para reclutar menores. ¿Ustedes más evidencia sobre esos nexos?



La evidencia la ha dado la propia prensa libre, o la que queda libre, en Venezuela. Ha habido una serie de denuncias soportadas por el propio diputado Américo de Grazia que hace parte del congreso de Venezuela. El diputado de Grazia ha mostrado con toda claridad esa connivencia y presencia activa del Eln en el conocido arco minero, especialmente en el estado de Bolívar. Ahí hay denuncias muy graves de la prensa internacional sobre la explotación que hace la dictadura de Nicolás Maduro con la ayuda y apoyo de el Eln, donde hay mas de 30 barcazas que se ven en los ríos. Lo pueden ver los televidentes en internet. El Eln controla poblaciones especialmente relacionadas con indigenas venezolanos inocentes que vienen siendo presionados para la explotación del oro. En el otro aspecto, alias Lenin efectivamente es una persona que ha venido actuando en toda la frontera. El mismo video que ustedes publican lo corrobora. Es una de las personas que militarmente ha sido definitiva. Incluso, se habla que es parte de la dirección nacional del Eln, lo cual haría mucho mas grave la denuncia que ustedes hoy publican.

Nicolás Maduro aún no se pronuncia sobre el video donde el Eln le jura lealtad. Foto: AFP

En el video se ve claramente y también en la carta que alias Edward entrega a nombre de ‘Lenin’, que ese puente tiene el visto bueno del Comando Central (Coce). ¿Cómo se explica que estén mandando esos mensajes y que mientras tanto miembros de la cúpula del Eln sigan enviando desde Cuba mensajes al gobierno de acercamientos y cese al fuego?



Esto preocupa mucho. Como le decía al comienzo de esta conversación. Pablo Beltrán, en una muy reciente entrevista, dice que quien fue responsable de toda la acción terrorista y criminal contra la Escuela de Cadetes fue Antonio García. Hoy está siendo mencionado como tal en el video que publican con nombre propio. Alias Edward menciona a Antonio García como quien quisiera reunirse de nuevo con Nicolás Maduro para corroborar esta alianza que a nosotros nos parece un doble discurso. Para responder, eso es lo que más preocupa. Parece que no hubiera unidad de criterios y de mando en el grupo guerrillero. Por un lado, Pablo Beltrán habla de voluntad de paz. Por otro lado, Antonio García y la línea de ‘Pablito’ y ‘Lenin’ están haciendo una alianza contra Colombia. Quiero decirlo con nombre propio. Nuestro Código Penal establece un delito muy grave que se llama delito de traición a la patria. A la larga lista de conductas criminales que el Eln ha venido cometiendo durante tantos años, se le junta algo que ustedes demuestran en el video que es una acción militar contra nuestra democracia. Eso lo debemos denunciar internacionalmente. Aquí el delito que se ve con toda claridad es el de traición a la patria y debe haber una aclaración por parte de la propia jefatura del Eln. Como usted lo menciona, es el propio comando central el que busca o ya tiene una alianza con Maduro. El dictador Maduro tendrá que aclarar si, como lo dice alias Edward, es el jefe y comandante del Eln.



¿Qué otras consecuencias va a tener esta revelación del diario EL TIEMPO de cara a los acercamientos que se han venido planteando con el Eln a través de países que han servido de mediadores?



Lo primero es que esa denuncia ya se había hecho. Insistiremos en ella. Fue el propio Presidente de la República quien denunció esta alianza y connivencia. Lo segundo es que cualquier acercamiento y posibilidad de paz no va a ser posible si el Eln no toma una decisión clara de una vez por todas. Cesar plenamente en los secuestros, devolver a todos los secuestrados, cesar todas las acciones criminales, cesar el reclutamiento de los menores, la instalación de minas antipersonas y cesar la afectación de nuestra infraestructura. Aquí hay algo fundamental relacionado con la denuncia que hoy presenta el periódico EL TIEMPO. En donde más se vuela el oleoducto Cañolimón Coveñas es precisamente en la frontera con Venezuela. Por supuesto, si hay una connivencia con al dictadura de Nicolás Maduro, es mucho más fácil que atenten contra nuestra infraestructura. Entonces, acá lo importante es que para que haya avances, hay unas condiciones claras. Por supuesto, no debe haber engaño. Aquí hay un engaño. Cuando se les pregunta a los voceros del Eln si tienen relación con Venezuela, dicen que simplemente se trata de una frontera porosa. Hoy vemos que no se trata de moverse en una frontera porosa, sino es el propio Eln que busca una alianza con un ejército extranjero que constituye una traición a la patria.

En la entrevista que usted mencionó de Pablo Beltrán, en donde habla de su interés de acercamientos al gobierno Duque y un posible cese al fuego, también habla de política. Si no estoy mal, mencionan un candidato a la presidencial: Gustavo Petro. ¿Qué consecuencia tiene en el terreno militar y de cara a las elecciones de 2022 este tipo de alianzas con un régimen de Maduro?



Lo que realmente preocupa es que el Eln le haga el juego a una dictadura. Tanto que hablan de democracia, cambios y transformaciones. Debería estar acompañado de una voluntad real de no apoyar a un régimen que esta afectando tan seriamente al pueblo venezolano. Acá debemos decir con toda claridad que a quien debemos nosotros cuidar es a nuestra democracia. Cuando un grupo anuncia una alianza de esta manera, es nuestra democracia la que está en juego. Para responderle a usted, los valores democráticos, la libertad y la posibilidad de vivir en una sociedad abierta en donde la libertad de expresión, física y del desarrollo económico permanezcan es lo que está en juego. En ese sentido, cualquier espacio para la paz debe estar basado en el respeto al estado de derecho y de nuestra democracia.



El Departamento de Estado, de Estados Unidos, incluyó a Cuba en el listado de países que apoyan al terrorismo. Este enlistamiento está relacionado con el hecho de que miembros de la cúpula del Eln están en la isla a pesar de la ruptura de los diálogos con el gobierno colombiano, el bombazo a la Escuela General Santander y ahora los vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando en este momento entre Cuba y Colombia?



Las relaciones entre Cuba y Colombia, como lo ha expresado nuestra señora Canciller, son relaciones de vieja data. Reconocemos el esfuerzo que hizo Cuba facilitando el proceso de paz con la guerrilla de las Farc, pero seguimos insistiendo en la importancia de que Cuba responda oficialmente a esa solicitud de extradición solicitada por los jueces de la República. Quería aprovechar su pregunta para recordar algo importante. El Departamento de Estado de los Estados Unidos toma la decisión de manera autónoma. Es una decisión que, como lo dice nuestra Canciller, se explica precisamente porque es de público conocimiento que estas personas se encuentran en la isla y que no han sido extraditadas. No hay ninguna otra razón que la propia evidencia de que no hay una respuesta formal y nosotros realmente confiamos en que la va a haber. Vemos que el gobierno de Cuba tiene una actitud proactiva y esperamos que se refleje en decisiones prontas.



Una alianza de este tenor entre un grupo guerrillero criminal del Eln con una dictadura como la de Nicolás Maduro, ¿qué tanto pone en riesgo la democracia de Colombia?



Es bastante preocupante que exista un testimonio tan claro y evidente como el que EL TIEMPO publica y estoy seguro que todo el mundo está viendo. Cuando hay una alianza que anuncia un grupo guerrillero con un ejército de una dictadura, el riesgo que uno intuye es un riesgo grande. Por eso el llamado y la exigencia de nuevo. Si hay una verdadera voluntad de paz, tenemos que tener claridad tanto del Eln como del régimen de Maduro. Si hay o no esta alianza demostrada por el propio Eln. Nosotros los colombianos merecemos tener absolutamente claro. Si hay un doble discurso, el Eln tiene que unificarlo y tiene que ser responsable porque no hay proceso de paz posible si no hay una unidad en la contraparte. Si la contraparte está dividida, será muy difícil avanzar en la paz.



Usted a qué le apuesta más, ¿al doble discurso o a la división en la cúpula del Eln?



Es una respuesta que tiene que dar el Eln de una forma clara y pronta.



