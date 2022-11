Indira Luz Barrios Guarnizo, la gobernadora (e) de Arauca, tomó un vuelo a Cancún (México), el domingo 16 de octubre, que le puede costar el cargo.



El viaje se prolongó por 5 días, y si bien retornó a sus labores el 21 de octubre, líderes de la región empezaron a indagar su salida del país en momentos en que el departamento doblaba la cifra de homicidios, en comparación con la de 2021, y se registraban enfrentamientos entre disidencias de las Farc y miembros del Ejército Nacional.

Tal como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, la Presidencia de la República le abrió a Barrios un proceso administrativo sin precedentes para declarar un incidente de abandono del cargo y vacancia.



La decisión, que también podría tener consecuencias disciplinarias, partió de una denuncia que interpusieron la representante a la Cámara Lina María Garrido y el diputado de Arauca Willington Rodríguez Benavides.



Allí se asegura que la funcionaria salió del territorio nacional sin autorización de la Asamblea.

Regsitros Migratorios de Indira Luz Barrios Guarnizo, gobernadora (e) de Arauca. Foto: Foto: Suministrada

Por el contrario, acudió a una especie de autopermiso consignado en las resoluciones 2899 y 2900, que ella misma firmó y en donde no argumenta las razones de su desplazamiento.



Decreto inédito

En una decisión administrativa sin precedentes, el ministro del Interior, Alfonso Prada, firmó un decreto en el que se abren las puertas para nombrar nuevo gobernador de un departamento que hoy tiene a varios de sus mandatarios tras la rejas.



De hecho, Barrios fue nombrada por el gobierno Duque de una terna que envió Cambio Radical, tras la captura de José Facundo Castillo por hechos de corrupción.



El decreto firmado por Prada es el 2305 de 2022 y requiere a Indira Barrios Guarnizo para que presente sus argumentos y pruebas frente a la queja formulada.

Alfonso Prada, ministro del Interior Foto: Cortesía

La mandataria tiene 5 días hábiles para formular sus descargos.



La decisión del Gobierno Petro no tiene antecedentes.



En el decreto se señalan legislación y normas copiosas que le permiten iniciar el proceso administrativo y compulsar copias a la Procuraduría para que investigue disciplinariamente a la mandataria. Además, se le pidió a Migración Colombia certificar las salidas de la gobernadora en octubre pasado.

La decisión se sustenta en el artículo 127 de la Ley 2000 de 2022, que establece que se produce abandono del cargo cuando no reasuma sus funciones dentro de los tres días siguientes al vencimiento de las vacaciones, permisos, licencias, comisiones oficiales o incapacidad física. Además, cuando se abandona el territorio nacional sin autorización por 5 días o más consecutivos.



La decisión también se respalda en lo consagrado en el artículo 66 de la Ley 4 de 1913. Este señala que el Presidente de la República tiene asignadas las competencias de todo lo relacionado con la administración de la República, cuando esta no haya sido asignada de manera específica a otro poder público.



Este caso es de relevancia porque Barrios Guarnizo no fue una funcionaria elegida a través del voto popular, sino que fue designada de manera directa por el Gobierno Nacional que es su nominador.

Otra indagación

En septiembre pasado, la gobernadora (e) fue denunciada ante el despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, por la representante a la Cámara Lina María Garrido, por la aprobación en tiempo récord de cinco contratos por un valor de 124.700 millones de pesos.



Los recursos salieron del sistema de regalías y estaban destinados para 32 proyectos a lo largo de dos años.



Al cierre de esta edición, Barrios Guarnizo no se había pronunciado sobre el proceso por abandono del cargo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

