'Giro de $ 600 millones de USO no entró a Campaña Petro ni a Colombia Humana': Quiroga

El Consejo Nacional Electoral (CNE) empezará a indagar por una reunión del poderoso sindicato de Ecopetrol, Unión Sindical Obrera (USO), que se registró entre el 8 y 9 de junio de 2022, diez días antes de la reñida segunda vuelta presidencial.



El encuentro sindical se registró en Girón (Santander), en el marco de la vigésima asamblea ordinaria de delegados de la USO y allí se discutió la aprobación de una partida relacionada con la campaña electoral.

Las actas

Similar a lo que pasó con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la cúpula de la USO también aprobó una partida para la campaña.



"Se solicitan 600 millones de pesos para reforzar la segunda vuelta, específicamente para el día de elecciones, transportes y alimentación", se lee en un acta que reveló Blu Radio y que tiene fecha del 8 de junio de 2022.



El acta está firmada por el presidente de la asamblea, Luis Hernando Álvarez Álvarez y tiene el respaldo de la comisión relatora que estaba conformada en ese momento por William Guzmán, Mauricio Álvarez y Cristobal Silva.

¿Quién manejó esos fondos?

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa con el presidente de la USO, César Loza. Foto: Ecopetrol

En la página número 13 del acta se lee: Campaña Petro presidente. Campaña político-electoral, el papel de los trabajadores".



EL TIEMPO se comunicó César Loza, cabeza de ese sindicato, quien manifestó que no se le giró plata a la campaña a nivel nacional o regional: "Fue para hacer reuniones que motivaran la votación a una campaña, para movilizar a trabajadores y a sus familiares y para hacer pendones y pancartas".



Y añadió: "Estamos dispuestos a facilitar toda la información a los organismos de control para aclarar el tema. A Juan Manuel Santos lo apoyamos en segunda vuelta y plebiscito".



Dagoberto Quiroga, representante de la Colombia Humana y actual superintendente de Sociedades fue enfático en que esa partida -a diferencia de los 500 millones de pesos de Fecode- no ingreso a ese movimiento político.

'Tampoco ingresó a la campaña Petro'

"No conozco nada sobre esos 600 millones de pesos. No ingresaron al partido ni a la campaña Petro. Tengo entendido que el director de la USO dijo que esos aportes se hacen para actividades internas del sindicato y de sus afiliados para apoyar las campañas. Los conservadores siempre apoyarán a los conservadores; y a sí con cada grupo político", explicó Quiroga.



Y agregó que así como fue claro con el manejo que se le dieron a los 500 millones de pesos de Fecode, es claro con que no conoce el tema de la USO.



Altas fuentes del CNE negaron que la partida de la USO hiciera parte de la indagación que adelantan por presunta violación de topes de la campaña Petro presidente.



Pero anticiparon que van a pedir la información.

'Se hace en todas las campañas'

Edwin Palma, expresidente de la USO. Foto: Facebook de Edwin Palma Egea

"En todas las campañas locales y nacionales, la USO dispone recursos para que sus dirigentes puedan hacer apología en favor de candidatos afines a los intereses de los trabajadores", le dijo a EL TIEMPO Edwin Palma, expresidente de la USO y actual viceministro del Trabajo, quien va a ingresar a la junta de Ecopetrol.



Y agregó: "Como se hizo en el plebiscito en favor de la paz y en la reelección de Juan Manuel Santos, aunque no era técnicamente nuestro presidente".



De paso, aclaró que él se fue de Ecopetrol y de la USO desde el 29 de octubre de 2021, cuando no había siquiera candidatura presidencial ni lista al Senado: "Después de eso, no sé qué sucedió al interior del sindicato".

La declaración de Roa

Ricardo Roa y Jonathan Ramírez Foto: EL TIEMPO / Archivo Particular

Dentro de la indagación por la presunta violación de topes de campaña Petro, fue escuchado ante el CNE este martes 5 de marzo, Ricardo Roa, cabeza de Ecopetrol y gerente de la campaña presidencial.



EL TIEMPO estableció que Roa habló 20 minutos y explicó la estructura de la campaña. Además, señaló los nombres de sus asesores y directivos. De hecho, este diario estableció que el apoderado de Roa, quien estuvo presente en la diligencia, pidió que fuera escuchado otro de los miembros de la campaña Petro, cercano a Roa, que terminó saliendo del Gobierno Petro tras un polémico audio.



Se trata de Jonathan Ramírez Nieves, quien actuó como asesor jurídico de la campaña Petro Presidente, quien conocía la estructura y funcionamiento de dicha campaña.



Lo que llama la atención es que Ramírez Nieves se convirtió en el primer funcionario del Gobierno en ser apartado de la administración tras la revelación de un comprometedor audio cuando ocupaba un puesto clave en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en la época de Cielo Rusinque.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

