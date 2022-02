En la primera entrevista que concede después de la pelea entre Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria, por su adhesión a este último, el senador Germán Varón Contrino le lanza varios dardos a la precandidata.



La acusa de nepotismo por incluir a su sobrina, Anastasia Rubio, en la lista de la Coalición Centro Esperanza a la Cámara. Y asegura que Íngrid le debe explicar al país varios episodios como su visita a los capos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

También respondió si está divorciado de su partido, Cambio Radical, y cómo es su relación con Germán Vargas Lleras. Además, admite que Gustavo Petro salió ganando en la pelea entre Gaviria y Betancourt.



Esta es la entrevista exclusiva.

Sin dar nombres Ingrid Betancourt dijo en el debate de precandidatos presidenciales de EL TIEMPO en alianza con Semana que Gaviria habría aceptado “apoyos de gente que le preocupaba muchísimo ligados a maquinaria”. Es obvio que se refería a usted. ¿Qué le contesta? ¿Acepta que lo etiqueten como un apoyo censurable?



La doctora Íngrid tiene derecho de participar en política, de hecho, lo viene haciendo desde la campaña a la presidencia del doctor Andrés Pastrana en donde ella fue una de sus asiduas seguidoras. Yo no hago calificaciones, no soy juez de nadie, pero sí debo decir que esa experiencia que desde esa época la acompaña, hace saber que ella no es una persona que esté desde hace poco en la política, lleva mucho tiempo y existen pues numerosos testimonios y evidencias de que ella participó en esa campaña.



El partido Conservador es una organización política y pareciera ser similar a la conducta que ella me endilga a mí y que critica. Lo segundo: en Colombia lo normal es que cuando alguien le acusa de un hecho de corrupción la gente responde diciendo es que usted también tiene unas circunstancias que le son censurables.

En este caso, yo quisiera arrancar al contrario, quisiera decir que a mí como Germán Varón. durante 30 años de vida pública. fui personero de parte del periodo de Antanas Mockus como alcalde; fui personero de la totalidad del periodo de Enrique Peñalosa, fui ordenador de gasto; llevo 20 años en el Congreso y no tengo un solo ruido a juicio penal, no tengo ningún proceso, no tengo investigaciones disciplinarias, no tengo investigaciones fiscales, que es una circunstancia bien diferente a lo que acontece por ejemplo con los miembros de la coalición de la esperanza.

¿Se divorció definitivamente de su partido? ¿Se distanció por temas de corrupción, como el de Richard Aguilar y Cielo González?



No, no estoy divorciado tengo una posición que han respetado mis colegas como yo respeto la de ellos le decía que varios de ellos están con él exalcalde de Barranquilla Alex char otros con Federico Gutiérrez otros están con peñaloza yo tomé la decisión por Alejandro Gaviria yo no soy juez de nadie y no tengo superioridad moral como la que pretende ostentar la doctora Ingrid para decir quién es bueno y quién es malo sólo definen los jueces y eso lo tiene que castigar la opinión pública diciendo por este partido voto o no.



Pero entonces, quiero poder mencionar los temas sobre los cuales sí creo que íngrid debía darle una respuesta a la opinión pública. Por favor: ya dejando en claro que yo no tengo investigaciones y agradeciéndole a la coalición que hubiera decidido aceptar que personas que le han apoyado al Gobierno del presidente Duque (...) En todas partes en España en Estados Unidos en Inglaterra usted ve cómo se hacen coaliciones y como obviamente lo que surgen son los acuerdos y los diferentes puntos de vista para poder representar en un Gobierno a todo el país, porque el Gobierno finalmente es la representación de todo el país.

Pero, ¿qué es lo que Íngrid le debe explicar al país?



Íngrid debería contestarle al país cuáles son esos mire la primera y lo y lo mencionó el periódico el tiempo en el año 95 y esa superioridad moral debería servir también para explicar qué hacía la doctora Ingrid Betancourt visitando a los Rodríguez Orejuela, narcotraficantes confesos que se encontraban recluidos en una cárcel intra mural. Y quiero decir que no lo hizo a título de representación del Gobierno en condición de vocera eso fue en el año 1995 consignado en el periódico el tiempo el 24 de marzo del año 99, ahí está la información.

Muchas de las personas que ahora participan en política pues son personas que no tienen una edad que permita haber conocido esos hechos. Por eso llamó la atención y preguntó deberá hallar una explicación porque de manera clandestina y lo mencionaba otra periodista en el periódico EL TIEMPO, una periodista muy prestigiosa decía mencionaba el evento. Decía y ya de manera clandestina entra en el baúl de un taxi a que entró a hablar con ellos. Qué hace uno hablando con personas confesos trabajo y evitar con traficantes si se supone que es la persona más moral y menos corrupta, que tiene la condición de poder juzgar a los demás. Segundo hecho: en los debates que hizo al Gobierno cuando fue a comprar los fusiles Galil, ella se opuso.

Hizo unos debates buenos, sustentados, con fundamentos suficientes. Pero lo que llama la atención es que dentro de su campaña el tesorero que era el señor Jaime Jaramillo. Era a su vez representante de una empresa de armamentos: la Colt. Así lo registra también el diario EL TIEMPO. Hay tráfico de influencias, hay alguna inhabilidad o alguna incompatibilidad para esa época (...) ¿Informó que su representante legal cuando le había comentado el tema se lo había comentado en su condición de persona natural? Qué forma tan particular de poder evitar las responsabilidades.

Además, para nadie es un secreto que hay una persona que está imputada por presuntos delitos de narcotráfico en una de las listas de ella. Será que es que en ese caso sí le parece que no hay lugar a nada que valga la pena revisar para saber si esa persona podía o no estar en esa lista?



¿De quién se trata?



No tengo el nombre acá pero todo el mundo lo sabe. Ustedes lo han registrado, pero puedo revisar y con mucho gusto le doy el nombre del representante que está en proceso de juzgamiento, porque presuntamente comete un delito de narcotráfico.



Pero por no estar juzgado si le dan el aval y ahí si no encuentran ningún tipo de cuestionamiento moral. Y por último: el caso de su sobrina. Es un evidente caso de nepotismo. Pero ella dice que no es nepotismo porque es que ella se merece y ella si saca sus votos, es un mérito propio.

Claro que es un mérito propio, nadie lo discute. Lo que estamos discutiendo es si, en su condición de candidata presidencial, puede influir para que a ella le vaya mejor habida cuenta de que tiene una cobertura de medios, una identidad como política que permite que a su sobrina se le beneficie en esa lista.