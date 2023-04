La molestia del presidente Gustavo Petro por la elección de Germán Bahamón como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros no se hizo esperar.



Primero pidió que se tuviera en cuenta que el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo

Bonilla, se posesionara para seguir adelante con la elección. Y cuando esta ya estaba cumplida escribió: "Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Pensé que era el tiempo del diálogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de base regionales".

Dos horas más tarde, el abogado penalista Miguel Ángel del Río empezó a desempolvar viejos trinos de Bahamón contra Petro. Y, en diálogo con EL TIEMPO, anunció que le pedirá a la Procuraduría que investigue una posible inhabilidad para ser elegido.



"Insisto que el nuevo gerente de la @FedeCafeteros ⁩ Germán Bahamón -que no bajaba de canalla al Presidente⁦ @petrogustavo ⁩- se encuentra inhabilitado y quienes lo nombraron violaron el régimen disciplinario", señaló el abogado y así se lo reiteró a este diario.

Insisto que el nuevo gerente de la ⁦@FedeCafeteros⁩ Germán Bahamon -que no bajaba de canalla al Presidente ⁦@petrogustavo⁩- se encuentra inhabilitado y quienes lo nombraron violaron el régimen disciplinario. pic.twitter.com/EMvIxv2nKA — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) April 27, 2023

Los trinos de Bahamón

Germán Bahamón figuró como representante legal de inversiones Agroprincipado S.A.S. Foto: EL TIEMPO

Los mensajes a los que se refiere datan de 2014, cuando Petro estaba en la Alcaldía de Bogotá y adelantaba obras públicas que en ese momento merecieron la crítica del ahora gerente de la Federación.



Lo que anota Del Río es que en los mensajes se usan palabras desobligantes como 'canalla'. Sin embargo, el abogado va más allá.



"Le pediré a la Procuraduría que se investigue de inmediato una presunta inhabilidad del doctor Bahamón para ser elegido en ese cargo por aparecer como representante legal, al menos hasta el 4 de abril de 2023, de la empresa Inversiones Agroprincipado S.A.S., que tiene vínculos con la Federación", explicó.

Increíble el nivel de cinismo. Petro contrató las obras de la plaza y ahora con innata proclividad para mentir sale cn esto lavándose manos. https://t.co/ly0QfyXAv4 — German BJ (@GermanBahamon) January 22, 2017

Rechazo la aproximación oportunista del canalla de Petro. Igual mantengo firme e inquebrantable: votaré por la paz y en contra de la guerra — German BJ (@GermanBahamon) May 13, 2014

¿Inhabilidad?

Ricardo Bonilla, nuevo ministro de Hacienda. Foto: Diego Caucayo Correa. Archivo EL TIEMPO

Según Del Río, el elegido Bahamón habría ocultado ese nexo a los salientes ministros de Agricultura, Cecilia López, y al de Hacienda, José Antonio Ocampo: "Habrá de establecer ahora si quienes lo eligieron sabían que puede ser una inhabilidad y aún así votaron por él".



Además, asegura que la elección se llevó a cabo a pesar de que el Presidente de la República pidió que se esperara a que llegaran los nuevos ministros de esas carteras y en momentos en que la Contraloría recibió una notificación de una investigación por manejos de una de sus sedes en Nueva York.



Las autoridades deberán entrar a evaluar si existe o no inhabilidad.

Germán Bahamón, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Foto: Mauicio Moreno/ ElTiempo

Un acto más de autoritarismo e intromisión del gobierno y del Presidente en la autonomía y la democracia cafetera. Que un gremio privado administre la parafiscalidad no significa que el gobierno pueda imponerse a las patadas y dar órdenes. https://t.co/WvAdnkCKdw — Gabriel Silva Luján (@gabrielsilvaluj) April 27, 2023

'Acto de autoritarismo'

Otras voces, sin embargo, han salido a rechazar los trinos de Petro sobre la elección de Bahamón.



"Un acto más de autoritarismo e intromisión del gobierno y del Presidente en la autonomía y la democracia cafetera. Que un gremio privado administre la parafiscalidad no significa que el gobierno pueda imponerse a las patadas y dar órdenes", escribió el ex ministro de Defensa y gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros 2002-2009, Gabriel Silva Luján en redes sociales.



EL TIEMPO ha llamado en varias ocasiones a Bahamón para conocer su postura sobre los señalamientos del abogado Del Río y sobre los viejos trinos que aparecen en su cuenta. Pero al cierre de este edición no había respondido mensajes.

