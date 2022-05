Casigua del Cubo, un discreto pero movido caserío ubicado en el estado de Zulia, Venezuela, se ha convertido en objetivo militar de cazarrecompensas, disidencias, 'elenos' y oficiales de inteligencia de al menos tres países.



En su zona rural y con la tolerancia de fichas del régimen de Nicolás Maduro, se levantan los campamentos de varios de los cabecillas de las organizaciones criminales que trafican con coca, oro y coltán. Y allí, según lo reveló en exclusiva EL TIEMPO, fue abatido Miguel Botache Santilla, alias gentil Duarte, el pasado 4 de mayo.

'Santrich, Romaña', 'El Paisa' y 'Gentil Duarte', disidentes de las Farc dados de baja en Venezuela. Foto: EL TIEMPO

Tal como lo publicó este diario, una carga de dinamita voló su campamento, en donde se encontraba con una menor de edad (su compañera sentimental), 'Salomé'.



Desde diciembre de 2021, EL TIEMPO reveló que grupos de cazarrecompensas rondaban Casigua del Cubo, después de los golpes de mano en contra de los cabecillas de las disidencias 'Segunda Marquetalia', de Iván Márquez.



"Comandos armados, que participaron en la muerte de 'Jesús Santrich', alias Romaña y alias 'el Paisa', iban ahora por 'Gentil Duarte' y tiene en la mira a 'Iván Márquez'", le aseguró a EL TIEMPO una fuente de inteligencia.

Los cómplices

Alias Iván Márquez también estaría en Venezuela. Foto: Archivo particular

Además, agregó que de nada sirvió la cumbre mafiosa en la que emisarios del Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación hicieron en Caracas hace un par de meses, para pedir que cesaran los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln, porque están afectando el negocio.



'Gentil Duarte' se había desplazado a esa zona después de uno de los ataques al campamento en Colombia de uno de sus aliados, alias Arturo, que se refugiaba en Arauca; y de su propio campamento.



En esta última operación de las Fuerzas Militares colombianas, 'Gentil Duarte' había terminado herido.



Y aunque sabía que Venezuela ya no es un territorio seguro para las disidencias, decidió buscar protección a la sombra de 'Jhon Mechas'.



Allí llevaba varias semanas a pesar de que sabía que los llamados 'pisasuaves' estaban detrás de él. Este último es un comando de las disidencias 'Segunda Marquetalia' que dice que va a vengar las muertes de 'Santrich', 'El Paisa' y 'Romaña'.

El silencio de Maduro

Nicolás Maduro. Foto: Yuri CORTEZ / AFP

Se da por descontado que tal como pasó con la muerte de los cabecillas de la ‘Segunda Marquetalia’, el régimen de Nicolás Maduro no se va a pronunciar sobre si ‘Gentil Duarte’ sigue vivo o muerto en su territorio.



“Sería una manera de confirmar que Venezuela es refugio de organizaciones criminales y eso no le conviene ahora que está tratando de descongelar las relaciones con la administración Biden para revivir la producción de petróleo de cara a la crisis que desató la guerra de Rusia contra Ucrania”, le dijo a EL TIEMPO, una fuente de inteligencia.



Sin embargo, para agencias de inteligencia es claro que este tipo de golpes no se pueden dar sin la tolerancia de fichas del régimen de Maduro.

