El exdiputado ecuatoriano que se le enfrenta al general Vargas

El Ministerio de Defensa confirmó que le envió a la Fiscalía General y a la Procuraduría una carta firmada por el político ecuatoriano Fernando Balda, en la que ‘salpica’ a uno de los oficiales de mayor rango, respeto, resultados y peso de la Policía de Colombia con el supuesto intento de secuestro del que fue víctima en agosto de 2012.



Se trata del general Jorge Luis Vargas, actual director de Seguridad Ciudadana, experto en inteligencia y cuarto en la línea de mando de esa institución, a quien el exdiputado ecuatoriano señala como posible partícipe del intento de plagio que sufrió en Bogotá cuando gozaba del estatus de refugiado por ser un fuerte opositor del entonces presidente Rafael Correa.



Fernando Balda, exasambleísta ecuatoriano que denunció al expresidente Rafael Correa. Foto: Efe

Esta es la carta que el exdiputado ecuatoriano le envió al presidente Iván Duque. Foto: EL TIEMPO

La carta de Balda llegó primero a la Casa de Nariño el pasado 26 de mayo y quedó rotulada con el serial ‘EXT20-00089598’.



En ella, el ecuatoriano le expresa al presidente Iván Duque que ve “con preocupación” que el general Vargas busque llegar a la Dirección General de la Policía negando –según él– que tenga procesos pendientes en Ecuador.



De acuerdo con la misiva, en expedientes abiertos por su secuestro en tribunales ecuatorianos reposa el testimonio de Rommy Vallejo, exasesor de seguridad de Correa, quien dijo que por instrucción del entonces mandatario se desplazó a Colombia para buscar contactos con la inteligencia policial del país y así ubicar el paradero de Balda.



El exdiputado anexó ese testimonio en su carta a Duque, en la cual agrega que Vallejo identificó con nombres propios al general Vargas –entonces cabeza de la Dirección de Inteligencia de la Policía– y a otro oficial. También asegura que su caso es un intento de secuestro en territorio extranjero, reconocido como crimen de Estado por la justicia de Ecuador y que, por lo tanto, es imprescriptible.

“El hecho de que el general Vargas aún no haya sido imputado no quiere decir que no haya estado vinculado a la comisión de alguno de estos delitos (…); tampoco significa que no vaya a ser imputado en el proceso que aún no ha concluido ni en Ecuador ni en Colombia”, precisa Balda en su escrito a Duque.



EL TIEMPO consultó en la Casa de Nariño por la carta y voceros autorizados indicaron que la misma le fue remitida por competencia al Ministerio de Defensa, el 3 de junio. Y en esa cartera les dijeron a reporteros de este diario que la misiva y sus anexos fueron enviados a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se realicen las investigaciones que se consideren pertinentes.



“El Ministerio de Defensa no es autoridad competente para la valoración de denuncias con alcance penal o disciplinario, por lo que estará atento a las decisiones que tomen las autoridades en el marco de la Constitución y la Ley”, aseguraron fuentes oficiales.

También se buscó la postura del general Vargas, pero desde su despecho –hasta la publicación de esta nota– no se había emitido respuesta.



También se buscó al diputado, a través de su abogado en Colombia, Abelardo de la Espriella, pero informaron que está de gira.



Sin embargo, el oficial les ha hecho saber a sus superiores que no tiene relación alguna con los señalamientos que le hace el ecuatoriano. Además, así se lo ha informado al propio Jefe de Estado.



En la policía llama la atención que la carta se esté moviendo en pleno juicio disciplinario contra el director de la Policía, Óscar Atehortúa, que abre la posibilidad de movimientos internos en la institución.



En la Dirección de la Policía indicaron que el caso debe ser resuelto por las autoridades competentes por tratarse de un aforado constitucional con rango de general, por lo que se abstendrán de emitir pronunciamientos.



Por ahora, EL TIEMPO estableció que la comunicación del Ministerio de Defensa a Procuraduría y Fiscalía llegó oficialmente el martes pasado, por lo que se procederá a darle trámite para determinar si el general Vargas –uno de los policías con mayor reconocimiento en Colombia– tiene alguna responsabilidad en los señalamientos que hace el ecuatoriano Balda.



