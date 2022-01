El influyente empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo está citado el próximo 3 y 4 de febrero a audiencia de declaración en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).



Tal como lo reveló EL TIEMPO, el administrador de empresas, nacido en Nueva York y formado en Harvard, pidió ser admitido ante esa jurisdicción, con un solo propósito.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: empresario Luis Gallo habla de foto donde está ficha de ‘paras’)

Lo que busca, según le anticipó a este diario, es dar su versión sobre un proceso penal del que él es uno de los protagonistas principales: la investigación por el desplazamiento y despojo de más de 130 familias campesinas en la región de Tulapas, Córdoba, a manos de los paramilitares.



(Le recomendamos leer: ¿Qué va a decir en la JEP el poderoso empresario Gallo sobre nexo con Auc?)



Gallo asegura que puede probar fácticamente lo que realmente ocurrió y contrarrestar las versiones de quienes lo señalan a él de ser el gran ‘cerebro’ del despojo, actuando en calidad de socio y miembro de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC) en esa época.



Pero Gallo no es el único que está esperando que la justicia resuelva su situación en torno a este caso.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la foto en la que aparece el empresario Luis gallo y, al fondo, de espaldas, Sor Teresa Gómez, con Benito Osorio y Benito Molina. Foto: EL TIEMPO

La captura y el audio

Facebook Twitter Linkedin

Benito Osorio Villadiego gerenció el Fondo Ganadero de Córdoba. Foto: Archivo

En 2014, cuando la Fiscalía ordenó capturar a varios de los procesados, incluido a Gallo, se registró un episodio que aún no se ha aclarado judicialmente.



La fiscal del caso, Sonia Lucero Velásquez, denunció en su momento que fue hostigada por el entonces general de la Policía Rodolfo Palomino para que no siguiera adelante con la orden de captura contra el empresario Gallo y otros vinculados.



Dentro del proceso, conocido por EL TIEMPO, la fiscal asegura que recibió una visita de Palomino en su apartamento, donde tenía varias carpetas sobre el caso, y este le habría pedido “dejar eso por un tiempo”, refiriéndose a las capturas.



(También lea: Luis Gallo, el poderoso empresario que tiene en problemas a Palomino)

Según dijo la funcionaria, el alto oficial le habría señalado que sería un escándalo porque Gallo tenía relación con personas influyentes en el país.



En noviembre de 2020, la Fiscalía General acusó formalmente al oficial (ya en retiro), por supuesto tráfico de influencias de servidor público. Y reveló en audiencia un audio grabado por la fiscal Velásquez con apartes de la conversación que sostuvo con Palomino.



(Sobre el tema: Reaparece Mancuso confirmando nexo de poderosos ganaderos con 'paras' )



Allí se mencionaba que Gallo era amigo personal del presidente del Banco Mundial y de expresidentes colombianos.

Facebook Twitter Linkedin

Benito Molina Velarde, otro de los procesados. Foto: Archivo Particular

‘Ni siquiera lo conozco’

En su momento, el abogado Isnardo Gómez, apoderado de Palomino, desestimó la evidencia y la manera como se descubrió.



Pero el caso sigue vivo. Así se lo confirmó a EL TIEMPO el propio general (r) Palomino, quien insiste en que ni siquiera conoce a la supuesta persona a la que habría querido beneficiar: Gallo.



(También lea: Los datos ocultos de la tortura que sufrieron Mauricio Leal y su mamá)



“Yo a ese señor jamás lo he visto. Jamás”, aseguró el ex alto oficial. Y agregó que el proceso, después de 8 años de ocurrido el episodio, aún sigue abierto en la Corte Suprema.

No hay ningún fundamento

para que me estén acusando de tráfico de influencias en beneficio de una persona que ni siquiera conozco FACEBOOK

TWITTER

“Aún no está en etapa de juicio. Estoy a la espera de que avance. Pero es un caso absurdo. Lo único que quiero es que agilicen el proceso porque no hay ningún fundamento para que me estén acusando de tráfico de influencias en beneficio de una persona que ni siquiera conozco”, explicó el exdirector de la Policía.



Y agregó que ni él ni nadie pueden ejercer ningún tipo de influencia sobre la Fiscalía: “La única explicación es que alguien le quiere hacer daño a una persona que, como director de la Policía, fue el funcionario público de mayor credibilidad del país”.

¿Qué viene ahora?

En el caso del general, la Corte Suprema tiene la palabra; y en el de Gallo, la JEP.



En efecto, después de permanecer 6 días detenido (en 2014) y de enfrentar durante 5 años un proceso ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia (listo para fallo), Gallo espera que esa jurisdicción defina si es inocente, como lo asegura; o tiene responsabilidad.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



La Fiscalía ya probó que una hacienda que pasó a manos del FGC (la Tulapas) se conformó con parcelas que aparecen adquiridas a campesinos a bajos precios, por Sor Teresa Gómez, parienta de los Castaño Gil, los jefes paramilitares de la región.



Esta última ha intentado, sin suerte, ser admitida en la JEP que ya aceptó al entonces gerente del FGC, Benito Osorio; y al presidente de su junta, Benito Molina.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa