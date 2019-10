¿Qué hay detrás de alerta de Gaviria sobre narcodinero en campañas?

La posibilidad de que haya dineros del narcotráfico financiando campañas políticas tiene en alerta a la clase dirigente y a las autoridades de Risaralda.



Aunque autoridades locales ya habían alertado sobre el fenómeno, el tema lo puso en la agenda nacional César Gaviria, jefe del Partido Liberal.



En la misma carta en la que se quejó por la suspensión que ordenó la Procuraduría del alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo -por supuesta participación en política-, Gaviria se lamentó de que no se esté investigando la supuesta financiación de la mafia en campañas de ese departamento.

"Versiones, avaladas por funcionarios públicos, indican que dineros del narcotráfico se están usando para financiar campañas en Risaralda, sin que hasta ahora se conozca resultado alguno de las investigaciones sobre hechos que se han dado a conocer desde hace varias semanas”, aseguró Gaviria en su pronunciamiento.



Hace menos de tres semanas, la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, ya se había referido al tema.

Aseguró públicamente que la amenaza de la financiación narcotraficante a la campaña risaraldense está latente y debía ser atendida por las autoridades.



“No dejen que la plata del narcotráfico interfiera en esta campaña electoral. Hay muchos rumores y no podemos dejar que el Eje Cafetero termine en manos de criminales. Hay mucho en juego en estas elecciones”, fue el llamado de Ramírez.



EL TIEMPO indagó qué hay detrás de estas alertas y encontró que fuentes locales dan cuenta de que una ficha vinculada con capos del Norte del Valle ha intentado acercarse a un par de campañas.



Aseguran que este emisario ya ha aparecido en indagaciones sobre acercamientos y negociaciones de capos de esa región con el Gobierno y con la DEA. Pero también en crímenes de candidatos, como el de Ignacio Londoño, polémico aspirante a la alcaldía de Cartago Valle, en 2015.



En la Seccional de Risaralda de la Fiscalía, al igual que al búnker en Bogotá, han llegado denuncias con estas alertas, pero no se menciona con nombre propio a ningún candidato ni a posibles responsables de la ‘narcofinanciación’.

El gobernador del Departamento, Sigifredo Salazar, confirmó que la Fiscalía tiene un expediente abierto, aunque reservado, por la posible injerencia de capos en el proceso electoral: “Ya hay una actuación del Estado para investigar la procedencia de los posibles dineros dudosos”.



Y el suspendido alcalde Gallo lo respaldó.



El tema en la región está tan agitado que el representante del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien asegura no apoya a ninguna de las actuales candidaturas de su departamento, le dijo a EL TIEMPO que la posible financiación del Cartel del Norte del Valle “está dejando de ser un rumor”.



Desde el Consejo Nacional Electoral les confirmaron a reporteros de este diario que, con corte al jueves, aún no había ningún proceso administrativo abierto por posible financiación indebida.



De hecho, en la entidad recordaron que las campañas –por ley– tienen hasta dos meses después de finalizado el proceso electoral para presentar oficialmente su contabilidad.



En las últimas horas, el procurador Fernando Carrillo trinó sobre la suspensión del alcalde Gallo que generó la carta de Gaviria.



"Acá no se hace política, hemos tomado decisiones en contra de todos los partidos y de todos los colores", dijo Carrillo.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UInvestigativaET