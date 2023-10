Fútbol: Corte Constitucional le ordena al Consejo de Estado corregir una sentencia

La Corte Constitucional acaba de tomar una decisión de fondo en el polémico caso que reúne a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) y al Ministerio de Deporte.



El caso está relacionado con la acción de tutela a la sentencia del 18 de agosto de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, promovida por Acolfutpro en contra del Ministerio de Deporte.

Siguen los trabajos en el estadio Metropolitano para tener la cancha lista para el juego de Colombia vs. Chile. Foto: Carlos Capella/ EL TIEMPO

En dicha acción se buscaba ordenar al Ministerio el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y “particularmente, la obligación de aprobar sus estatutos no sociales, reglamentos y reformas” de la Federación Colombiana de Fútbol y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).



La Asociación le atribuyó a la sentencia del Consejo de Estado haber incurrido en la aplicación de una norma que es inaplicable al caso porque se estableció que la aprobación de estatutos no sociales y reglamentos no es exigible al Ministerio del Deporte.



Además, dicen que la norma no contiene un término para su ejercicio o acatamiento y como consecuencia de esto tampoco es posible advertir el incumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control de la entidad.



En el primer fallo, el Consejo de Estado, al resolver la solicitud de tutela, tomó la decisión de declarar improcedente el amparo. Sin embargo, después de la tutela, en una nueva decisión la Sección Primera de esa misma corporación confirmó el incumplimiento del requisito de relevancia inconstitucional.

Los decisión de la Corte

Sede deportiva de la Federación colombiana de fútbol. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

La Sala Plena de ese alto tribunal, en ponencia del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, decidió darle el derecho al debido proceso a Acolfutpro.



“En consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 18 de agosto de 2022 de la Sección Quinta del Consejo de Estado y ordenó que se emitiera una providencia de reemplazo teniendo en cuenta las consideraciones de la parte motiva del fallo”.



También le hizo un llamado al Ministerio del Deporte para que se uniera con el Ministerio de Hacienda y el gobierno nacional para que pueda obtener los recursos necesarios en el ámbito económico, tecnológico y administrativo con el fin de que esta entidad pueda cumplir con sus funciones en la vigilancia de los equipos de fútbol.

Sentencia de la Corte Constitucional. Foto: Archivo particular

Así mismo, aclaró la Corte que “es deber de la autoridad ejecutar de oficio su deber de inspeccionar, controlar y vigilar, entre otros, los estatutos y reglamentos de dichos organismos, así como aprobarlos. Ello sin embargo no significa, aclaró la Sala, que las organizaciones deportivas no deban 3 procurar someter sus reglamentos o sus reformas a la inspección, control y vigilancia del ministerio”.



Por último, en la decisión se señaló que la función del Ministerio no es solo en lo formal y en la recuperación de información, sino que también debe cumplir con su deber de inspeccionar, controlar y vigilar a las organizaciones deportivas a pesar de su autonomía.

El pronunciamiento de Acolfutpro

Reunión entre dirigentes de Acolfutpro, Dimayor y Colfútbol. Foto: Dimayor

Comunicado Acolfutpro. Foto: Archivo particular

Por medio de un comunicado, Acolfutpro, aseguró que la decisión tomada por la Corte Constitucional amparó los derechos de las mujeres y hombres futbolistas profesionales.



“Con la decisión de la Corte se desvirtúa, como lo fundamentó en su errada decisión el Consejo de Estado, que para exigir el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley, o de un acto administrativo, no es necesario que la disposición prevea un plazo para su ejecución ni para la determinación del momento de su incumplimiento y que Mindeporte debe verificar tantas veces como sea necesario cuando se modifiquen o se actualicen esos reglamentos”.



Y recalcaron que venían haciendo la solicitud desde que el Ministerio del Deporte era llamado Coldeportes puesto que desde esa época no estaban ejerciendo el control de la legalidad de los estatutos y reglamentos para que así se ajustaran a la constitución y a la ley.

