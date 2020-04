Los cuestionamientos de magistrada Lombana a su colega César Reyes

Un proyecto inhibitorio a favor del senador Iván Cepeda Castro, en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, acaba de desatar un enfrentamiento entre el magistrado ponente César Reyes, y su colega Cristina Lombana.



EL TIEMPO estableció, en exclusiva, que Lombana le envió una carta a Reyes, el 3 de abril, en la que lo conmina a responder si es cierto que, como consultor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sostuvo un vínculo laboral o personal de amistad con la esposa del congresista Cepeda.

El magistrado César Augusto Reyes lleva el caso de Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesa y compra de testigos. Foto: Archivo particular

"Es valioso conocer si ello fue así, el tiempo que se mantuvo dicha relación y la incidencia que tiene o no, desde el punto de vista judicial en el conocimiento por parte suyo (sic) como ponente de las investigaciones donde sea sujeto procesal el señor Iván Cepeda", dice la carta de Lombana en poder de EL TIEMPO.



Y asegura que le hace esos cuentionamientos "con la única finalidad de velar por la imparcialidad y transparencia que debemos tener como funcionarios judiciales y sobre todo si es aplicable o no al caso que nos ocupa y a todos aquellos donde el congresista Cepeda figura como denunciante, denunciado o parte civil, la teoría de la apariencia de imparcialidad de la cual usted es pionero en el país".



Además, anexa publicaciones de La Otra Cara, un portal en internet en donde se habla del supuesto nexo.



EL TIEMPO consultó a personas cercanas a la Corte quienes señalaron que ante la eventual inhabilidad, Reyes dejaría algunos casos, incluido el que sigue contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y compra de testigos.



La propia Lombana ha sido separada de varios procesos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que sus compañeros le aplicaran esa norma argumentando que trabajó en la oficina de uno de los abogados del expresidente y cuando fue militar, él fungía como jefe máximo de las Fuerzas Armadas.



Vea uno de los oficios enviados al magistrado reyes aquí:

La dura respuesta

El 22 de abril, el magistrado Reyes ordenó retirar del expediente el oficio de Lombana, generando una segunda carta de la togada.



En esta, fechada el 23 de abril, reclama el retiro del oficio y advierte que ella no lo presentó como sujeto procesal.



Y asegura que, como miembro de la Sala de Instrucción, tiene derecho a elevar las solicitudes que considere pertinente.



"No existe justificación alguna para que el escrito no pueda incorporarse a proceso", dice Lombana y cita la Ley 600 de 2000, en su artículo sexto.



Y agrega que ve con extrañeza y preocupación que haya dado la orden de sacar de los expedientes esas constancias y de que no sean conocidas por los integrantes de la sala.



Y Lombana anuncia un salvamento de voto dentro del proceso de Cepeda, que surgió de una querella interpuesta por Milton Restrepo Ruiz.



El senador Cepeda le dijo a EL TIEMPO que se pronunciará a través de sus abogados.

Así mismo, se busca la postura del magistrado Reyes sobre las cartas de Lombana y su contenido.



En la Corte informaron que se encuentra en sala virtual.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET