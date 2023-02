En el Centro Penitenciario La Moraleja, una de las cárceles de máxima seguridad de España, están recluidos desde miembros del grupo terrorista ETA, hasta uno de los 16 hombres postulados ante la Oficina de Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para “adelantar conversaciones y lograr los términos del sometimiento a la justicia” en el marco de la paz total.



El colombiano pasó prácticamente inadvertido durante 6 meses en Madrid, en donde llegó a constituir una firma para exportar mármol y cerámica española hacia Colombia y México. Sin embargo, ya completa un año preso después de que Colombia lo pidió en extradición por un crimen y por su presunto vínculo con la banda 'los Pachencas'.

Fiscal Francisco Barbosa, fiscal General. Foto: Andrés Sandoval/ Fiscalía

Se trata de Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias 'de Pinocho', quien aparece en el listado de procesados a los que el fiscal general, Francisco Barbosa, se negó a levantarle la orden de captura, como lo solicitó el Gobierno Petro.



Con autorización y monitoreo de la dirección de esa prisión, donde se encuentra el 15 por ciento de los presos más peligrosos de España, EL TIEMPO lo entrevistó durante más de una hora por video, y Castillo habló de su paso por las sanguinarias autodefensas de Hernán Giraldo, de su fortuna y hasta los 5 años de prisión que pagó en Estados Unidos por narcotráfico.



También dijo que no pagó un solo peso para ser postulado como gestor de Paz.



Además, reveló que hace algunos días renunció a la protección internacional que tiene como refugiado, para que se reactive su extradición a Colombia y volver al país a aclarar su situación legal a través de su abogado, el penalista Álex Fernández.



Según Fernández, su cliente no ha sido ni siquiera imputado en Colombia y tampoco tiene medida de aseguramiento. Por eso califica de atípica la solicitud de la Fiscalía para que España lo extradite. Además, asegura que no le han permitido ejercer su defensa.

Alias, Chiquito Malo, alias Pinocho, alias Gonzalito, alias Chirimoya y alias 5.5, los llamados 'Pablo Escobar' del grupo de 16 'voceros de paz'. Foto: Archivo EL TIEMPO

El financiero de Hernán Giraldo

Hernán Giraldo está acusado de cientos de crímenes y violaciones de niñas. Foto: Migración Colombia

Castillo asegura que la guerrilla del Eln asesinó a su padre, a su madre y a 9 tíos y primos en San Martín (Cesar), donde tenían varias fincas con ganado.



"Nos fuimos a Santa Marta y al año mi madre viajó a San Martín y fue asesinada y torturada por el grupo guerrillero (...) Mi abuelo me llevó a una finca a trabajar y fue criado por el señor Hernán Giraldo Serna, fue como mi segundo padre", admitió Castillo.



También reconoció que trabajó en la organización del Hernán Giraldo, "como financiero" y que fue solicitado en extradición, en el 2005, por Estados Unidos:



"Llegué a trabajar en la finca del señor Hernán Giraldo, después él me dio un cargo para que trabajara como financiero y con eso terminé extraditado a Estados Unidos. Yo cobraba impuestos para la organización de ese entonces paramilitar de las AUC", explicó.



Y añadió: "En ese mismo momento se inició un proceso de paz con los paramilitares, con el gobierno de Álvaro Uribe, y yo me acogí a la ley, pero el gobierno Uribe dijo en ese momento que yo no era paramilitar sino narco puro. Pero nunca trafiqué un solo kilo de droga. Solo me encargaba de cobrarle el impuesto en la zona a los capos que tenían laboratorios".

Álex Fernández, abogado penalista quien representa a Fredy Castillo. Foto: Archivo Particular

Con escoltas de la UNP

Castillo aseguró que, tras cumplir su pena, regresó al país a trabajar en las tierras de la familia y empezó a recibir amenazas de muerte del Eln y a ser objeto de cobro de 'vacunas' por parte del clan del Golfo y de 'los Pachencas'.



De hecho, señala que terminó con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), después de que le hicieron un estudio de seguridad.



"Regresé a finales del 2011 y comencé a trabajar en la finca de mis padres que dejaron, en la agricultura. Pero, lamentablemente, en 2016 fui amenazado por el Eln. Puse la denuncia en Aguachica, en Bogotá, en la Fiscalía. A lo cual también entregué una cooperación de unas personas que estaban extorsionando, creo que el grupo guerrillero y creo que fueron capturadas. La Unidad Nacional de Protección (UNP), hizo un estudio y vieron que yo estaba en riesgo y me asignaron tres escoltas armados, una camioneta blindada y un chaleco. Los tuve vigentes hasta el momento de salir del país", señaló Castillo.



Además, insiste en que él es una víctima del conflicto: "Nunca se me sometió a la justicia porque no tuve la oportunidad de decir la verdad. Me dieron protección porque soy víctima del conflicto armado de Colombia y porque fui desplazado por grupos al margen de la ley".

Resolución donde el Gobierno pide a la Fiscalía levantar las órdenes de capturas a miembros de las Agc. Foto: Captura de documento

Alias muñeco, el hermano

Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca, hermano de Fredy Castillo.. Foto: Policía Nacional

A pesar de haber sido criado y de trabajar para Hernán Giraldo -el paramilitar que sembró de sangre y terror el Magdalena, en donde violaba niñas-, Castillo dice que regresó a la Sierra Nevada en calidad de líder social.



Incluso, admitió que empezó a levantar un centro comercial en un predio de más de mil metros cuadrados que tiene en Buritaca (Magdalena), el cual tuvo que cerrar por extorsiones y luego fue confiscado.

"Usted sabe que dicen que donde uno se cría, vuelve a sus raíces y yo me críe ahí y estaba la gente campesina que me daba un sancocho, un tinto y me sentía seguro con ellos. No era por miedo porque yo empecé a trabajar con las comunidades", dice el extraditable.



Y asegura que cuando retornó, en la zona estaba el 'clan del Golfo' y después asumió el poder alias Chucho Mercancía, que tomó el nombre de 'los Pachencas', con alias 80 entre sus cabecillas.

Renuncia a protección

A pesar de que autoridades locales aseguran que Castillo es cabeza de ese grupo criminal, él insiste en que es un líder social, con decenas de proyectos productivos campesinos, que empezó a ser perseguido cuando denunció a esas organizaciones criminales.



Y si bien su hermano, Carmen Evelio Castillo, está vinculado a esa estructura criminal (y también aparece en la lista de postulados, como voceros de Conquistadores de la Sierra) su abogado advierte que las responsabilidades penales son individuales.



Con estos argumentos, Castillo le dijo a EL TIEMPO que renunció a la protección internacional que tiene, en calidad de refugiado, estatus que le dio México cuando salió de Colombia por amenazas.

"Acá en España mi proceso está quieto. Ahora busco con el doctor Álex que se reactive para ir a responder. Así me maten", aseguró Castillo.



Y agregó que su nombre como vocero de paz fue postulado por 27 juntas de acción comunal de la región y no por Conquistadores de la Sierra, aunque está dispuesto a intermediar por ellos.



"Líderes y lideresas solicitaron su presencia como un político activo y líder comunal y social", explicó su defensa. Y agregó que pasó una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciado las extorsiones a las que fue sometido su cliente y a pesar de ellos fue extraditado.



"La extradición a Estados Unidos fue ilegal. Por eso hemos solicitado la revisión y las consecuencias en materia indemnizatoria. Ya enviamos la documentación", puntualizó.



Para la Fiscalía, sin embargo, Castillo y los otros 16 no tiene ningún estatus político ni de negociadores y las órdenes de captura no se frenarán.

