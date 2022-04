Muchos en la familia Rincón Valencia ya saben quién es el hombre que iba conduciendo la camioneta que protagonizó la violenta estrellada que terminó cobrando la vida del legendario 19 de la Selección Colombia, Freddy Rincón.



Los dos hijos del llamado 'coloso de Buenaventura' han pedido que el hombre se 'asincere' (sic), y que la Fiscalía actúe y se haga justicia. Y si bien la primera línea de investigación son los testimonios de las mujeres que iban en la camioneta Ford, un video grabado por un transeúnte podría agilizar el caso.

Esta es la camioneta que se estrelló contra el bus del MIO y en la que viajaba Freddy Rincón. Foto: Archivo particular

Las imágenes alcanzaron a registrar la parte de atrás de la camioneta y se ve la placa: UGR 410. Tal como lo reveló EL TIEMPO, el carro registra tres multas por exceso de velocidad.



"No te vayas a poner a grabar porque te quito el celular, te lo quito (...) Vení, vení, no te vas a mover", se escucha en las fracciones de segundo que quedaron grabadas.



"Está borracho", responde la persona que tenía la cámara de su celular abierta y que alcanzó a registrar el carro impactado y a una mujer suplicándole al hombre, en medio del llanto, que se calme: "Señor no, no, no".

Accidente de tránsito en la carrera 5 con calle 34, un bus alimentador del MIO chocó con una camioneta Ford 4x4, deja 5 lesionados entre ellos el Exfutbolista Freddy Rincón. pic.twitter.com/ChKJsQkHk4 — Viva Las Noticias Cali (@vivalasnoticias) April 11, 2022

El video, que ha circulado en medios locales (como El País, de Cali) y en redes, ya está en manos de las autoridades que analizan los cuadros en los que alcanzó a quedar registrado el hombre.

Este toma de video muestra a los dos hombres subiéndose a un taxi segundos después del choque. Foto: Archivo Particular

Los interrogantes

¿Por qué el hombre no quería que se grabara? ¿Se trata del mismo sujeto que, minutos después, subió a un taxi con otra persona y que no ha vuelto a aparecer? ¿Por qué no socorrió al exjugador del Real Madrid?



Las autoridades buscan tanto al conductor del taxi que recogió a las dos personas como al transeúnte que grabó estos segundos clave del accidente, ocurrido la madrugada del 11 de abril pasado.



Aunque inicialmente se dijo que quien había impedido grabar era Rincón, la versión quedó descartada por el estado que llegó a la clínica.

