Que se presente ante las autoridades, "se sincere", le pidió Sebastián Rincón al conductor de la camioneta en que se accidentó su padre, Freddy Rincón, y agregó: “Esperemos que mi Dios haga justicia y que la Fiscalía haga su trabajo”.



Las autoridades en Cali concentran su trabajo en reconstruir una línea de tiempo —a través de cámaras de seguridad— para precisar el recorrido del automotor y seguirles el rastro a dos hombres que iban en la camioneta y que se fueron del lugar sin socorrer a Rincón.

Las imágenes captadas registran el momento exacto en el que la camioneta de placas UGR-410 se estrella —al pasarse el semáforo en rojo— contra un bus del MIO cuando eran las 4:30 de la madrugada del 11 de abril.



De igual forma, se ve a dos personas, que se bajan de la camioneta y abordan rápidamente un taxi. Los investigadores rastrean las placas de este vehículo para ubicar al conductor y establecer a dónde los llevó.

Al conductor también le han hecho un llamado para que se presente de manera voluntaria y colabore con las autoridades.



En el informe preliminar de tránsito se indica que el exfutbolista “se movilizaba de copiloto (recibiendo el impacto del choque)” y que María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43 años, iban con Rincón.

Rincón no iba manejando

Precisamente, las dos mujeres son las testigos claves para establecer las identidades de quienes iban en el automotor y serán citadas en los próximos días por la Fiscalía para que rindan versión sobre los hechos.

Esta foto, tomada del video, muestra al hombre que se baja de la camioneta accidentada (del lado del conductor) y luego impide que se grabe la escena. Foto: Archivo Particular

Llama la atención que una de las mujeres afirmó inicialmente que Rincón era quien iba manejando, por lo que Sebastián aseguró: “Mi papá no iba manejando y eso me deja muy tranquilo porque, ante las falsas acusaciones, tarde que temprano se va a dar todo a la luz”.



En esa línea también se llegó a afirmar que Tomás Humberto Díaz Valencia —medio hermano de Freddy Rincón y propietario de la camioneta— iba manejando. Pero este, en exclusiva, le dijo a EL TIEMPO que desde hacía semanas no veía al exjugador del Real Madrid.



A la vez, en el proceso investigativo las autoridades verificaron que la camioneta involucrada en el accidente tenía el seguro obligatorio de accidentes de tránsito vencido y varias multas, entre ellas, por sobrepasar los límites de velocidad.

Antecedentes.

Los dos hombres del accidente, que no han dado la cara seis días después de ocurrido, han llevado a investigadores a desempolvar un episodio turbio en la carrera del ‘Coloso’ del fútbol.



En 2015 fue capturado en São Paulo (Brasil) por solicitud de la justicia de Panamá, dentro de una investigación por lavado de dineros provenientes del narcotráfico que data de 2007. En ese momento, se lo vinculó como supuesto testaferro de una empresa pesquera de un colombiano investigado por narcotráfico. Rincón admitió que conocía al investigado, pero negó cualquier nexo con actividades ilegales.



En Colombia, a Rincón no le aparece ningún proceso activo. Solo uno por alimentos (2010), de una mujer de apellidos Lucumí Murillo.

