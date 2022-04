La Fiscalía General de la Nación ya tiene en sus manos evidencia clave para esclarecer el accidente de tránsito en el que perdió la vida el exfutbolista Freddy Rincón, registrado la madrugada del lunes, 11 de abril.



Altas fuentes del ente investigador le revelaron a EL TIEMPO en exclusiva este domingo, que hay un reporte sobre la manera en el se encontraron a los ocupantes de la camioneta Ford, modelo 2015, en la que se desplazaban por Cali.

Según el documento, el histórico 19 de la Selección Colombia fue encontrado en la silla del conductor. Y una de sus acompañantes estaba desmayada en la del copiloto. Se trata de una joven de 20 años que ya está identificada y que no es cercana a la familia.



Además, aunque algunos testigos hablan de 5 pasajeros, lo que hasta ahora está claro es que iba otra mujer en la parte de atrás: Lorena Cortés. Ella aseguró en su testimonio a la Secretaría de Movilidad que Rincón era el conductor.

Freddy Stiven (izq.) y Sebastián Rincón (der.) aseguran que su padre no iba manejando. Foto: Twitter: @SRincon14

Cotejo con necropsia

EL TIEMPO estableció que expertos de la Fiscalía van a cotejar el reporte con la necropsia de Rincón para establecer si los impactos recibidos en su cabeza y tórax concuerdan con la información de la ubicación en la cabina de la camioneta.



El resultado de la investigación forense permitirá despejar las dudas sobre la presencia de otro pasajero que iría manejando.



Al respecto, los hijos de Rincón (Freddy Stiven y Sebastián) han señalado que su padre no iba manejando: "Esperamos que el conductor se asicincere y que la Fiscalía haga su trabajo".

Esta foto, tomada del video, muestra al hombre que se baja de la camioneta accidentada (del lado del conductor) y luego impide que se grabe la escena. Foto: Archivo Particular

"No te vayas a poner a grabar porque te quito el celular, te lo quito (...) Vení, vení, no te vas a mover", se escucha en las fracciones de segundo que quedaron grabadas. FACEBOOK

De hecho, un video del momento del accidente registra a dos personas subiéndose a un taxi a pocos metros de donde quedó la camioneta Ford. Y otro más grabó a un sujeto que se abalanza sobre una persona que estaba grabando la escena del choque.



"No te vayas a poner a grabar porque te quito el celular, te lo quito (...) Vení, vení, no te vas a mover", se escucha en las fracciones de segundo que quedaron grabadas, con un marcado acento valluno.



"Está borracho", responde la persona que tenía la cámara de su celular abierta y que alcanzó a registrar el carro impactado y a una mujer suplicándole al hombre, en medio del llanto, que se calme: "Señor no, no, no".

Accidente de tránsito en la carrera 5 con calle 34, un bus alimentador del MIO chocó con una camioneta Ford 4x4, deja 5 lesionados entre ellos el Exfutbolista Freddy Rincón. pic.twitter.com/ChKJsQkHk4 — Viva Las Noticias Cali (@vivalasnoticias) April 11, 2022

La testigo

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Candelo, Secretaría de Movilidad. Foto: Archivo Particular

Tal como lo reveló EL TIEMPO, Lorena Cortés, la otra mujer que acompañaba a Rincón, le dijo a la Secretaría de Movilidad de Cali que el exjugador del Real Madrid iba manejando.



El testimonio quedó registrado en un video que ya está en manos de la Fiscalía.



Y si bien el sub secretario de Movilidad, Edwin Candelo, aseguró que la orden fue enviar todo el material probatorio a Bogotá, por ahora, el caso sigue en Cali.



El ente acusador evalúa la información sobre el accidente que incluyen videos, el croquis del choque y el reporte del personal médico que iba en la ambulancia que atendió a Rincón. Este último es clave.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

