Paralelo a los homenajes al 19 de la selección, Freddy Rincón Valencia, las autoridades están atando varios cabos sueltos dentro del fatal accidente de tránsito que cobró la vida de la ahora leyenda del fútbol colombiano.



Hasta ahora, lo único que hay es la identidad de una mujer, María Manuela Patiño, que salió ilesa y se fue por sus propios medios del lugar; el testimonio de otra, Lorena Cortés, que asegura que Rincón iba manejando; y la versión de testigos de que había al menos dos personas más en la Ford, modelo 2015, que tenía el Soat vencido y varias multas por exceso de velocidad.

Y cámaras de seguridad, ubicadas sobre la calle 5 con carrera 34, cerca al estadio Pascual Guerrero, parece darles la razón a los testigos. Estas captaron el momento exacto en el que la camioneta se estrella de manera violenta contra un bus del MIO cuando el reloj digital marcaba las 4:30 de la madrugada del 11 de abril pasado.



Esas mismas cámaras captaron a dos personas que se estarían bajando de la camioneta, segundos después del violento choque, y tomando un taxi (vea el video).



EL TIEMPO estableció que otras cámaras captaron la placa del vehículo de servicio público y que ya se está localizando al conductor para que rinda su versión.

La versión del mediohermano

En su momento, el alcalde de Cali, Ospina, aseguró que las autoridades intentaban encontrar si en la camioneta Ford, de placas UGR-410, iba un cuarto ocupante.



Pero ya hay evidencia testimonial de que había un cuarto y un quinto pasajero y que uno de ellos podría ser el conductor.



¿Por qué se fueron y no socorrieron a Freddy? ¿Por qué no han aparecido?



Ese es uno de los interrogantes que buscan despejar las autoridades, incluida la Secretaría de Movilidad de Cali.



Inicialmente, se dijo que Tomás Humberto Díaz Valencia –mediohermano de Freddy Rincón y propietario de la camioneta, de placas UGR-410– era el conductor.Pero este, en exclusiva, le dijo a EL TIEMPO que desde hacía semanas no veía al exjugador del Real Madrid.

Los antecedentes en Brasil

Los dos hombres del accidente han llevado a investigadores a desempolvar un episodio turbio en la carrera del 'coloso' del fútbol.



En 2007, fue capturado en São Paulo, Brasil, por solicitud de la justicia de Panamá, en una investigación por lavado de dineros provenientes del narcotráfico.



En Colombia, sin embargo, a Rincón no le aparece ningún proceso activo. Solo uno, por alimentos, de una mujer de apellidos Lucumí Murillo

