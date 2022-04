Si en las próximas horas el hombre que manejaba la camioneta Ford, en la que se accidentó el exfutbolista Freddy Rincón Valencia, el pasado lunes 11 de abril, no se presenta a la Fiscalía, su captura sería inminente.



Para los hijos del histórico 19 de la Selección Colombia es claro que aún falta un capítulo judicial. Y que, además de recordar su trayectoria y el gol que le anotó a Alemania, en el Mundial de 1990, el mejor homenaje a su padre es que se conozca la verdad sobre su muerte.

Freddy Stiven, hijo mayor de Freddy (izq); el 'Coloso' (centro) y Sebastián Rincón, quien juega en Argentina. Foto: Twitter: @SRincon14

“Mi papá no iba manejando, me deja muy tranquilo ante las falsas acusaciones. Que el conductor se sincere, que Dios haga justicia y que la Fiscalía haga su trabajo”, dijo Sebastián Rincón a la salida de la sede de Medicina Legal, en Cali, el jueves en la mañana.



Horas atrás, a las 11 de la noche del miércoles, se había confirmado la noticia de que su padre falleció producto de los traumas severos sufridos en el accidente. Cámaras de seguridad muestran el impacto de la camioneta contra un bus del MÍO, después de pasarse la luz roja del semáforo de la calle 5.ª con carrera 34, cerca del estadio Pascual Guerrero, cuando el reloj digital marcaba las 4:30 de la madrugada.

La amiga de Bogotá

Edwin Candelo, Secretaría de Movilidad. Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO estableció que desde el martes, la alcaldía de Cali empezó a remitir el material probatorio del accidente. Y que la orden fue que el caso se va a manejar en una fiscalía de Bogotá.



Personal de la Secretaría de Movilidad de la capital del Valle fue quien realizó el trabajo de campo inicial para recoger videos, testimonios y documentos, incluidos el croquis del accidente y el reporte de la empresa de la ambulancia que sacó a Rincón de la cabina de la camioneta, modelo 2015, del lado del copiloto.



“Como hay una persona fallecida, todo el material probatorio quedó bajo reserva”, explicó Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad de Cali.

Según los reportes, en el hecho resultaron heridas 5 personas Foto: Archivo / El TIEMPO /Archivo particular

Este diario estableció que una de las mujeres que iba en el carro, Lorena Cortés (de 40 años), accedió a grabar su testimonio en video. Y en este habría asegurado que Rincón, el poderoso centrocampista, iba al volante. Además, que eran más de tres los pasajeros.





A Lorena, que en 2020 se había trasladado a vivir a Bogotá, le salió negativa la prueba de alcoholemia. Sin embargo, su primera declaración no concuerda con la de varios testigos que señalan que a Rincón lo sacaron con dificultad del puesto del copiloto, el que más sufrió por el impacto.

Esta foto, tomada del video, muestra al hombre que se baja de la camioneta accidentada (del lado del conductor) y luego impide que se grabe la escena. Foto: Archivo Particular

El hombre del video

El vehículo ya fue sometido a un análisis por parte de peritos forenses que le apuntaban a recoger huellas dactilares en la cabina, incluidas las que quedaron en el timón.



También cotejan los puntos de impacto que recibió el automotor con la necropsia de Freddy Rincón para confirmar en qué lugar iba sentado.



Los investigadores verifican, además, si Lorena es la misma mujer que se ve en un video clave rogándole a un hombre para que no golpee a una persona que estaba grabando la escena del accidente.



Accidente de tránsito en la carrera 5 con calle 34, un bus alimentador del MIO chocó con una camioneta Ford 4x4, deja 5 lesionados entre ellos el Exfutbolista Freddy Rincón. pic.twitter.com/ChKJsQkHk4 — Viva Las Noticias Cali (@vivalasnoticias) April 11, 2022

“No te vayas a poner a grabar porque te quito el celular, te lo quito (...) Vení, vení, no te vas a mover”, se escucha en las fracciones de segundo que quedaron grabadas mientras el hombre se abalanza contra el ciudadano y queda registrado en un par de cuadros.



(Sobre el caso: Video alcanzó a grabar a otro hombre que iba con Freddy Rincón en el carro)



La persona que grabó, al que se le oye decir que su agresor estaba borracho, también será escuchada, al igual que un vigilante y el equipo médico que iba en la ambulancia.

Así quedó el bus del MÍO después del choque contra el vehículo en el que se movilizaban Freddy Rincón y tres personas más. Foto: Captura de pantalla

¿Protegen a alguien?

“Creímos que el conductor de la camioneta se iba a acercar a las 48 horas del accidente, que es lo que usualmente hacen para evadir la prueba de alcoholemia y responder por homicidio culposo. Pero si no ha aparecido a estas alturas, es posible que tenga algún problema adicional”, le aseguró a EL TIEMPO un investigador.



Y confirmó que ya se reconstruyó el trayecto de la camioneta Ford, que registraba tres multas por exceso de velocidad.



También se estableció la placa del taxi que, minutos después del accidente, se ve girando en U sobre la carrera 34, para recoger a dos personas que presuntamente se bajaron de la camioneta accidentada.Varios videos de seguridad permitieron establecer el trayecto del taxi.

Video del accidente entre la Ford Escape y el bus del MÍO Foto: archivo particular

“La ambulancia llegó minutos después de que dos personas (no se sabe si un hombre y una mujer) tomaron el taxi. Eso significa que el que protagonizó la pelea con el transeúnte es otro presunto pasajero”, señaló el investigador.



Se quiere establecer, además, por qué la otra mujer que iba en el carro se fue por sus propios medios a un centro médico. Se trata de María Manuela Patiño, de 20 años.



De ella es muy poco lo que se sabe y ahora se les preguntará a varios amigos de Rincón –entre ellos a Harold Saa y a Vladimir Mosquera– si la joven estuvo en la velada futbolera que precedió al accidente.

Freddy Rincón y el adiós de sus amigos de Selección. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Vacío de 6 horas

Según han contado, el domingo estuvieron viendo los partidos del rentado nacional.



“Estuvimos compartiendo en la casa de Harold. Allí estaban Freddy (Rincón), el exalcalde de Buenaventura Édison Bioscar Ruíz y un par de amigos más. Como siempre lo hacemos, hablamos de fútbol, vimos unos partidos del torneo colombiano, y escuchamos después salsa porque Freddy era un apasionado por la salsa. Yo me fui a la casa. Luego me desperté con la noticia del accidente”, declaró Vladimir Mosquera al diario El País de Cali.



Según su relato, la reunión se acabó hacia las 11 de la noche. Y ahora se busca establecer qué pasó en las 6 horas siguientes, antes del violento accidente y si alguien está mintiendo en el relato para proteger al conductor.



Tomás Humberto Díaz Valencia –medio hermano de Freddy Rincón y propietario de la camioneta Ford– le dijo a EL TIEMPO en exclusiva que desde hacía semanas no veía al exjugador del Real Madrid y no iba en la camioneta, aunque aparece a su nombre: “Freddy se encargaba del mantenimiento, seguros, y él era quien la usaba”.

Los negocios de Freddy

Rincón nació el 14 de agosto de 1966 en Buenaventura (Valle del Cauca). Foto: Sebastián Jaramillo

Allegados al llamado ‘Coloso’ del fútbol también manifestaron que el exjugador, nacido en Buenaventura, ya había aclarado un viejo inconveniente judicial, por nexos con un mafioso paisano suyo.



Además, que estaba empeñado en sacar adelante su empresa: Freddy Rincón Representaciones S. A. S. Según documentos, en 2018 registró la compañía, dedicada a organizar eventos deportivos y a actividades de producción de películas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión.



El proceso judicial al que se refieren es al de extinción de dominio sobre unas propiedades del exjugador que negoció con el condenado capo Pablo Joaquín Rayo.

Desde Medicina Leal en Cali hasta el coliseo Roberto Lozano Batalla, fue trasladado el cuerpo del ex futbolista Freddy Rincón. Foto: JUAN PABLO RUEDA/ CEET

Por ese mismo caso, en 2007 fue investigado y, luego, absuelto por la justicia de Panamá. No obstante, alcanzó a tener orden de captura en su contra y hasta circular roja de Interpol.



En Colombia, el caso de extinción de dominio se cerró a favor de Rincón. Según explicó en su momento, conoció al capo Rayo cuando eran niños. Años después, este, en parte de pago de una deuda, le entregó unas propiedades.



Ahora, la familia de Rincón espera que el nuevo proceso que lo involucra permita establecer la verdad de lo ocurrido.



La evidencia que ya está en poder de las autoridades permitirá que, en corto plazo, se tomen las primeras decisiones sobre el señalado conductor y los testigos del accidente que enluta a los Rincón, al país y al buen fútbol.

Así fueron las últimas horas del 'coloso'

Vladimir Mosquera, amigo de Freddy Rincón, aseguró que el domingo, previo al accidente, estuvieron departiendo en la casa del músico salsero Harold Saa. Estaban el exalcalde de Buenaventura Édison Bioscar y un par de amigos más.



Según expresó, él estuvo hasta que terminó la jornada del fútbol colombiano que se transmitía por TV. Al parecer, luego del partido entre América y Nacional, los asistentes a la reunión de amigos se habrían quedado a ver el Alianza Petrolera vs. Atlético Medellín, que cerraba la jornada, a eso de las 10 de la noche.



“Yo me fui sobre las 9 p. m.”, reportó Mosquera sin precisar si las mujeres del accidente estuvieron en esa reunión.



Y dijo que no sabía para dónde salió Rincón, aunque recalcó que, hasta esa hora, Freddy no había ingerido licor: “Estaba totalmente sobrio. Esa es una casa familiar donde nos han acogido siempre como hermanos”.

