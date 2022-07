En las últimas horas, una juez decidió dejar en libertad al popular cantante de música de despecho Freddy Burbano Ortega, quien el fin de semana protagonizó un fatal accidente en el sur de Bogotá, en el que perdió la vida Karen Molina, una joven de 21 años.



Según la decisión, si bien seguirá vinculado a la investigación por homicidio simple, con dolo eventual, no será enviado a prisión. Uno de los argumentos es que la Fiscalía no respaldó la solicitud de enviarlo a una cárcel. Además, que el cantante, de 41 años, no representa un peligro para la sociedad.

Freddy Burbano se encuentra en la URI de Puente Aranda y será dejado libre en las próximas horas. Foto: Oswaldo Arcia Martínez

Sin embargo, EL TIEMPO investigó y estableció que no es la primera vez que Burbano, nacido en Puerto Guzmán (Putumayo), tiene líos con la justicia.



El cantante, contratado para fiestas patronales y eventos en varios municipios de Cundinamarca y Tolima, especialmente, figura en dos casos: uno de ellos cerrado y con condena, y otro en el que hubo escrito de acusación el pasado 6 de junio.

Presunta extorsión en el Guamo

Este es el escrito de acusación presentado por la Fiscalía en contra de Freddy Burbano. Foto: EL TIEMPO

Este diario tiene evidencia de que antes de llegar a las tarimas, el cantante pagó una pena de 2 años por los delitos de extorsión en hechos ocurridos en el Guamo, Tolima, el 16 de noviembre de 2016.



Aunque en bases de datos oficiales hay registros de una suspensión condicional de la pena y de la firma de un acta de compromiso con fecha de 25 de junio de 2008, el juzgado primero promiscuo municipal del Guamo declaró la liberación definitiva de Burbano en 2012.



Además, se declaró la extinción de la pena impuesta al cantante que hoy se enfrenta a una posible sentencia por homicidio simple por el violento accidente de tránsito.

El caso fraude

Ese caso se cerró. El que aún está vivo lo lleva el juzgado 11 penal del circuito de conocimiento de Bogotá, en el que Burbano y tres personas se encuentran involucradas en un proceso por los delitos de falsedad en documento privado, obtención de documento público falso, falsedad material en documento público y fraude procesal.



En el expediente, obtenido en exclusiva por EL TIEMPO, se asegura que Burbano habría recibido un inmueble por medio de un contrato de cesión de derechos, en agosto de 2016. El predio está ubicado en el barrio María Paz, de la localidad de Kennedy, en Bogotá, a pocas cuadras del lugar de residencia del cantante.



Según el escrito de acusación, el predio habría sido despojado ilícitamente de su propietaria.



En una escritura pública, de la notaria 19 del Círculo de Bogotá, se advierte que el documento en poder de Burbano no es un contrato de cesión de derechos, sino que corresponde a un contrato de compraventa.

Linderos con Corabastos

En una escritura pública, de la notaria 19 de Bogotá, se advierte que el documento en poder de Burbano no es un contrato de cesión de derechos, sino que corresponde a un contrato de compraventa. FACEBOOK

Según la Fiscalía, el 26 de mayo de 2017, el artista le habría solicitado a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, el cambio de nombre de dueño del inmueble, aportando copia del contrato de cesión de derechos, la promesa de compraventa de derechos y hasta una certificación aparentemente suscrita por la Secretaria de la Junta de Acción Comunal del Barrio María Paz en donde se acredita como poseedor del inmueble.



Para el trámite de cambio de nombre de dueño se presentó la escritura pública No. 2053 del 26 de agosto del 2016, un documento de origen calificado como fraudulento, ya que el folio de matrícula inmobiliaria que se le atribuye a ese inmueble no corresponde al área que ocupa el Barrio María Paz, sino que corresponde a una propiedad de la Corporación de Abastos de Bogotá, “Corabastos”.



Además, se asegura que el folio fue adulterado fraudulentamente para inscribir previamente la falsa escritura pública que se dice fue otorgada el 13 de enero del 2015 en la notaría 27 del Círculo de Bogotá.



También se asegura que el documento entregado por Burbano en donde se dice que la Junta de Acción Comunal del Barrio María Paz lo acredita como propietario del bien, es de origen fraudulento para hacer oposición a la entrega del inmueble dentro del proceso de restitución de su propietaria.

Este diario se comunicó con Miguel Ángel Morales, abogado del cantante para este caso y aseguró que desconoce los otros dos procesos.



Además, suministró el teléfono del mánager para que él respondiera.



EL TIEMPO llamó a 'Barbas' como se conoce al mánager quien dijo que estaba en la diligencia para que se le otorgara libertad a Burbano. Y cuando se le preguntó por los dos procesos colgó de manera abrupta.



Antes de colgar dijo que convocaría a una rueda de prensa para que Burbano le respondiera preguntas a la prensa.



En todo caso, allegados al cantante le dijeron a EL TIEMPO que en ambos procesos él fue un tercero de buena fe y que en este caso también demostrará su plena inocencia.

