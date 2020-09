Francisco Santos rechaza señalamientos de Mancuso en su contra

“Las aseveraciones que hace Salvatore Mancuso en las que me menciona son las mismas que hizo hace 13 años, sin ninguna pureva distinta a su palabra, y que jamás ha podido demostrar en ninguna instancia”.



Así acaba de contestar Francisco Santos, el embajador de Colombia en Estados Unidos, a los señalamientos de Salvatore Mancuso en su contra. Y anuncia que evaluará acciones legales en su contra.



Y añade “Los crímenes cometidos por Salvatore Mancuso le han valido ya 10 años de prisión y seguramente en Colombia lo esperan muchos más, los cual es más de lo que podemos decir de sus adversarios criminales que no han entregado ni verdad ni reparación ni un solo día de cárcel”.





El comunicado del diplomático y exvicepresidente del gobierno Uribe se conoce 5 horas después de que se difunció una carta de Mancuso en la que dice que está listo a acudir a la Comisión de la Verdad y a revelar nexos de políticos con su estructura criminal.



"He denunciado que situaciones ajenas a nuestra voluntad no han permitido que se conozca la verdad, esa es una realidad histórica, recuerdo cuando denuncié públicamente el rearme de algunos desmovilizados y me llamaron mentiroso, cuando confesé que el 35 % de miembros del Congreso eran personas apoyadas por las Auc me trataron de loco, cuando conté acerca de la parapolítica la negaron, revelé que yo era la prueba viviente de lo que en ese entonces denominé paramilitarismo de Estado hoy Agente de Estado de facto y me trataron de iluso, se han utilizado medios coercitivos para intimidarme, como torturas, amenazas, persecución judicial a través de montajes como los que he denunciado pública y judicialmente, todo tratando de callarme, ni qué decir cuando conté de forma detallada de las relaciones del Estado y las Auc, Colombia ya sabe lo que me ocurrió, como venganza criminal y para callarme fui extraditado, debido a que relaté como colaboradores, funcionarios cercanos al gobierno del presidente ÁLVARO URIBE, como FRANCISCO SANTOS,

hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ, subdirector del DAS, quien tuvo responsabilidad en la muerte de JAIME GARZÓN, de PEDRO JUAN MORENO, amigo personal y Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, fueron personas muy cercanas con las AUC, también narré lo referente a algunas situaciones que se presentaron con el mismo PRESIDENTE URIBE y a pesar de todo esto, sumado a otras situaciones perpetradas en contra nuestra, seguimos y seguiremos honrando nuestro compromiso con las víctimas y la verdad", señaló Mancuso en carta a Álvaro Leyva.

Van 13 años investigando

Santos Calderón señala que la Fiscalía lleva 13 años investigando sichas afirmaciones y "jamás ha encontrado mérito alguno para ningún tipo de imputación por parte de la justicia".



"Yo he procurado en este tema hablar con hechos, en su momento quedó demostrado que las dos veces que me reuní con Mancuso fueron como periodista del periídico EL TIEMPO y como director del la Fundación País Libreen una gestión humanitaria para obtener la liberación de un secuestrado", señala el embajador.



Y puntualiza: " Ante las aseveraciones que hpy vuelve a hacer, evalúo iniciar las acciones legales correspondientes en su contra".



Y manifiesta que espera que, con la llegada de Mancuso y los demás jefes paramilitares, el país pueda esclarecer los desplazamientos, masacres su participación en el narcotráfico".

De hecho, Mancuso terminó de pagar una condena de 12 saños en Estados Unidos por narcotráfico y permanece en una cárcel de migración, a la espera de ser deportado a Colombia, por decisión administrativa del gobierno Trump.



Sin embargo, su defensa busca que lo dejen en ese país, bajo la sombrilla de la Convención contra la tortura.

