'No soy lobbista, mi gestión fue legal': Francisco Santos sobre caso Mintic

El nombre del exembajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, acaba de salir a relucir dentro del escándalo del contrato que la Unión Temporal Centros Poblados se ganó en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).



Blu Radio señaló que Santos le hizo varias llamadas a la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, relacionadas con la licitación del millonario contrato por 1,07 billones de pesos. El episodio se conoce en momentos en que la Corte Suprema, de oficio, va a entrar a verificar la posible intervención de aforados en el caso.

Lo que se hizo fue atender reclamos de una empresa americana que se estaba quejando por la licitación. Yo no soy ningún lobbista. Mi gestión fue legal y sobre la mesa FACEBOOK

EL TIEMPO se comunicó con Santos que, de entrada, advirtió que no estaba haciendo ningún tipo de lobby ni recibió un solo peso por esa gestión.



"Lo que se hizo fue atender reclamos de una empresa americana que se estaba quejando por la licitación. Yo no soy ningún lobbista. Mi gestión fue legal y sobre la mesa", explicó Santos.



El exembajador y exvicepresidente empezó por advertir que representantes de Hughes Corporation, gigante mundial en el tema de las comunicaciones, acudieron a la embajada de Colombia en Washington para advertir que iban a ser sacados de la licitación por un tema de forma, subsanable, y no de fondo.

Las llamadas

En efecto, el consorcio en el que aparecía esa compañía fue eliminado por un error en la presentación de un documento, vinculado a la Cámara de Comercio de su matriz y su subsidiaria en Colombia.



Según Santos, en ese momento llamó a Abudinen a decirle que un jugador como Hughes se iba a quedar por fuera de la licitación por un caso de forma y no de fondo.



EL TIEMPO supo que el tema se discutió entre asesores legales de esa cartera, pero se decidió eliminar a los participantes.



Santos asegura que lo que le llamó la atención es que después de que se adjudicó el contrato a Centros Poblados, se enteró de que terminaron subcontratando a Hughes.

Centros Poblados habría subcontratado a la firma americana para cumplir con el contrato. Foto: Archivo Particular

El exembajador manifestó que volvió a hablar con Abudinen luego de que entró a discusión la caducidad del contrato.



"Luego de que supe que la empresa americana estaba siendo subcontratada, le dije que tenía la posibilidad de cedérselo a ese jugador. Pueden averiguar de quién se trata", explicó Francisco Santos.



Y agregó que espera que este tipo de episodios, realizados en el marco de su ejercicio como embajador, no se vayan a utilizar para desviar la investigación y llegar a los verdaderos responsables.



Santos alista un comunicado sobre el tema. Mientras tanto, el magistrado Misael Fernando Rodríguez quedaría a cargo de las indagaciones sobre aforados en el tema.

