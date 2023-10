'Vicepresidenta Francia Márquez no tuvo contacto con cabezas de criptomoneda Daily Cop'

En medio de las audiencias de medida de aseguramiento contra cinco personas capturadas dentro de la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda Daily Cop, la Fiscalía reveló evidencia clave para solicitar medidas de aseguramiento en centros carcelarios.



Tal como lo reveló EL TIEMPO en primicia el pasado sábado 30 de septiembre, se adelantaron operativos y allanamientos en Ibagué, Medellín y Cali contra 5 señalados eslabones de una red de captación ilegal de dinero que también tendrán que responder por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Omar Hernández Doux-Ruisseau. Foto: Archivo particular

Los capturados fueron Leydie Jhoanna Gorgora Naranjo, Juan David Caicedo Velásco, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leonardo Galindo Jiménez y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.



El fiscal del caso, César Nucira, reveló interceptaciones para demostrar que “hay riesgo de que los implicados puedan continuar con su actividad delictiva”.

Los audios

Ninguno de los capturados por la supuesta megaestafa aceptaron cargos. Cinco fueron enviados a prisión. Foto: EL TIEMPO

En un primer audio, uno de los implicados que estaba siendo interceptado, Ómar Hernández Doux-Ruisseu habla con un desconocido y en uno de los apartes se menciona a la vicepresidenta, Francia Márquez, y un supuesto intento por llegar a ella.



—“Imagínate que a ese man (Gustavo) lo contrató la vice”.

—“¿Francia?”.

—“Sisas. Hablé con él. La idea de que montemos la moneda y me copió de una. Ese man sabe de todo eso y me dijo que iba a hablar con vos”.



EL TIEMPO le preguntó a la Oficina de Comunicaciones de la Vicepresidencia sobre el tema y allí aseguraron: “Ni la vicepresidenta ni nadie de su equipo han sido contactados por nadie de Daily Cop. No conocemos ni hemos contratado a nadie relacionado con la persona Gustavo, así como no conocemos a la persona Omar Hernández Doux-Ruisseau”.

Audio en el que mencionan a Francia Márquez Esta es la interceptación en la que uno de los implicados menciona a la vicepresidenta Francia Márquez. El audio embebido no es soportado

Faltan las cabezas

Juan José Benavides, uno de los creadores de Daily. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO se comunicó con el abogado Julio Arias, apoderado de Hernández Doux-Ruisseau, aseguró que la empresa Spartan Hill y su cliente también son víctimas de Daily.



“No hay víctimas de Spartan Hill. La firma solo fue mencionada en una denuncia y nosotros también denunciamos a Daily”, dijo.



Y agregó que agotará los recursos legales para demostrar la inocencia de su cliente: “Pagamos 960 millones de pesos para devolverle a inversores de Ómar. Las criptomonedas no están prohibidas. En Daily sacaron 12 millones de dólares de la plataforma y, claro, Sebastián Betancourt y Juan José Benavides —creadores de la criptomoneda— los dejaron sin plata”.



En cuanto a los audios revelados, aclaró que su cliente —que es ingeniero industrial— se refería a criptomonedas para incentivar la energía solar con la firma U Energy y promocionar paneles solares a través de billeteras digitales.

Daily Cop. Foto: Archivo particular

“Eso no se ejecutó y en las audiencias no se reprodujo el audio completo. Desconozco la mención de la vicepresidenta”, dijo.



Según el informe de Fiscalía, Hernández Doux-Ruisseau se cambió el apellido según escritura publica 544 del 24 de febrero de 2017 y fijó su identidad modificando

su nombre y apellido de “Omar Andrés Hernández Valencia” a Omar Hernández Doux-Ruisseau.



Según la Fiscalía, su firma “fue usada para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de captación a través de la plataforma virtual Daily Cop”.



Y la Dijín estableció que no justificó ingresos por 6.839 millones de pesos y que hubo un giro desde el Reino Unido, por cerca de 500 millones de pesos, a nombre de una firma vinculada a Estonia: Mardoux.

