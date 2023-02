El nombre de un empresario ibaguereño, con contratos en el Valle del Cauca y aportes a la campaña al Congreso del Pacto Histórico, acaba de cobrar protagonismo por cuenta de la casa campestre en la que está viviendo la vicepresidenta de la República, Francia Márquez.



La Vice salió este miércoles, 22 de febrero, a responderle a la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), quien aseguró que Márquez está viviendo en un condominio en Dapa (Valle del Cauca), al que llega en helicóptero oficial.

Momentos en los que un helicóptero llega la casa de la vicepresidenta, Francia Márquez, en Dapa, Yumbo. Foto: Captura de video

Y el presidente Gustavo Petro acaba de salir a referirse al tema en sus redes: "Lo que les molesta a los descendientes del poder mal habido es que las de atrás se sienten al lado".



Márquez, por su parte, aclaró que no ha comprado ningún predio en Dapa, en las goteras de Yumbo (Valle). Aseguró que allí está pagando un arriendo y que fue el único sitio que encontró para poder trasladar a su familia tras las amenazas de las que ha sido víctima.



"No he comprado ninguna casa. Y si llego a comprar, lo haré con mis esfuerzos, pero yo no soy como otros que creyeron que llegaron al Estado a robar al pueblo", afirmó Márquez.



También dijo que, tras varios episodios en torno a su seguridad, empezó a buscar una vivienda en alquiler. Finalmente, asegura la Vice, una persona accedió a rentarles una casa en el exclusivo sector. Por eso reiteró: "No he comprado casa de 5.000 millones".

Lo que les molesta a los descendientes del poder mal habido es que las de atrás se sienten al lado. pic.twitter.com/8AWHEbGaQt — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 23, 2023

El empresario

Guillermo Alfonso Jaramillo, aspirante a la alcaldía de Bogotá. Foto: Archivo / EL TIEMPO

La Vicepresidenta se abstuvo de revelar el nombre del dueño de la casa y el canon de arrendamiento. Sin embargo, el portal El Expediente señaló que el predio pertenece a Hémber Moreno Patiño. Además, que este empresario le hizo varios aportes a las campañas de senadores del Pacto Histórico: cada uno por 5 millones 900 mil pesos.



EL TIEMPO investigó y estableció que en oficinas de instrumentos públicos figuran dos predios en ese lugar adquiridos por Moreno Patiño. Además, que si bien aparece haciendo aportes a campañas del Pacto Histórico, el dinero fue al movimiento y no a los congresistas.



“Recuerde que se trató de una lista cerrada. Yo financié mi propia campaña con recursos propios y con créditos. Ni siquiera sé quién es ese señor”, le explicó a EL TIEMPO desde México el senador Iván Cepeda.



Él, junto a Gustavo Bolívar y Piedad Córdoba, aparecen con aportes de Moreno Patiño en las cuentas del Consejo Nacional Electoral.



Por sugerencia de otro de los senadores, EL TIEMPO llamó a Guillermo Alfonso Jaramillo, gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico para preguntar por el aporte. Pero al cierre de esta edición no había respondido los mensajes.

¿Quién es Moreno Patiño?

En Tolima y en el Valle tanto Hémber Moreno Patiño como su hermano Náder, son conocidos como los reyes de las vallas publicitarias.



Moreno y su familia figuran en Metrovía, una empresa constituida en 1995 y en proceso de reorganización desde 2013. Se dedican a “fabricar y a alquilar vallas y elementos destinados a la explotación del negocio de propaganda y publicidad”. En la firma aparecen María Claudia Garcés Arango y otros allegados al empresario.



Hémber Moreno Patiño también es accionista, al igual que su empresa Metrovía S.A., de la compañía Equipamientos Urbanos de Colombia, Eucol, quien ha tenido contratos con la Alcaldía de Cali, en el pasado, para el amoblamiento urbano en paraderos.

Alexander López, senador y ponente de la ley que crea el Ministerio de la Igualdad. Foto: Senado

Desde el pasado miércoles, EL TIEMPO se comunicó con Moreno y si bien dijo que atendería los interrogantes después de almuerzo, no volvió a responder.



Y antes de que se cortara abruptamente la llamada, su hermano advirtió que no es dueño de la casa donde vive la Vicepresidenta de la República.



Fuentes en la región le confirmaron a EL TIEMPO que en efecto, el empresario Hémber Moreno Patiño vivió en esa parcelación y que es vecina de la casa de Roy Barreras, quien también aparece con uno de los aportes de campaña.



Además, aseguraron que el empresario es muy cercano y ha ayudado a la candidatura del senador Alexánder López Maya, y que de ahí proviene su cercanía con la vicepresidenta Francia Márquez.



De hecho, según la fuente, Moreno Patiño y Francia Márquez estuvieron juntos en un concierto en la Feria de Cali en diciembre pasado. Y agregó que su empresa Metrovía les ofrece los servicios de vallas publicitarias a partidos como Cambio Radical, el Partido de la U y el Pacto Histórico y está ubicada muy cerca al predio.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

