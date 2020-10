Piden indagar a reconocido procurador por polémica compra de edificio

En la Rama Judicial, el nombre de Virgilio Alonso Hernández Castellanos no pasa desapercibido. Ha sido juez, fiscal delegado y procurador judicial II, y, desde hace unos meses, es el encargado de la Delegada de Familia del Ministerio Público, lo que le otorga un fuero especial.



Por sus manos han pasado procesos como el de la masacre de Mapiripán (1997) e incluso el crimen de Álvaro Gómez Hurtado (1995). También escándalos de corrupción como el de Cajanal, Foncolpuertos y Termorío.

De hecho, dice que fue asesor de los jueces que juzgaron al dictador iraquí Sadam Huseín y muchos lo recuerdan porque su padre –con su mismo nombre– fue una de las 12 víctimas de la masacre de funcionarios en La Rochela (1989).



Por eso, para algunos, ha sido una sorpresa una reciente comunicación enviada por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) a Gabriel Jaimes, fiscal coordinador de los delegados ante la Corte Suprema y ahora famoso por tener en sus manos el proceso contra Álvaro Uribe.



En el documento, voceros del FNA le piden a Jaimes que investigue de inmediato al procurador Hernández, por el delito de peculado por apropiación.



El argumento es que, en 2012, antes de que saltara a la Procuraduría General, Virgilio Hernández era jefe de la oficina jurídica en el FNA y se vio implicado en la turbia compra de su nueva sede.



De hecho, aseguran que la Fiscalía General ya tiene ampliamente documentado que el hoy procurador estuvo involucrado en el trámite irregular de una partida por 79.000 millones de pesos para cerrar el negocio, que habría terminado en un peculado por al menos 35.000 millones de pesos.

Incluso, el entonces presidente del FNA, Ricardo Arias –quien tramitó la plata junto con Hernández–, fue imputado por la Fiscalía por peculado, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimento de requisitos legales.



En el expediente se dice que pidieron la jugosa suma basados en una supuesta exigencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenaba el traslado de la sede y en un supuesto avalúo. Pero la Fiscalía General estableció que la orden no existía y que el avalúo se hizo posteriormente.

Virgilio Hernández, ex jefe Jurídico del FNA, es hoy Procurador de Familia Foto: Archivo particular

¿Hubo compulsa?

Por eso, todo está listo para que se programe, en la primera quincena de noviembre, la audiencia preparatoria en el caso contra Arias.



Sin embargo, el Fondo Nacional del Ahorro le dice al fiscal Jaimes que no ha pasado nada con Virgilio Hernández, a pesar de que la Fiscalía encontró elementos suficientes para indagarlo.

La millonaria compra de un inmueble enreda a exdirector de Fondo del Ahorro. Foto: Archivo Particular

“Tales aspectos indican que el señor Ricardo Arias Mora, junto con su jefe jurídico, el señor Virgilio Hernández, tenían orquestada la negociación de dicho inmueble (…) eludiendo los procesos de contratación estatal”, se lee en el escrito de acusación contra el expresidente del FNA, en poder de EL TIEMPO.



Incluso, el 16 de agosto de 2019, la Contraloría General de la República emitió el auto 0757 en el que les imputa responsabilidad fiscal a Arias y a Hernández, a título de dolo, por un presunto detrimento patrimonial de 5.358 millones de pesos por esa transacción. El expediente, que sigue en trámite en la Contraloría, implica además a tres empresas que se vieron involucradas en el opaco negocio.

Por todo esto, voceros autorizados del FNA señalan que “extrañamente, no se han compulsado copias y ni existe investigación penal contra el señor Virgilio Alonso Hernández Castellanos”.



De hecho, EL TIEMPO estableció que se está indagando si es cierto que, tal como lo aseguró el fiscal que acusó a Arias (el 212 seccional), se rompió la unidad procesal y se compulsaron copias para que los delegados ante la Corte investigaran al hoy procurador Hernández.



La duda surge porque, según el FNA, aún no aparece notificación de la compulsa en la secretaría de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, a pesar de que esta se habría realizado desde 2017.

El único movimiento que ha tenido el expediente es que, después de la comunicación del FNA al fiscal Jaimes, el proceso contra el expresidente Ricardo Arias Mora cambió de manos. Desde agosto pasado, está en el despacho del fiscal 222, de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.



Sin embargo, en ese despacho dijeron que aún no han revisado el grueso expediente y que no saben si se hizo o no la compulsa. Además, que van a empezar a estudiar a fondo el caso, para la audiencia de noviembre próximo.



EL TIEMPO también buscó al fiscal 212, quien habría hecho la compulsa contra el procurador Virgilio Hernández. Pero hasta este sábado no había respondido el mensaje que se le envió.

‘Ese proceso se va a caer’

Además, se contactó al procurador Virgilio Hernández, quien dijo que prefería no pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, antes de colgar la llamada recordó que la Procuraduría había absuelto por este caso a Ricardo Arias.



En efecto, Arias siempre se ha declarado inocente y asegura que la compra de la sede no fue ningún peculado, sino una gran inversión. Incluso, allegados dicen que ese caso se va a caer.

Por ahora, el FNA espera que alguien explique dónde está la compulsa para que se investigue al procurador Hernández y por qué nadie ha examinado su conducta desde la orilla penal.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET