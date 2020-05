Fiscalía ya tiene identificado plenamente a 'Memo Fantasma'

La Fiscalía General de la Nación ya tiene plenamente identificado al narcoparamilitar 'Memo Fantasma', que nunca fue judicializado en Colombia a pesar de ser uno de los supuestos grandes financiadores de la guerra y del narcotráfico.



Según estableció EL TIEMPO, el 7 de mayo se allegó un informe de policía judicial que reúne testimonios entregados en Justicia y Paz de paramilitares que hablaron de 'Memo Fantasma' y su rol en las autodefensas.



Algunos miembros del bloque Central Bolívar se han abstenido a hablar públicamente de la verdadera identidad de 'Memo Fantasma', por temor a perder los beneficios judiciales: "En Colombia nunca hablamos directamente de él".

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que la información en poder de la Fiscalía es tan clara que la Unidad de Extinción de Dominio ya afectó tres grandes haciendas viculadas a 'Memo Fantasma' y a sus familias, para indeminizar a las víctimas de la guerra paramilitar.



Los predios son La 13, Las Vegas y Caballo Blanco. Además, se citó a entrevista al constructor Álvaro Rincón Muñoz.



La información le fue confirmada a EL TIEMPO por el propio fiscal general, Francisco Barbosa.

A la izquierda, la foto de documentos oficiales de Guillermo León Acevedo Giraldo, A la derecha, una imagen con la que, dicen, fue identificado. Foto: EL TIEMPO

Guillermo Acevedo, indagado

Jeremy McDermott, director de InSight Crime, fue quien destapó el caso de 'Memo Fantasma' y señaló que su verdadera identidad es Guillermo León Acevedo Giraldo, empresario inmobiliario.



"Tenemos tres fuentes on the record, quienes identificaron, con foto, a Guillermo Acevedo como 'Memo Fantasma'. Dos de ellos también lo reconocieron como alias 'Sebastián Colmenares'. La exfiscal Luz Elena Aguilar, y los exparamilitares del Bloque Central Bolívar Carlos Mateus, alias Paquita, y Germán Senna Pico, alias Nico, nos contaron cómo conocieron al señor Acevedo. Pudimos verificar sus historias. Tenemos más fuentes adicionales que han identificado a Guillermo Acevedo como 'Memo Fantasma', pero bajo reserva (off the record). Se trata de personas del mundo paramilitar, de la Oficina de Envigado, de la Policía Nacional de Colombia y de una agencia de Estados Unidos", le dijo el periodista a EL TIEMPO.

Jeremy McDermott, director de InSight Crime, también aseguró que está verificando nueva información que le ha llegado sobre el empresario Guillermo Acevedo. Foto: Archivo particular

Acevedo, quien aparece en proyectos inmobiliarios con costructores como Álvaro Rincón y el proyecto de la calle 100 con séptima, insiste en negar las sindicaciones.



Así lo dijo en entrevista con este diario e incluso instauró una denuncia por injuria y calumnia contra Jeremy McDermott.



“Nunca he tenido relación comercial, social o de amistad con ninguna persona, que yo tenga conocimiento, haya estado al margen de la ley”, insistió Acevedo, quien tiene residencia y bienes en España, que aún no le ha pedido explicaciones.



Sin embargo, tres exparamilitares le dijeron a EL TIEMPO que ellos ya habían hablado de la identidad de 'Memo Fantasma', aunque se negaron a hablar 'on the record'.



No obstante, ya se identificó al menos un testimonio en una de las fiscalía de Medellín.



EL TIEMPO buscó a la defensa de Acevedo para conocer su opinión sobre los anuncios de la Fiscalía y su nexo con las fincas afectadas, pero aún no hay respuesta.



UNIDAD INVESTIGATIVA

