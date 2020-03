Fiscalía y Corte piden audios del ‘Ñeñe’ para cotejar versiones

Es cuestión de días para que se establezca si la transcripción de una conversación del ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández –sobre supuestos dineros por debajo de la mesa en la campaña de Iván Duque– es fiel a lo que grabó la Dijín en junio de 2018.



EL TIEMPO estableció que tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia adelantan trámites para acceder a la totalidad de los audios que rezan en el expediente por el asesinato de Óscar Rodríguez, en el que se investigaba al ‘Ñeñe’ como posible determinador.

Los audios están en manos y bajo custodia de la Dijín, que usó sala de interceptación para escuchar al ganadero durante cerca de un año, tras la autorización de un juez de garantías.



Sin embargo, al momento de descubrir la evidencia solo se anexó una parte de las escuchas, en dos discos, que registran conversaciones poco trascendentes.



Las trasliteraciones de la totalidad de las grabaciones hechas al ‘Ñeñe’ fueron obtenidas por el abogado Miguel Ángel del Río, representante de la familia Rodríguez.

¿Por qué es necesario el cotejo?

Una fuente del búnker explicó que los analistas de la Dijín no desgraban textualmente lo que escuchan, sino que interpretan. Y recordó que hace poco ya hubo un caso en el que medios divulgaron una supuesta declaración del ganadero vallenato Sergio Araújo, en donde una palabra fue mal interpretada por el investigador judicial del caso.



Versiones cruzadas

El cotejo permitirá establecer las versiones de sectores uribistas que indican que María Claudia ‘Caya’ Daza –la supuesta interlocutora del ‘Ñeñe’– asegura que nunca se habló de recoger 1.000 millones de pesos para distribuir por debajo de la mesa.



Además, que si bien mencionó a un Iván y a un Uribe fue en el exclusivo contexto de que la habían enviado a hacer campaña a La Guajira.



De manera anticipada, el senador y expresidente Álvaro Uribe aseguró que una fuente para él seria le había confirmado que Daza, su asesora de confianza, era la interlocutora del ‘Ñeñe’, al que él niega haber conocido.



Tras pedir cuentas y respuestas públicas, Daza renunció aduciendo la pérdida de confianza de su “jefe, mentor y amigo”.



Su hija, Valentina, empleada del consulado de Miami y a cuyo matrimonio asistió la plana mayor del uribismo, hizo lo propio.



Corte abre indagación

De manera paralela, la Corte Suprema anunció que abrió una indagación preliminar contra el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe por el caso.



El proceso se abrió tras una denuncia del periodista Gonzalo Guillén y del abogado Daniel Mendoza. En esta se señala que se trata de presuntos delitos electorales.



Entre las pruebas que la Corte decretó, dentro del expediente que le fue asignado al magistrado Misael Rodríguez, están desde la ubicación del audio hasta la recolección de testimonios. No se descarta que uno de ellos sea el de María Claudia Daza.



El fiscal Barbosa ya le había compulsado copias del caso –sin audios– tanto a la Corte Suprema como a la Comisión de Acusación de la Cámara.



De hecho, el presidente de esa Comisión, el representante John Jairo Cárdenas, anunció que ya se ordenó la citación de ‘Caya’ Daza, de la viuda del ‘Ñeñe’, la exreina de belleza María Mónica Urbina, y de los investigadores que han tenido el proceso.

Ya se sabe que el caso lo tuvo un fiscal de nombre Ricardo Bejarano, que fue apartado. Luego pasó a manos de Jenny Andrea Ortiz, quien denunció a varias personas que señalaron que recibían presiones o dádivas para inclinar la balanza a favor de Carlos Rodríguez, padre del joven asesinado.



Cuando Ortiz fue promovida, el expediente pasó a manos de Miguel Olaya Cuervo, fiscal 21 especializado.



EL TIEMPO estableció que en el búnker se asegura que el informe de la Dijín con la transliteración llegó en agosto de 2019 y que, por no estar vinculado temáticamente al crimen de Óscar Rodríguez, no se compulsaron copias.



Este diario también estableció que personas cercanas al ‘Ñeñe’ están escarbando en el pasado tanto de los fiscales como de los investigadores de la Policía que participaron en la investigación para intentar desvirtuarla.



Además, la defensa del capo ‘Marquitos’ Figueroa, preso en la cárcel Picaleña –de Ibagué–, anunció que tras ser rechazado en la JEP pedirá copias de esas grabaciones.

Por su parte, el apoderado de la familia Rodríguez (las víctimas), Miguel Ángel del Río, le dijo a EL TIEMPO que es evidente que en la etapa de descubrimiento de pruebas no le entregaron la totalidad de la evidencia.



“Ya pedí formalmente que me entreguen todo lo que hay, lo que hasta ahora no ha sucedido. Si esto persiste, tomaré las acciones necesarias”, aseguró Del Río.



EL TIEMPO estableció que la Dijín tiene a buen resguardo todas las interceptaciones y que, por la tecnología de su sala de grabaciones, es imposible eliminar registros.

UNIDAD INVESTIGATIVA

