El secuestro que desató una guerra en el poder de la Fiscalía de Cali

El empresario Juan Víctor Franklin Monsalve iba a recoger a su hijo cuando un retén de la Policía lo detuvo a la altura del motel California, en la vía que de Cali conduce a Dagua.



Tras decirle que tenía una orden de captura, se lo entregaron a un hombre del CTI, lo encapucharon y se lo llevaron en una camioneta. Desde ese 15 de junio de 2016, Monsalve permaneció 61 días secuestrado, mientras que le pedían a su esposa 5 millones de dólares por su rescate.



Un informante entregó datos que permitieron que el Gaula de la Policía y la fiscal especializada Victoria Nieto asumieran el caso y se ordenara la interceptación de dos teléfonos de policías. La prueba técnica permitió vincular a un investigador del CTI, a un expolicía, a varios uniformados y a un exguerrillero.



El 8 de agosto de ese año, el Gaula del Ejército, en un proceso que se llevó en el despacho de la fiscal especializada Silvana Uribe, rescató al empresario.



Pero el caso, considerado exitoso, terminó convertido en una guerra entre funcionarios que se acusan de nexos con uno de los implicados en el secuestro, fraude procesal, constreñimiento y hasta amenazas.

La fiscal Victoria Nieto asegura que actuó apegada a la ley y que los audios dentro del proceso son contundentes. Foto: Fiscalía

Imputación y video

El enfrentamiento gira en torno a Cristian González Valencia, investigador del CTI, quien el 30 de abril de 2018 fue condenado a 28 años por el secuestro extorsivo agravado del empresario Monsalve, hurto y peculado por uso.



EL TIEMPO estableció que la fiscal Victoria Nieto, quien logró al menos 8 condenas dentro del proceso (incluida la del funcionario del CTI), está citada a imputación con medida de aseguramiento, el 9 de noviembre próximo.

Imagen del video en el que según la fiscal Nieto, aparecen la fiscal Silbana Uribe y el condenado Cristian González. Foto: Archivo Particular

¿Cómo pasó la fiscal Nieto de acusadora a acusada?



Un año antes de ser condenado, Cristian González la denunció. Dijo que le ofrecieron un principio de oportunidad a cambio de dar datos en contra de la fiscal Silvana Uribe (que participó en el rescate) y de otros funcionarios.



Y a su denuncia se unió la de otro involucrado en el secuestro: Juan David Rengifo. Este fue condenado por hurto calificado y agravado (por robarse el carro del secuestrado) a cambio de señalar a otros. Pero ahora dice que los fiscales Victoria Nieto e Iván Aguirre lo obligaron a decir que iba a haber un atentado contra Nieto y que quien dio las coordenadas era la fiscal Silvana Uribe.

Video Nieto Video Nieto. Vea aquí el video de la fiscal Nieto.

EL TIEMPO ubicó a la fiscal Nieto, quien admitió que le preguntó a Cristian González sí conocía a la fiscal Silvana Uribe. Pero dijo que la pregunta se fundamentó en un video en donde se ve a la fiscal Uribe hablando con Cristian González el día de su captura.



Y agregó que en las interceptaciones –que permitieron las condenas– se daba a entender que implicados tenían acceso al expediente que llevaba la fiscal Uribe.

“No hubo constreñimiento y de eso ya dio fe Juan Carlos Sandoval, abogado del condenado Cristian González”, dijo Nieto.

Y agregó que no dio por hecha la supuesta cercanía entre el condenado y la fiscal Silvana Uribe. Y tampoco lo que Rengifo dijo sobre el atentado. Simplemente pidió que se investigaran ambas versiones.



“Es una venganza en mi contra, no cometí delitos. Denuncié ante la fiscalía delegada ante la Corte el caso para que se investiguen las conductas del fiscal que me está citando a imputación, de la fiscal Silvana Uribe y de otros involucrados e incluso ya inspeccionaron el proceso”, dijo.

Habla la fiscal Uribe

EL TIEMPO también ubicó a la fiscal Silvana Uribe y empezó por atribuir su reciente traslado a Tumaco (el 30 de septiembre) a la denuncia contra la fiscal Nieto: “No hay ningún otro motivo para que, en un año, me hayan movido dos veces. Ella constriñó y manipuló dos testimonios y ofreció beneficios para que hablaran en contra mía”.



No obstante, admitió tener nexos con el condenado Cristian González. Pero dijo que se trataba de un excompañero de trabajo a quien se había encontrado el día de la captura: “Es posible que se le haya facilitado un teléfono para que llamara a su mamá o a su abogado, no lo recuerdo”.

También dijo que el apoderado de Cristian González falta a la verdad al decir que su cliente no fue constreñido: “Lo dijo bajo juramento y allí estaba la procuradora Liliana Campo, que coadyuvó la denuncia”.



Y ya puso una tutela para frenar su traslado, porque dice que en Tumaco no la pueden proteger de amenazas que ha recibido.

La pelea llegó hasta el despacho del fiscal General, Francisco Barbosa, quien el pasado 2 de junio negó la solicitud de Victoria Nieto de que le reasignaran fiscal a su caso, bajo el argumento de que no tenía garantías de objetividad e imparcialidad.



Según Barbosa, la dirección seccional de Cali ya había hecho esa evaluación y negó la reasignación. Pero ordenó que esa seccional realice un estricto seguimiento, control y evaluación de la investigación y rinda informes periódicos a la delegada para la seguridad ciudadana.



En cuanto a Uribe, la Fiscalía le recordó que uno de sus traslados fue de la anterior administración y que la mandan a Tumaco por necesidades del servicio.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET