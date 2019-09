Fiscalía pide prueba de pagos de abogado de Uribe a testigo

La situación jurídica de Diego Javier Cadena Ramírez –abogado del expresidente Álvaro Uribe– se complicó este lunes por cuenta de la declaración del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor.

El ‘expara’ fue citado por la defensa del exmandatario, dentro del proceso que le sigue la Corte por presunta manipulación de testigos.



Pero, tal como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, Vélez terminó salpicando al abogado Cadena, quien en el pasado trabajó para la mafia.



De hecho, fuentes de la Fiscalía le aseguraron a este medio que de inmediato le pedirán a la Corte las declaraciones de Vélez para anexarlas a la investigación que se le sigue a Cadena por manipulación de testigos.





‘Acto humanitario’

El abogado también es investigado por presunto tráfico de influencias. Además, por simulación de investidura o cargo y por el delito sobre la recta y eficaz administración de justicia.



Ahora, Vélez aseguró ante la Corte que luego de que Cadena le pidiera testificar a favor de Uribe, le hizo varios pagos. Uno de ellos, por 2 millones de pesos, que fueron consignados a la cuenta de una familiar.



Pero fuentes cercanas al caso dicen que hubo otro pago, por 5 millones de pesos y varias recargas al celular del ‘expara’.



La defensa de Uribe, en cabeza del penalista Jaime Granados, manifestó que no se iban a pronunciar por respeto a la defensa.



Y el exmandatario y hoy senador no ha comentado en sus redes los señalamientos en contra de su abogado.



Sin embargo, reporteros de este diario confirmaron que el expresidente le aseguró a su entorno que se enteró de los pagos al testigo hace apenas unos días y que no fueron con su autorización.

Además, el propio Cadena terminó admitiendo los desembolsos: pero dijo que había sido un acto humanitario, porque un familiar de Vélez estaba enfermo.



De hecho, Cadena elevó a escritura pública esa versión, en un intento por explicar los pagos al testigo.



Lo que se ha podido establecer hasta el momento es que los desembolsos se efectuaron a mediados de mayo pasado, cuando Cadena ya estaba en el ojo del huracán por las visitas a otro testigo.



En efecto,

La carta

Monsalve, preso en La Picota, dice que fue presionado por Cadena para acusar al senador Iván Cepeda de ofrecerle prebendas para declarar contra Uribe y su hermano Santiago.



Pero Cadena insiste en que Monsalve fue quien mandó el mensaje de que tenía datos relevantes sobre el tema.



Sin embargo, además de los pagos, habría otra evidencia que lo enreda. Entre ellas, una carta que habría escrito de su puño y letra para que la firmara otro testigo.

EL TIEMPO buscó, sin suerte, a Cadena.



