La Fiscalía acaba de solicitar audiencia de imputación contra 8 personas por el delito de interés indebido en la celebración de contratos vinculados con la presunta compra irregular de camionetas blindadas para 9 entidades: el Fondo Rotatorio de la Policía, la Dirección de la Policía, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Defensa, el Senado, la Cámara de Representantes, el Fondo de Vigilancia de Bogotá, el Instituto Nacional de Vías, y la propia Fiscalía.



El ente acusador cree tener evidencia de un carrusel de contratación para la compra, alquiler y mantenimiento de los carros que involucra concesionarios, blindadoras, intermediarios, funcionarios, coroneles y hasta a dos generales de la Policía.

Así lo reveló el Reporte Coronell, en La W Radio, y aseguró que, de acuerdo con los indicios, la operación se articula en una empresa inicialmente llamada M&M Group y que ahora opera bajo en nombre 7M Group.



"Dos ejecutivos de esa firma presuntamente cuadran licitaciones de miles de millones de pesos entre proveedores privados y entidades oficiales para hacer acuerdos restrictivos de la competencia y sobornar con pagos en efectivo y en especie a los funcionarios", señaló Coronell.



Se trata de la misma empresa que la Unidad Investigativa de EL TIEMPO mencionó en 2020 en torno a presuntas irregularidades en la compra de tanquetas blindadas para el Esmad.



En su momento, este diario publicó que 7M Gropup está representada por el abogado Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, empresario tolimense que desde hace 20 años trabaja en temas de contratación con diferentes entidades del Estado. Manjarrés aparecía en una investigación en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por posibles actividades que violarían la libre competencia.

El proceso penal

Fiscal Angélica Monsalve. Foto: Archivo particular

Ahora, según la investigación penal, que incluye seguimientos e interceptación de comunicaciones, intermediarios obtienen información anticipada sobre licitaciones, arman pliegos y manejan unificadamente precios para eliminar cualquier competencia.



En el expediente rezan conversaciones grabadas donde se habla de acuerdo y unificación de precios.



Según el Reporte Coronell, también hay conversaciones entre el coronel Silva, el coronel Peláez, el coronel Mesa, el coronel Palomino, el coronel Roa, la entonces teniente Yésica Godoy, el capitán Luis Espinosa, y los generales Yesid Vásquez, quien fue inspector de la Policía y el general Rodolfo Palomino, antiguo director de la Policía Nacional, que están siendo valoradas.



En total, hay 8 personas citadas a imputación pero ese número podría aumentar.

La fiscal que lleva el caso es Angélica Monsalve.

Según el reporte, hay conversaciones de Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, y de otros miembros de la institución que están siendo valoradas. Foto: Ana María García. Archivo EL TIEMPO

'Siempre he obrado de forma transparente'

En su momento, el empresario Martín Ricardo Manjarrés Cabezas le señaló a EL TIEMPO que desde hace dos décadas trabaja en temas de contratación con el Estado y que nunca ha tenido ningún problema de corrupción.



Además, fue enfático en que, en el caso en la SIC, no se ha proferido ni sanción ni fallo, por lo que no tiene inhabilidades de ningún tipo que le impidan seguir contratando.



“No voy a entrar en una controversia pública; detrás de los señalamientos hay intereses comerciales de mis competidores. Tengo mi conciencia tranquila, siempre he actuado apegado a la ley, y cuando los organismos de control me requieran, estoy listo para demostrar que siempre he obrado de forma transparente”, dijo Manjarrés en mayo de 2020.

