Fiscalía: no hubo acto de homofobia en centro comercial Andino

La Fiscalía determinó que no se presentó ningún acto homofóbico o discriminatorio contra la pareja de hombres que aseguró, en abril pasado, haber sido agredida en el centro Andino de Bogotá por expresar públicamente su afecto.

Deivit Nicolás Téllez Pardo y Pedro Esteban Carrillo Miranda denunciaron que el 14 de abril de este año, mientras se abrazaban y daban besos en una plazoleta del centro comercial –al frente de los juegos infantiles–, que fueron ultrajados verbal y físicamente por Pedro José Acosta Ríos.



Mientras que la pareja afirmó que Acosta los agredió sin previo aviso y con palabras soeces, este último aseguró que primero les advirtió de la presencia de los menores para que se retiran de ese espacio, pero que la reacción fue violenta.



Esta última versión la ratificó el patrullero Jairo Andrés Oviedo, que ese día atendió el caso.



El caso escaló hasta la Fiscalía a raíz de la denuncia penal interpuesta por Téllez y Carrillo, en la cual advirtieron haber sido víctimas de racismo y discriminación por lo acontecido en la tarde de aquel domingo de abril.



Los investigadores recaudaron pruebas testimoniales y revisaron 15 cámaras de video durante los últimos 5 meses, y establecieron que, al contrario de la versión de la pareja, ese día no hubo ningún acto homofóbico que se pueda constituir en delito.



Así quedó ratificado en la orden de archivo con consecutivo 03561 del 19 de septiembre, firmada por la fiscal Naime del Carmen Flórez, en la cual indicó que en el acervo probatorio no se encontraron circunstancias que configuren un delito.



“Este despacho se encuentra en la imposibilidad de establecer responsabilidad alguna en contra del denunciado Pedro José Acosta Ríos, (...) teniendo en cuenta que de los elementos materiales probatorios recolectados se deduce que tal conducta no reviste como delito”, dice la funcionaria judicial.



Pero agrega que, tras revisar los videos que en parte se hicieron públicos en su momento, ese domingo de abril hubo un conato de gresca que terminó en una agresión física de Acosta a la pareja.Esto derivó en moretones en el cuerpo de Pedro Carrillo, por lo que se compulsaron copias para que se investigue a Acosta Ríos por lesiones personales.

UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com