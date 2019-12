Fiscal confirma imputación contra abogado Diego Cadena

Cuatro días.



Ese fue el tiempo que duró en calidad de reservada la decisión de la Fiscalía de citar al abogado Diego Cadena a imputación de cargos, con solicitud de medida de aseguramiento.



Pero EL TIEMPO reveló este lunes que el apoderado del expresidente Álvaro Uribe deberá presentarse el próximo martes 18 de febrero. Tendrá que responder por pagos a testigos dentro de la investigación que la Corte Suprema le sigue al exmandatario por presunto soborno y fraude procesal.



(Le puede interesar: Citan a abogado de Uribe a imputación, con medida de aseguramiento)

El caso se venía manejando con total hermetismo por tratarse de un tema calificado como sensible y de alto impacto.



De hecho, desde el 17 de octubre EL TIEMPO anticipó que el ente acusador se disponía a tomar medidas de fondo. Pero el abogado Cadena, de 39 años y oriundo de Valledupar, pidió ser escuchado en ampliación de interrogatorio, y la definición de su situación jurídica se dilató.



Incluso, algunos creían que los señalamientos por supuestas interceptaciones ilegales en contra de Daniel Hernández –el fiscal que lleva el caso– desencadenarían un cambio de despacho.



Sin embargo, altas fuentes de la Fiscalía confirmaron que desde el jueves se radicó la solicitud de imputación y medida.



(También lea: ¿Quién es Diego Cadena, abogado de Uribe citado a imputación?)

‘Nadie nos ha presionado’

Después de la rendición de cuentas de la entidad, el fiscal general encargado, Fabio Espitia, ofreció una rueda de prensa en la que habló al respecto.

Un fiscal solicitó audiencia de imputación para los dos abogados, eso es lo único que les puedo confirmar FACEBOOK

TWITTER

Aseguró que la decisión se tomó con base en los segmentos de prueba recaudados.

“Un fiscal solicitó audiencia de imputación para los dos abogados, eso es lo único que les puedo confirmar”, dijo Espitia.



Cuando EL TIEMPO le preguntó si apoyaba la decisión del fiscal del caso, Espitia contestó: “Yo en estos casos no empiezo a hablar de apoyos o no. Simplemente es una decisión que toma el fiscal con base en los segmentos de prueba que ha recaudado”.

Tal como lo anticipó EL TIEMPO, la medida también cobija al abogado Juan José Salazar, representante legal suplente de la oficina de Cadena.



Ambos aparecen haciéndoles pagos a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, alias Diana.



(No deje de leer: 'Nadie está por encima de la ley': Senador de EE. UU. sobre Cadena)



En su defensa, Cadena calificó estos pagos como viáticos y ayuda humanitaria. Pero se analiza si incurrió en el delito de soborno en actuación penal, que prevé penas de hasta ocho años de cárcel.



Sin embargo, el fiscal Espitia señaló que los delitos que se le imputarán solamente se van a mencionar en la audiencia de formulación de cargos.



También dijo que no era cierto que abogados o senadores estén llamando a la Fiscalía a preguntar sobre el caso Cadena: “Nadie me ha llamado, ni en un aspecto ni en el otro. Creo que ellos saben cuál sería mi respuesta”.



Allegados a Cadena –quien ha defendido a capos como Diego Montoya, alias Don Diego, y Diego Pérez, alias Diego Rastrojo– dijeron que este no ha sido notificado. Además, que iniste en que los pagos a testigos fueron viáticos y ayudas humanitarias.



EL TIEMPO buscó una reacción de la defensa de Uribe, pero dijeron que no tienen comentarios. Y el exmandatario, a quien se le reactivó su cuenta de Twitter el domingo, tampoco se ha pronunciado. Sin embargo, en la indagatoria ante la Corte aseguró que desconocía los pagos a testigos.



La medida de la Fiscalía suscitó reacciones de Patrick Leahy, influyente senador demócrata estadounidense, y de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch –HRW–.

Reacciones en EE. UU. al caso

Patrick Leahy, demócrata de más alto rango en la comisión judicial del Senado de EE.UU. y cercano a Colombia, se pronunció sobre la medida en contra del abogado del expresidente Álvaro Uribe.



“Nadie está por encima de la ley. Confío en que las autoridades judiciales de Colombia puedan conducir una investigación expedita e independiente y sin interferencias”, dijo.



Sus declaraciones se produjeron poco después de un trino de José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, en el mismo sentido: “La comunidad internacional los respaldará. Párense firmes”, dijo, al felicitar a la Fiscalía por la decisión tomada contra Cadena.

UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET