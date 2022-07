Este fin de semana, miembros de la junta directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) recibieron en un chat privado un mensaje que ha generado inquietud.



(Lo invitamos a leer: Gustavo Petro pide investigar venta de megapredio revelada por EL TIEMPO)



En este, la presidenta de la entidad, Sandra Gómez, señala que una persona del Pacto Histórico (coalición del gobierno electo de Gustavo Petro) “habría dado la orden de quitarle las facultades, a través de la junta directiva, para contratar absolutamente todo”.

Y agrega que, por esa razón, “no se podrían adelantar las obras pendientes en La Mojana y algunas vías”.



EL TIEMPO estableció que el mensaje les llegó a todos los miembros de la junta: dos funcionarios de alto nivel del Ministerio de Hacienda, dos de la Presidencia de la República, uno de Fedesarrollo y un par de miembros independientes.



(Le puede interesar: El megapredio que buscan vender antes de la posesión de Petro)



Además, que a varios de ellos les causó inquietud porque Findeter tiene en camino billonarias contrataciones que se esperan concretar antes del cambio de gobierno y que incluso han sido discutidas en las últimas sesiones de la junta.

Facebook Twitter Linkedin

También hay un paquete de obras viales en Risaralda, Valle y Santander. Foto: Luis Lizarazo/Archivo EL TIEMPO

Las obras en La Mojana

Uno de los paquetes de obras más grande, por 1,8 billones de pesos, tiene en suspenso a los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia en la llamada región de La Mojana, para hacerle frente a la embestida del invierno.



Varios municipios, especialmente de Sucre, han lazado alertas por los impactos de las fuertes lluvias, que en esa sola región han dejado cerca de 35.000 familias damnificadas, y sus cultivos y ganados bajo el agua.



(Además: Los poderosos exfuncionarios en reportes del supuesto saqueo a plata de paz)La millonaria inversión pendiente proviene de rentas tanto de los departamentos como de la Nación.

Facebook Twitter Linkedin

La región de La Mojana ha sido una de las más afectadas por el invierno. Foto: Martín Acuña

De hecho, una fuente del Gobierno le dijo a EL TIEMPO que desde marzo están listos para empezar los contratos: “Se requería un Conpes y, además, un Confis para aprobar las vigencias futuras, y eso está listo hace cuatro meses. Además, se requería que los cuatro departamentos decretaran la emergencia y la importancia estratégica regional de las obras”.



Y agregó que, aunque el departamento de Córdoba no aporta plata, va a ser escenario de obras de mitigación y se requería que también cumpliera esos requisitos. Pero apenas la semana pasada decretó la importancia estratégica.



(Lea también: La mafia mexicana también busca a alias Iván Márquez)



“Ahora debemos esperar 10 días para que citen al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad-regional) para que apruebe la medida, y solo entonces se puede empezar a contratar”, explicó la fuente.

Habla Presidenta de Findeter

Facebook Twitter Linkedin

Sandra Gómez, Presidenta de Findeter Foto: Archivo Particular

Con ese visto bueno se podrá iniciar la contratación de las obras de los diques, que suman cerca de 760.000 millones de pesos; de los dragados de los ríos, que sumarían cerca de 800.000 millones de pesos, y de las interventorías, entre otros.



EL TIEMPO se comunicó con Sandra Gómez, presidenta de la entidad, para preguntarle sobre el chat que le envió a la junta.



“Nosotros seguimos trabajando sin novedad hasta tanto tengamos alguna instrucción del gobierno actual o del entrante”, señaló la ingeniera.



(Lo invitamos a leer: ¿Se enreda designación del ministro de Justicia de Gustavo Petro?)



Y agregó: “Nadie me ha dicho ‘no haga’ o ‘pare’. No he recibido esa instrucción del ministro de Hacienda actual ni entrante. De hecho, aún no he tenido el empalme; no será hasta el próximo jueves”.



Cuando se le preguntó por el chat que les remitió a los miembros de la junta directiva, señaló: “Es un simple chisme/rumor. No me han quitado atribuciones”.

Otras obras pendientes

Nadie me ha dicho ‘no haga’ o ‘pare’. No he recibido esa instrucción del ministro de Hacienda actual ni entrante”: Sandra Gómez, presidenta de Findeter. FACEBOOK

TWITTER

Otro capítulo contractual pendiente, que también depende directamente de la articulación de Findeter, es el de las llamadas vías del Samán, que conectarán el Eje Cafetero con el Valle, por 1,2 billones de pesos; y las vías Idesan, en Santander, por cerca de 1,5 billones de pesos.



Según estableció EL TIEMPO, ambos proyectos van avanzados, pero no se ha iniciado la contratación.



(Puede ser de su interés: En EE. UU. delataron a diseñadora colombiana que traficaba con pieles)



En el primero de los casos, las vías del Samán, se están esperando las cotizaciones de la banca comercial para gestionar el crédito que se hará con el recaudo de peajes futuros.

Facebook Twitter Linkedin

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda designado por Gustavo Petro. Foto: EL TIEMPO / Andrea Moreno

Según información disponible sobre esa megaobra, para poder ejecutarla ahora se deben traer a valor presente los recaudos de vigencias futuras.



Igual sucede con las llamadas vías Idesan. Sobre estas últimas, se tendrían que crear en las próximas semanas patrimonios autónomos que recibirían los dineros gestionados con la banca, que corresponden a los peajes que se recibirán en los próximos 20 años.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Hasta ahora, ni el designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ni alguien del Pacto Histórico se han referido a la millonaria contratación pendiente que se adelanta en Findeter.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook