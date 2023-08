Sobre las 6 de la tarde de este miércoles 9 de agosto, fue asesinado el candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, cuando salía de un mitin político.



Once días antes, el aspirante a la Presidencia del vecino país había hecho mención en su cuenta de Twitter del escándalo de Nicolás Petro, hijo mayor del Presidente Gustavo Petro.

En un video de un poco más de 2 minutos y medio, Villavicencio señaló que Nicolás Petro Burgos, tenía nexos con políticos ecuatorianos y solicitó a la Fiscalía de ese país que pidiera copia del expediente al ente acusador colombiano.



"Hace pocas horas, la Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su exesposa, Day Vásquez. Sí, estamos hablando del hijo del presidente de Colombia, aliado del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa Delgado”, dijo Villavicencio en el video.



“En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vásquez y Camilo Burgos (primo de Nicolás Petro), la candidata de la Revolución Ciudadana a la Asamblea, Raisa Vulgarín (...) Señora fiscal General del Estado, es hora de que usted solicite toda la información a su par para que inicie las investigaciones. Ecuador requiere un proceso transparente", dijo el asesinado candidato.

Vulgarín fue mencionada por en los chats que Day Vásquez le entregó a la Fiscalía.



En las conversaciones se menciona a Vulgarín, como la actual compañera sentimental de Camilo Burgos.



Days Vásquez: Un primo va mañana para Barranquilla.



Days Vásquez: Le podría decir a él que lleve 50 más.



Days Vásquez: ¿O no?



Nicolás Petro: ¿Y es de confianza?



Days Vásquez: Claro.



Days Vásquez: Julio César.



Days Vásquez: El cantante.



Nicolás Petro: 50 Camilo, 50 Raisa, 50 Germán, 50 Melissa.



Nicolás Petro: ¿No?



Days Vásquez: Sí.

La candidata a asambleísta por el movimiento afín al expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana de Ecuador, Raisa Vulgarín, ha estado en el ojo de la opinión pública en ese país, pues podría estar involucrada en el traslado de dineros ilícitos que habría recaudado Nicolás Petro para la campaña Petro Presidente, pero que terminó en sus arcas.



Según los chats, las personas mencionadas habrían servido para mover parte de las gruesas sumas de dinero en efectivo que recibió el hijo del Presidente y su exesposa.

'No tengo nada que ocultar'

A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, Vulgarin señaló el pasado 2 de agosto: "no tengo nada que ocultar".



Y agregó: "A lo largo de mi vida, mi accionar ha estado ceñido a la honestidad y el bien hacer. Todo aquel que me conoce puede dar fe de esto. Tengo vida privada y mi relación sentimental no debe ser objeto de ataque. Las especulaciones vertidas en medio de esta campaña electoral, intentan dañar no precisamente mi imagen, sino al partido por el que soy candidata suplente a la Asamblea Nacional, y en especial tratar de hacer daño al Binomio Presidencial de la Revolución Ciudadana, buscando robar uno que otro voto", se lee el comunicado.



"No encuentran otra manera que, a través de especulaciones negativas, tergiversaciones y un encuadre mediático que da lugar a mentiras, difamaciones, amenazas e insultos misóginos en mi contra. La verdad es que nada ha sido judicializado, ni probado en lo que a mí respecta. Quiero que se entienda que mi relación sentimental es de carácter personal, íntima, privada, y no tiene nada que ver con el movimiento político al que represento", aseguró Vulgarín.



En el comunicado también se lee: "Como debe ser y en caso de ser necesario, estoy a completa disposición para responder cualquiera de las interrogantes que las autoridades pertinentes soliciten el momento que corresponda y así aclarar cualquier malentendido. Los políticos y medios de comunicación no son tribunales de justicia. Dejen el acoso mediático y político cuyo objetivo es generar ataques digitales con base a la mentira y la tergiversación, destruyendo vidas y familias. ¡Basta ya!".

Los vuelos de Piedad Córdoba y Álex Saab

Villavicencio, también confirmó los nexos entre la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba con el barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro que EL TIEMPO ya había denunciado años atrás.



Según registros del aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, revelados en 2021 por el diputado ecuatoriano Fernando Villavicencio, una aeronave de matrícula N72LJ movilizó a la senadora Piedad Córdoba, en 2013, junto con uno de sus hijos y Álex Saab, preso en Estados Unidos.



Esa aeronave aparece de un entramado empresas que terminaron llevando a la Cárcel a la empresaria Debra Lynn Mercer-Erwin, con nexos con la mafia.



Tal como lo informó EL TIEMPO se probó que la mujer matriculaba aeronaves de mafiosos a través de su empresa Aicraft Guaranty Corp, ubicada en Onalaska, un pequeño pueblo en Texas en donde ni siquiera hay aeropuerto.

