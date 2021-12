Todo está listo para que este lunes 13 de diciembre, a las 10 de la mañana, la Fiscalía siente en el banquillo de los acusados a Fernando Sanclemente, un exfuncionario público que ocupó puestos de poder en los últimos 16 años y que ahora enfrenta un proceso por un delito que prevé cárcel hasta por 12 años.



De ser el director de la Aerocivil, en el gobierno de Álvaro Uribe; gerente de TransMilenio, en la alcaldía de Gustavo Petro, y embajador en Uruguay, de la administración de Iván Duque, se convirtió en uno de los 13 procesados por el hallazgo de un narcolaboratorio en Haras de San Fernando, la hacienda de su familia y de un par de socios, avaluada en más de 120.000 millones de pesos.

Laureano Martínez, su otrora mayordomo de confianza –que inicialmente juró que un comando armado lo había obligado a habilitar el complejo cocalero–, ahora acusa a su expatrón de destruir evidencia del laboratorio y de sus operadores, el cargo que se le imputará.



Y aunque no hay cargos por narcotráfico contra Sanclemente y tampoco se pedirá medida de aseguramiento, la Fiscalía busca establecer qué tanto sabía de lo que sucedía en su propiedad, de 173 hectáreas.



El exembajador en Uruguay, Fernando Sanclemente, y su abogado, el penalista Iván Cancino. Foto: Fiscalía General.

Además, se acaba de abrir un nuevo capítulo que también les interesa a la DEA y al Homeland Security Investigation (HSI): si es verdad que un poderoso excapo está detrás de ese y de otros narcolaboratorios, ubicados en un cinturón estratégico en las goteras de Bogotá.



De hecho, EL TIEMPO estableció que este fin de semana, miembros de policía judicial verificaban si en unas coordenadas entregadas por Laureano está ubicado otro laboratorio que nutre a mercados de Francia, España y Portugal.

El celular oculto

Laureano Martínez, el capataz del exembajador Fernando Sanclemente. Foto: Archivo particular

El excapataz de Haras de San Fernando, ubicada en Guasca, Cundinamarca, se está jugando su suerte judicial con esos señalamientos. Él y su defensa, en cabeza del penalista Víctor Eduardo Muñoz, buscan que la Fiscalía apruebe un principio de oportunidad a cambio de datos sensibles sobre el dueño del narcolaboratorio, la supuesta complicidad de Sanclemente y la ubicación de los otros complejos cocaleros.



Sobre Sanclemente, el exmayordomo dice haber escondido un celular en cuya memoria hay comunicaciones entre ellos, en donde se habla del arrendamiento de la parcela donde apareció el laboratorio y del destino de ese dinero.



“Las tierras se arrendaban siempre por la orden y con la autorización del señor Fernando Sanclemente. Era él quien daba la orden de entregar en arrendamiento cada lote. Yo le comenté que si arrendaba el lote en el cual hicieron el laboratorio, y él me autorizó para hacerlo. El arriendo del lote nunca se hizo a sus espaldas”, dijo Laureano.

Con Sanclemente ya son 13 los procesados por el narcolaboratorio en Guasca, Cundinamarca. Foto: EL TIEMPO

Y agregó que en el computador que supuestamente destruyó el exdiplomático había fotos de las cuentas que recibía y nombres de las personas que visitaban el narcolaboratorio.



Pero Laureano decidió ir más allá y todo indica que está dispuesto a tocar a poderosas fichas del narcotráfico que, según él, serían los verdaderos financiadores del laboratorio.



Tanto en su declaración como en la de su ayudante, Gustavo Bejarano, se mencionó un nombre que muchos ligan a un otrora intocable capo. El mayordomo y el ayudante mencionaron a Julio Lozano.

¿Inversionista de Santa Fe?

Julio Lozano Pirateque. Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía aseguraron que ninguno pudo entregar un segundo apellido o más datos sobre la identidad del supuesto financiador de ese y de los otros laboratorios. Lo único que atinaron a decir es que trabajadores del laboratorio lo identificaban como un empresario de las esmeraldas de Boyacá.



“El financiador del laboratorio es el señor Julio Lozano, sé que es un esmeraldero de Guateque y Guayatá. Él fue el que financió todo el grupo y quien tenía la ruta para enviar la cocaína para España”, le dijo Laureano a la Fiscalía. Y, exactamente, lo mismo repitió su ayudante en la matriz de colaboración.



Y aunque en el mundo de la mafia y allegados al proceso ligaron ese dato con el exconvicto Julio Lozano Pirateque, jefe del extraditado capo Daniel ‘Loco’ Barrera, la Fiscalía hasta ahora va a empezar a verificar si se trata de la misma persona.



“Se sabe que, tras pagar una corta condena en Estados Unidos, y sellar un acuerdo de colaboración, Lozano Pirateque regresó a Colombia. Pero ya no estaría en el país”, le dijo a este diario una fuente enterada.



Y admitió que el excapo, que estuvo vinculado como inversionista del equipo de fútbol bogotano Independiente Santa Fe, había quedado de nuevo en el radar de las autoridades luego de la muerte violenta de su exsocio y amigo Luis Caicedo.

Alias Piraña

Luis Caicedo fue asesinato en el barrio Pablo VI, en Bogotá. Foto: Foto: Santiago Buenaventura y archivo

“El lunes nos haremos presentes en la audiencia para desvirtuar los señalamientos. Eso es un absurdo”. FACEBOOK

TWITTER

Tal como lo reveló EL TIEMPO, Caicedo fue baleado a plena luz del día en uno de los parques del barrio Pablo VI, de Bogotá, el 26 de julio pasado.



EL TIEMPO intentó sin suerte ubicar a Lozano. Pero allegados a Caicedo dijeron que quieren pasar la página y no referirse ni al crimen, ni a deudas ni a socios.



No obstante, EL TIEMPO estableció que las autoridades indagan si detrás del crimen de Caicedo –quien se movía por la ciudad con un enjambre de escoltas– está ‘Piraña’, un capo que está recomponiendo el llamado cartel de Bogotá y que también tendría interés en los narcolaboratorios de las lujosas haciendas.



De hecho, agentes federales que localizaron el complejo en predios de Sanclemente andan tras la pista de ‘Piraña’. Y también quieren establecer si el exmayordomo dice la verdad.

En zona rural de Suesca, Cundinamarca, fue desmantelado otro de los laboratorios de la red mafiosa. Foto: EL TIEMPO

Para obtener beneficios, la defensa de Laureano anunció que su cliente está dispuesto a entregar un Renault Twingo en el que se transportaba la cocaína. Según dice, de Haras de San Fernando alcanzaron a salir 248 kilos, entre el 22 de septiembre de 2019 y febrero de 2020.



Y agregan que los datos entregados a la Fiscalía fueron verificados en terreno (Boyacá). Además que, hasta ahora, Julio Lozano no los ha desmentido.



Por su parte, la defensa de Sanclemente, en cabeza del penalista Iván Cancino, niega de tajo que el exembajador hubiera sabido sobre el narcolaboratorio. Y asegura que es falso que se incineraran elementos probatorios clave.



“El lunes nos haremos presentes en la audiencia para desvirtuar los señalamientos. Eso es un absurdo”, señaló Cancino.

‘No hay nexo con narcotráfico’

“La Fiscalía envió a policía judicial de la Dijín y en un acta describieron lo hallado y dijeron que el resto quedaba a disposición de los dueños de la finca. Que investiguen a la Dijín”: Cancino. FACEBOOK

TWITTER

Iván Cancino, abogado de Fernando Sanclemente, insiste en que si bien el exdiplomático autorizó arrendar (en $ 3 millones mensuales) parte de la finca, no fue para que se habilitara un narcolaboratorio.



Además, niega que se hubieran quemado elementos probatorios clave: “Que lo demuestren. Si había correos y fotos, deben estar en la nube”.



Y aseguró que la defensa de los Sanclemente le envió una carta a la fiscal del caso señalando que habían quedado en la finca objetos de los trabajadores del laboratorio: “La Fiscalía envió a policía judicial de la Dijín y en un acta de 6 páginas describieron lo hallado y dijeron que el resto quedaba a disposición de los dueños de la finca. Que investiguen a la Dijín”.



Y recalcó que no se halló ningún nexo de Sanclemente con el narcotráfico y que este no conoce a ningún Julio Lozano.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET