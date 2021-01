Atención: envían a la cárcel a señalado asesino de Ana María Castro

Por el crimen de la joven Ana María Castro, acaba de ser enviado a prisión intramural, en calida de coautor, a Julián Valente Ortegón Moscoso.



Se trata de uno de los tres hombres que salieron del local Bar Cantina Plaza México, ese 5 de marzo de 2020, en compañía de Ana María, quien minutos después fue encontrada agonizando en la Calle 80 con carrera 69K.



La jueza Mónica Caputo, quien impuso la medida de aseguramiento, consideró este miércoles que Ortegón -trabajador de un local de comidas- puede obstruir la investigación, que hay peligro de no comparecencia (por la pena a la que se enfrenta) y que es un peligro para la comunidad femenina.



Sin embargo, advirtió que con la medida no se le está adjudicando responsabilidad por el crimen, sino asegurando que esté presente en todas las etapas del caso, que permitirá establecer qué ocurrió.



La medida de aseguramiento fue solicitada tanto por el Fiscalía como por la abogada Wendy López, representante de la familia de la joven.



"Por el material probatorio entregado se puede inferir que Julián y Paul no estaban de acuerdo con el comportamiento de Ana María", dijo la jueza Mónica Caputo Tello.



Y agregó que el procesado tiene antecedentes de violencia con sus ex parejas: "No es antecedente pero sí un indicio".

Julián Ortegón, imputado por feminicidio agravado, no aceptó los cargos. Foto: Archivo particular

Para la abogada López y para la Fiscalía hay evidencia suficiente para señalar que Ana María fue arrojada de la camioneta en la que Julián iba como copiloto y que era conducida por Paul Naranjo. Un cuarto pasajero, Mateo Reyes, asegura que fue bajado del carro minutos antes.



Paul admitió que se molestó porque Ana María y Mateo se estaban besando y manoseando, en la parte de atrás del vehículo. Paul y Julián aseguran que frenaron el carro y los bajaron. Pero testimonios en poder de la Fiscalía, revelados por EL TIEMPO, aseguran que la mujer fue arrojada del carro y que este empezó a zigzaguear por la calle 80.

Paul Naranjo Calvo le dijo a EL TIEMPO que él es inocente y que cuando se despidió de Ana María Castro, ella estaba bien. Foto: Carol Malaver

Según la necropsia, Ana María tuvo muerte cerebral y su cuerpo mostraba trauma craneoencefálico severo.



A las 2:23 a. m. del 5 de marzo del 2020, Ana María Castro, de 21 años de edad, llegó al hospital Simón Bolívar, de Usaquén, con un trauma craneoencefálico severo, asociado a un edema cerebral con hemorragia. Además de esto, se le detectó una fractura en la base del cráneo que, en conjunto, le produjo la muerte tres horas después. Según Medicina Legal, las heridas fueron ocasionadas con un objeto contundente.

Wendy López, abogada de la familia de Ana María, solicitó la medida de aseguramiento y la apoyó en elementos probatorios contundentes. Foto: EL TIEMPO

Testimonio clave

El testimonio de Gabriel Vega Novoa, un vecino de la calle 80 con carrera 69 K, se acaba de convertir en la principal evidencia de la Fiscalía para asegurar que la joven Ana María Castro murió el 5 de marzo de 2020 tras ser arrojada de un vehículo.



En medio de la audiencia de imputación de cargos contra Julián Ortegón Mosquera, la Fiscalía reveló el testimonio de Vega Novoa, quien ese día acababa de llegar a su residencia de prestar un servicio de transporte por plataforma.



El testigo llamó al 123 y dijo: "A 30 metros observo un vehículo oscuro, de vidrios polarizados, que bota a una persona de sexo femenino y cae como un muñeco".



En octubre del año pasado, Vega Novoa fue contactado por la Fiscalía y amplió su testimonio asegurando que luego de que el cuerpo fue arrojado del carro, el auto empezó a zigzaguear.

Rafael Gómez, abogado de Julián Ortegon, apeló la imposición de medida de aseguramiento. Foto: EL TIEMPO

Defensa apelará

Julián Ortegón deberá responder por feminicidio agravado. Y ahora se espera la entrega de Paul Naranjo.



Por su parte, Rafael Antonio Gómez Verdugo, abogado defensor de Julián, aseguró que controvertirá los testimonios, que calificó de contradictorios y de inmediato anunció que apelará la medida de aseguramiento.



Según él, no hay material probatorio que lleve a inferir la autoría o coautoría de esa muerte por parte de su cliente.

Tras calificar el caso de mediático, dijo que en la etapa de juicio controvertirá todos los testimonios y entrevistas. Además, llamó la atención en que Mateo, uno de los protagonistas del caso, se contradice en sus testimonios.



Para él es imposible que Julián, que iba de copiloto en el carro; y Paul, que iba manejando, hubieran podido arrojar a Ana María Castro (que iba atrás), mientras el carro estaba en marcha.

