Lo que revela la necropsia de la joven Ana María Castro

A las 2:23 a. m. del 5 de marzo del 2020, Ana María Castro, de 21 años de edad, llegó al hospital Simón Bolívar, de Usaquén, con un trauma craneoencefálico severo, asociado a un edema cerebral con hemorragia. Además de esto, se le detectó una fractura en la base del cráneo que, en conjunto, le produjo la muerte tres horas después. Según Medicina Legal, las heridas fueron ocasionadas con un objeto contundente.

Estos son algunos de los detalles que revela la necropsia que se le hizo a la joven –a la que tuvo acceso la Unidad Investigativa de EL TIEMPO–, que será clave para determinar lo que ocurrió con Ana María esa noche, y quiénes son los responsables de su muerte.



Estos resultados ven la luz en días en los que parece que el enigmático caso está cerca de ser resuelto, ya que este fin de semana se capturó, y le imputaron cargos, a uno de los presuntos responsables. Se trata de Julián Valente Ortegón Mosquera, quien iba como copiloto en el vehículo en el que le habrían ocasionado las heridas a la víctima, del que luego fue arrojada en plena vía pública del barrio Alejandría, en Engativá.



En la audiencia de imputación de cargos contra este hombre, el delegado de la Fiscalía acusó a Ortegón Mosquera de ser el presunto coautor del crimen. Según contó, Ortegón Mosquera y Paul Naranjo, el joven que iba manejando el carro, que sería de su hermana, se reunieron con Ana María y Mateo Reyes, quienes estaban juntos desde hacía un buen rato en una discoteca de la calle 116, en la localidad de Usaquén.



A eso de la 1:15 de la mañana, los cuatro deciden irse a continuar la fiesta en la casa de Ortegón, en el barrio Pontevedra, de Suba. Sin embargo, es en este trayecto donde ocurre la fatalidad. En un testimonio entregado a EL TIEMPO en marzo del 2020, Naranjo aseguró que él no asesinó a la joven, quien supuestamente era más que su amiga.



Mateo se sentó detrás del piloto, mientras que su compañera se hizo a su lado. Manejando iba Paul y de copiloto, Julián.



Naranjo le dijo a este diario que Mateo y Ana María estaban besándose, y que eso le dio mal genio. “Les dije que qué les pasaba y que si tenían mucha calentura que se fueran para un hotel”, confesó.



Por esta razón hubo una discusión y la pareja se bajó del vehículo. Agregó que después de esto se fue con Ortegón a seguir tomando y que al otro día le informaron sobre la muerte de la joven.



Julián Ortegón, imputado por feminicidio agravado, no aceptó los cargos. Foto: Archivo particular

Lo que dice la Fiscalía

Este testimonio va en contravía de lo que explicó el fiscal durante la audiencia de este fin de semana, y que indica que Mateo fue bajado a la fuerza del carro, pero que la joven Ana María continuó con ellos, en contra de su voluntad.



“Paran y sacan al señor Mateo Reyes, cierran la puerta y continúan la ruta únicamente con la señorita Ana María, de ahí ella pierde su capacidad de comunicación, ella no quiere seguir, ella siempre tuvo la intención de compartir con Mateo”, contó el fiscal sobre lo que habría ocurrido.



La investigación indica, de acuerdo con lo señalado por el funcionario judicial, que minutos después de esto se presentó un altercado en el carro, que terminó en la violenta agresión a la víctima. Ella fue abandonada en la calle 80.



Durante la audiencia de imputación de cargos, la defensa de Ortegón pidió que se declarara ilegal la captura de su cliente, ya que, a su juicio, esta se hizo como si se tratara de una captura en flagrancia.



Además, solicitó la suspensión de la diligencia para el martes a las 6 de la mañana, para poder analizar con calma todas las evidencias que tiene la Fiscalía en contra de su apoderado. Para ese día, según pudo establecer EL TIEMPO, se espera que las autoridades hayan capturado a otros dos presuntos implicados en este asesinato.



Por lo pronto, el imputado deberá responder por el delito de feminicidio agravado, que tiene contemplada una pena de entre 250 y 400 meses de prisión. Se considera agravado ya que los responsables se habrían aprovechado del estado de indefensión de la víctima, quien habría sido separada de quien la estaba acompañando, y quien además se encontraba en alto grado de alicoramiento.



Julián Valente Ortegón Mosquera, de 22 años de edad, fue capturado pasadas las 7 de la noche del 22 de enero del 2021, mientras se encontraba en un establecimiento comercial en el barrio El Retiro, en la carrera 14 con calle 83, donde laboraba.



Ortegón no aceptó los cargos que le imputaron, y ahora deberá enfrentar un juicio en el que tendrá que demostrar que él no es uno de los responsables de este crimen, por el que la familia de Ana María exige pronta justicia y por el que ya hay otras dos órdenes de captura vigentes muy cerca de hacerse efectivas.



UNIDAD INVESTIGATIVA Y BOGOTÁ

