“Quiero pedirte perdón. Siento mucho esta situación, haber permitido que haya llegado hasta este punto y haber defraudado nuestra amistad. Estoy trabajando 24/7 y me estoy asesorando para presentarles a todos una solución real”.



Este es uno de los mensajes que ha empezado a llegar a los celulares de economistas, ingenieros, joyeros, empresarios del espectáculo, al esposo de una presentadora de televisión y hasta al hijo de un exmandatario.

Todos aparecen en el listado de víctimas de un opaco negocio de captación que golpea a la élite bogotana y a una reputada familia dedicada por décadas a la cría de toros de lidia.



Un exclusivo club capitalino ya evalúa la expulsión del socio al que señalan de haberlos defraudado en 38 mil millones de pesos, sin contar los intereses de mora. Pero el episodio ya va más allá y autoridades indagan si detrás de este escándalo en el ‘jet set’ criollo puede haber un caso de captación ilegal de dinero desde hace más de una década.

Felipe Rocha asegura que va a responder por las deudas. Foto: Archivo Particular

‘El fondo de Felipe’

La hacienda Achury Viejo es reconocida por sus toros de lidia. Foto: Archivo particular

El protagonista de esta historia es Felipe Miguel Rocha Medina, miembro de la conocida dinastía Rocha, vinculada al criadero de toros de lidia Achury Viejo.



Dicen que uno de sus tíos estuvo en la misma academia militar, en Nueva York, con el expresidente Donald Trump.



Y otros miembros de la familia se destacan en el mundo de la moda e incluso en negocios inmobiliarios y de cultivo de flores.

Cuando los inversionistas pedían visitar los potreros y el ganado, Felipe Rocha les enviaba fotos o videos. Foto: Archivo Particular

Pero de Felipe Rocha se dice que maneja en la sombra un fondo exclusivo, con cupos limitados, para el que recluta gente que quiera invertir y ganar con ganado de engorde.



“Promete rendimientos de entre el 30 e incluso el 40 por ciento porque él pone la tierra, la veterinaria e insumos. Yo pedí visitar los potreros para ver los novillos que decía comprar, pero lo único que me llegaron fueron videos (ver eltiempo.com) y unas cuentas que hoy no sabemos de dónde salen”, le dijo a EL TIEMPO un empresario que se declara estafado.

Este es uno los comprobantes de las transferencias que le realizaron a Felipe Rocha. Foto: EL TIEMPO

Felipe Rocha Medina es accionista de Agropecuaria Achury Viejo. Foto: Felipe Rocha Medina

Se calcula que los inversionistas del fondo son más de 80 y que los aportes que hicieron varían de entre los 25 millones de pesos y los 1.500 millones de pesos.



Otra de las víctimas asegura que si bien las vacas existieron, comenzaron a sospechar que algo estaba sucediendo cuando Felipe empezó a compartimentar la información y a colgarse en el pago de los rendimientos.



“Segmentó a los inversionistas en el grupo con los que hacía los paseos en moto a Anapoima; los del colegio Anglo Colombiano; los del club y los del grupo con los que montaba en bicicleta. A todos nos hacía creer que éramos unos privilegiados por entrar al fondo de Felipe”, aseguró un joven empresario que está intentando recuperar cerca de 200 millones de pesos.

En Anapoima estalló primero el escándalo cuando Felipe Rocha fue confrontado en el club Mesa de Yeguas. Foto: Facebook Mesa de Yeguas Country Club

Aunque Rocha capoteó por meses el escándalo, en enero algunos miembros del fondo se quejaron de que no les habían consignado los rendimientos.



En ese momento, Rocha envío un correo diciendo que había tenido un par de inconvenientes con la Dian.



Pero en un acto social, el pasado 8 de marzo, varios de los inversionistas coincidieron en el club El Nogal y –tal como lo reveló la W Radio– descubrieron que el boquete de deudas del amigo Rocha ya bordeaba los 70 mil millones de pesos con intereses de mora incluidos.

Suplente y comisionista

Este es el documento, que según algunas de las señaladas víctimas, respalda la inversión. Foto: Felipe Rocha Medina

Algunos se declararon tranquilos porque tienen un documento en donde Rocha, en calidad de socio de la agropecuaria Achury Viejo y Cia. S en C., se hace responsable de “devolver a los inversionistas el capital inicial más la utilidad”.



Y ahí se agrega: “En caso de que algo extraordinario me suceda y no esté en capacidad de responder por estas inversiones, el responsable será el representante legal suplente de dicha sociedad”.

Según documentos, la representante legal suplente de la Agropecuaria Achury Viejo, es María Francisca Medina, madre de Felipe Rocha. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO investigó y estableció que desde 2007, Felipe Rocha Marulanda, el papá de Felipe Rocha y representante legal de esa firma como socio gestor, cedió su participación en esa empresa y hoy las acciones están en cabeza solamente de sus hijos.



Sin embargo, María Francisca Medina de Rocha, madre de Felipe, sigue apareciendo como socia gestora y por ende como la representante legal suplente que tendrá que responder por esas deudas.



EL TIEMPO accedió a varios chats en donde el propio Felipe Rocha da instrucciones para que la plata que estaba recogiendo se consignara a nombre de esa empresa, que registra activos por tan solo 11.251 millones de pesos.

Este es uno de los chats entre Felipe Rocha y uno de los inversores. Foto: EL TIEMPO

“Buenos días, ¿cómo vas? Me cuentas cuándo queda la transfer. Agropecuaria Achury Viejo, cuenta de ahorros número…”, se lee en uno de los chats enviado el 9 de febrero a las 8:14 de la mañana, cuando el negocio ya se había reventado.



Varios de esos chats están en manos del conocido penalista Fabio Humar, quien representa al grueso de los damnificados de clase alta.



Aunque Humar ha sido reservado con el tema, allegados al caso aseguran que la madre de Felipe Rocha ya ha recibido varios reclamos por los negocios de su hijo.

El conocido abogado Fabio Humar Jaramillo representa al grueso de los inversionistas del llamado Fondo de Felipe. Foto: Archivo particular

A eso atribuyen que, hace dos semanas, cuando Rocha decidió pedir ayuda jurídica a una firma de abogados, llegaron a la reunión varios familiares, incluida su mamá.



El que todavía no aparece es el experto en cultivos de cannabis e inversiones agrícolas, a quien señalan de cobrar comisiones por llevarle clientes a Felipe Rocha.



Y aunque Riveros Bazzani Abogados S.A.S., la firma que lo está representando, no ha querido dar declaraciones, este diario estableció que plantean hacer una especie de liquidación de algunos de los bienes de la familia para establecer el total de activos y los pasivos, e iniciar acuerdos de pago.

María Paulina Riveros, cabeza de Riveros Bazzani Abogados. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

“Ya nos advirtieron que algunos no recuperaremos la totalidad del dinero y que no saben cuánto pueda durar ese proceso”, dijo uno de los afectados.



Y agregó que, sin embargo, se cree que muchos de los inversores no le declararon a la Dian la inyección de capital al fondo de Felipe Rocha, y por ende no van a reclamar su plata.

Brickell Townhouse

En este condominio en Miami, habría comprado Felipe Rocha dos apartamentos. Foto: EL TIEMPO

Lo que aún nadie se explica es a dónde fueron a parar los dineros que por años se captaron.



La pista, según dijeron allegados a la familia, puede estar en algunas demandas que aparecen activas en tribunales contra miembros del grupo Rocha Medina.



Hay procesos de bancos, extrabajadores y hasta de miembros de la propia familia que incluso han acudido a la justicia por temas de linderos y por la disputa de un magnífico lote.

Nadie se explica es a dónde fueron a parar los dineros que por años se captaron. Foto: Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO

Lo que llama la atención es que, cuando ya estaba funcionando el fondo de Felipe Rocha, él y dos familiares adquirieron dos apartamentos en el 2451 Brickell Avenue, en Miami. En Brickell Townhouse.



Uno de los lujosos predios aparece adquirido en papeles por 140 mil dólares, unos 665 millones de pesos de la época (2010). Y el otro fue negociado en 2019, por 315.211 dólares, unos 1.497 millones de pesos.Este último sigue apareciendo a nombre de Felipe Rocha, el otro fue vendido el 25 de mayo de 2022.

Uno de los lujosos predios aparece adquirido en papeles por 315.211 dólares, unos 1.497 millones de pesos. Fue negociado en 2019. Foto: iStock

“Ellos son una familia adinerada. Felipe siempre ha rodado en carros de alta gama, usa relojes de marca y se la pasa viajando. Así que nunca notamos un cambio en su ritmo de vida. Hace tres semanas, en un cumpleaños de una amiga, en el club Mesa de Yeguas de Anapoima, nos admitió que el negocio se le había reventado. Esa fue la estocada final. Pero no ha dicho por qué se quebró”, aseguró un empresario que lo confrontó.



Y si bien había una especie de pacto de silencio, esperando que el 30 de marzo los abogados de Rocha planteen una solución, uno de los afectados decidió acudir a los medios.

“Estaba exigiendo que antes del 30 de marzo le devolvieran su inversión de 25 millones de pesos, con una de las bicicletas de Felipe. Como no accedieron, el caso se filtró”, dijo un allegado a la familia Rocha.



Finalmente, el tema ha tenido tal impacto que la Superintendencia Financiera anda indagando por una supuesta pirámide estrato 6 y algunos inversionistas ya tienen decidido acudir a la Fiscalía para que les ayude a recuperar su dinero.

UNIDAD INVESTIGATIVA

U.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

