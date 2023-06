En los próximos días empezará a aparecer un letrero de 'se vende', en una porción de tierra de la tradicional hacienda Achury Viejo, ubicada en Sesquilé (Cundinamarca). Según lo estableció este diario, saldrán a la venta 40 de la mejores hectáreas del otrora tradicional criadero de todos de lidia ligado a la familia Rocha.



La comercialización de ese predio hace parte de las condiciones y preguntas que la Superintendencia de Sociedades le envío a los apoderados de Felipe Rocha, el empresario del ganado a quien decenas de personas señalan de haberlos estafado con un fondo de inversión que tiene un saldo en rojo superior a los 80.000 millones de pesos.

La hacienda Achury Viejo es reconocida por sus toros de lidia. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO tuvo acceso a documentos en los que la entidad les solicita la lista de afectados , la plata captada y los bienes con los que planean respaldar la devolución de parte del dinero de la supuesta estafa a un sector de la élite bogotana, incluida el hijo de un expresidente, empresarios de renombre y empleados modestos.



Rocha les ofrecía el ingreso a su exclusivo fondo que compraba ganado de engorde, lo mantenía en las tierras familiares y repartía los jugosos dividendos. Pero el fondo, que funcionó por años a la sombra de las autoridades, se reventó a mediados de 2022.



La Supersociedades le advirtió a Rocha y a sus apoderados que dentro del plan de desmonte voluntario que le están ofreciendo a los inversionistas deben indicar, además de las 40 hectáreas de la hacienda Achury, qué otros bienes va a poner a disposición.

Cuando los inversionistas pedían visitar los potreros y el ganado, Felipe Rocha les enviaba fotos o videos. Foto: Archivo Particular

¿Cuánto van a pagar?

Según las cuentas que se manejan, las reclamaciones solo ascendieron a 35 mil millones de pesos, con intereses de mora. Tras depurar las cifras y dejar solo el capital inyectado por los inversionistas, se llegó a la cifra de 16.000 millones de pesos a devolver.



En el plan de desmonte voluntario se incluyó como respaldo al pago de la deuda el apartamento en Rosales, norte de Bogotá, de Felipe Rocha; y su casa en Anapoima, donde es vecino de varios de los inversionistas que incluso ya acudieron a la Fiscalía.



Además de cumplir los requisitos de este tipo de planes de desmonte voluntario, previstos en el Decreto 4334 de 2008, la Supersociedades advirtió que deben dar inmediata y amplia publicidad al acuerdo que ofrece.



Y si no cumplen, los intervienen. Y es necesario que el 76 por ciento de los afectados acepten el plan de desmonte voluntario.

Felipe Rocha Medina habría captado más de $ 38 mil millones. Foto: Archivo particular

¿Y, lo penal?

EL TIEMPO estableció que las dos denuncias que interpusieron señaladas víctimas del fondo siguen su curso pero no han sido notificadas. Estas involucran tanto a Rocha como a su señora madre y a otra familiar.



Aunque Rocha aún no ha sido notificado por la Fiscalía, los denunciantes se pueden acoger al plan de desmonte.



Personas cercanas al caso aseguran que los Rocha tienen otro predio disponible, en caso de que la venta de los otros se demore o que no se comercialicen por el precio esperado.



Los inversionistas están recibiendo el cuarto correo de los abogados de Rocha en el que les explican este procedimiento.

Este es el comunicado

1. El 15 de mayo de 2023, sin requerimiento previo de ninguna autoridad, se presentó ante la Superintendencia de Sociedades la solicitud de aprobación un Plan Desmonte Voluntario por parte

de FELIPE MIGUEL ROCHA MEDINA.



2. El objetivo de esta solicitud es la pronta devolución de los recursos.



3. En este marco, se ha presentado información adicional a la Superintendencia respecto a las personas

que resultarían beneficiarias, el monto de capital a devolver y los bienes que estarían afectos al Plan.



4. De conformidad con el artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, las devoluciones tendrán como base

el capital entregado. En el evento en que se demuestre que se han efectuado devoluciones anteriores

a cualquier título, éstas sumas podrán ser descontadas del capital a devolver, según lo postula la

reglamentación.



5. En aplicación de la norma anterior, el monto total de capital a devolver sería de aproximadamente

$16.000 millones de pesos.



6. Los bienes afectos al Plan tendrían un valor comercial que se estima inicialmente en $16.500 millones de pesos.



7. El inicio de la ejecución del Plan orientado a la devolución de recursos requiere aprobación de la Superintendencia de Sociedades. Para obtenerla es necesaria la aprobación del 75% de las personas beneficiarias del Plan.



8. Con esta finalidad, en los próximos días se remitirán los respectivos correos, informando el monto

del capital a devolver a cada persona, los términos específicos del Plan y la solicitud de aprobación

frente al mismo.



9. Así mismo, este comunicado tiene como objeto dar publicidad a las actuaciones adelantas ante la

Superintendencia para que, en caso de que existan otras personas que consideren tener derecho a

reclamar, se comuniquen con RIVEROS BAZZANI ABOGADOS a los siguientes correos:

juan.bazzani@riverosbazzani.co y andres.jimenez@riverosbazzani.co



10. FELIPE MIGUEL ROCHA MEDINA reitera su voluntad de retornar los recursos recibidos. El Plan de Desmonte Voluntario es el camino más eficiente para lograr este resultado

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

