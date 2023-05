Parte de las señaladas víctimas del fondo ganadero de Felipe Rocha, el empresario señalado de captar irregularmente más de 40 mil millones de pesos, acaban de tomar una decisión para obligarlo a que responda por sus acreencias.



Hasta ahora, todos estaban esperando que los apoderados de Rocha señalaran las reglas de juego y predios disponibles con los que promete devolver parte de la inversión que recibió.

Pero un grupo de 17 víctimas les dio poder a un par de abogados para que procesan administrativa y penalmente contra Rocha.



Si bien el abogado Jaime Lombana ya había señalado que lo denunciaría por una inversión perdida de más de 4.500 millones de pesos, la novedad es que la nueva denuncia involucra a dos miembros de la familia de Rocha, conocida dinastía vinculada al criadero de toros de lidia Achury Viejo.



Una de ellas es la madre de Rocha que aparece en documentos revelados por EL TIEMPO en exclusiva.

La carta

La hacienda Achury Viejo es reconocida por sus toros de lidia. Foto: Archivo particular

"El día de hoy, la firma CMS Rodríguez-Azuero, a través de los socios Sergio Rodríguez Azuero en materia financiera y Jacques Simhon Rosenbaum en materia penal, y en representación de 17 clientes, entre personas naturales y jurídicas, han presentado ante la Superintendencia Financiera de Colombia y la Fiscalía General de la Nación solicitudes para que se inicie la investigación penal en contra de Felipe Rocha Medina, María Francisca Medina de Rocha y Claudia Rocha Medina por los delitos de Captación Masiva y Habitual de dineros del público, Estafa Agravada y otros delitos cometidos en el marco de la pirámide relacionada con la agropecuaria Achury Viejo", se lee en un comunicado que EL TIEMPO conoció en primicia.



Y agrega que el propósito es que que la Superintendencia de Sociedades intervenga estas sociedades y personas con el propósito de su liquidación forzosa y devolución de los dineros entregados por nuestros clientes.



Según explican, CMS Rodriguez-Azuero representa en este asunto un grupo de inversionistas cuyas inversiones representan en conjunto un porcentaje importante de la reclamación.



"En consecuencia, realizará todas las actividades necesarias para esclarecer las circunstancias en las que se dio esta defraudación masiva, lograr que se dicten las condenas que en justicia correspondan, y recuperar los recursos de nuestros representados", señala la comunicación.

La garante

Este es el documento, que según algunas de las señaladas víctimas, respalda la inversión. Foto: Felipe Rocha Medina

Algunos inversionistas se declararon tranquilos porque tienen un documento en donde Rocha, en calidad de socio de la agropecuaria Achury Viejo y Cia. S en C., se hace responsable de “devolver a los inversionistas el capital inicial más la utilidad”.



Y ahí se agrega: “En caso de que algo extraordinario me suceda y no esté en capacidad de responder por estas inversiones, el responsable será el representante legal suplente de dicha sociedad”.



Según documentos, la representante legal suplente de la Agropecuaria Achury Viejo, es María Francisca Medina, madre de Felipe Rocha.





EL TIEMPO investigó y estableció que desde 2007, Felipe Rocha Marulanda, el papá de Felipe Rocha y representante legal de esa firma como socio gestor, cedió su participación en esa empresa y hoy las acciones están en cabeza solamente de sus hijos. Sin embargo, María Francisca Medina de Rocha, madre de Felipe, sigue apareciendo como socia gestora y por ende como la representante legal suplente que tendrá que responder por esas deudas.