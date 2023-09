El caso por la pirámide ganadera de Felipe Rocha, en el que se habla de una millonaria defraudación a decena de inversionistas está tomando velocidad en la superintendencia de Sociedades.



EL TIEMPO reveló ayer que la interventora Mónica Macías, ordenó tomar posesión de los bienes Rocha y de los de la Agropecuaria Achury Viejo, donde aparecen miembros de su familia.

Entre los bienes afectados están un lujoso apartamento en Rosales (en la calle 89 con segunda), norte de Bogotá; y una casa de campo en Anapoima (Cundinamarca): el lote número 2 y vivienda Sevilla.



Además, un magnífico bien ubicado en Sesquilé, Cundinamarca y vinculado a Achury viejo, y ahora se sabe que la interventora ya cerró el plazo para que las personas que se consideran afectadas con la captación de dineros que Rocha hizo desde el 2013, presenten su reclamación con documentos en mano.

El ganadero Felipe Rocha. Foto: Archivo particular

El listado

Parte del listado de inversionistas de la pirámide. Foto: Suministrada

Uno de ellos es Martín Santos, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien era vecino de casa de Rocha, en Anapoima (Cundinamarca).



También la reconocida modelo, Carolina Castro de Bergerot, los empresarios Pedro Dávila Pombo, al parecer un reconocido productor, y el exsenador Alberto Montoya Puyana y reconocidos médicos.



Además, figuran nombres como el del periodista Yohir Akerman, Julian Jaramillo Hanabergui, Adriana Mejía Reyes, Lorenzo Wills Dávila, John Armando Zorro Rincón, entre otros

En el listado aparecen reconocidos empresarios. Foto: Archivo particular

Este es el listado completo:



Iván Felipe Aguirre por cesión de derechos de Nicholas Kling Buraglia, Julián Jaramillo Hanabergh, Adriana Mejía Reyes, Edgar Guillermo Ruiz Duarte, Lorenzo Wills Dávila, Alberto Montoya Puyana, Juliana Montoya Muñoz, John Armando Zorro Rincón, Nicolás Aya Mariño, Andrés Reyes Rivera, Jairo David Quintana Orjuela, Genoveva Mayoral Rodríguez.



En el documento también aparecen Alejandro Valencia Zuluaga, Santiago Pradilla Restrepo, Michele Rothfuss Arce, Victor Hugo Sarmiento Garzón, Santiago Turbay Vallejo, Carlos Alfredo Sánchez Pignalosa, Iván Felipe Aguirre por cesión de derechos de producciones S.A.S., Ángel Urdinola Hermanos S.A.S., Iván Felipe Aguirre por cesión de derechos de Jorge Enrique Pulido Zorro, Martín Santos Rodríguez e Inversiones Jums S.A.S.

Listado de inversionistas del fondo de Felipe Rocha. Foto: Archivo particular

Además, Nando Fonseca Ortega Y Alejandro, Ana Patricia Gómez Muñoz, Jorge Alejandro Arboleda, C & C Welhom S.A.S., Adrien Pierre Balthazar Bergerot, Carolina Castro De Bergerot, Cecilia Clemencia Del Rosario Pombo, Pedro Miguel Dávila Pombo, Nicolás, Eduardo Ruiz Simpson, Catalina Gómez Gutiérrez, Juan Sebastián Gómez Gutiérrez, Gerónimo Canal Villamizar, Martha Lucia Ruiz De Salazar, Samuel Eduardo Salazar Echeverry, Vesna Tomaskovich, Alonso Ramón Costa Posada, Natalia Varela Bellini, Juan Manuel Torres, Camila Muñoz León, Santiago Muñoz León, Tutua Colombia S.A.S., Silvia González Tomaskovich, María Del Pilar Gutiérrez De Gómez.



El listado lo cierran, Gerencia Integral De Proyectos Gipro, Inversiones Inalbo S En C, Augusto Zárate Gutiérrez, Camilo Alvarado Boshell, Benjamín Rocha Sierra, Cesar Vicente Botero Bermúdez, Allan Furmanski Lechter, Andrés Vélez Hoyos, Felipe Páez Molano, Sarah Camargo Gómez, Esteban Restrepo Londoño, Blanca Cecilia Londoño Arango, Ana Restrepo Londoño, Emilio Zelaya Hinestroza, Álvaro Jose Fuentes Gutiérrez, Fric Nicolle, Álvaro Falla Carrasco, Mesa Jose Fernando y el periodista Yohir Akerman Posso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

