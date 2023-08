A las 6:50 de la tarde del miércoles pasado, la Superintendencia de Sociedades emitió el auto en el que ordena la toma de posesión, como medida de intervención, de los bienes del ganadero Felipe Miguel Rocha Medina y de la Agropecuaria Achury Viejo y CÍA. S. en C.



La intervención judicial se produce siete meses después de que estallara un escándalo entre miembros del jet set bogotano por el desmoronamiento de una vieja pirámide de captación que Rocha echó a andar desde 2012 sin que nadie lo supiera.

Este es el auto en el que se decreta la intervención de los bienes, negocios y patrimonio de Felipe Rocha. Foto: EL TIEMPO

Para buscar un acuerdo, y de paso intentar zanjar el escándalo y sus repercusiones penales y administrativas, abogados de Rocha presentaron un plan de pagos, por cerca de 16.000 millones de pesos, que iban a cubrir con una casa de veraneo en Anapoima, un lujoso apartamento en Rosales, norte de Bogotá; y parte de la emblemática hacienda Achury Viejo, de la familia Rocha, ubicada en Sesquilé.



Pero no lograron que la totalidad de las víctimas aprobaran el plan, la Supersociedades no les concedió plazo para ajustarlo, y la Fiscalía empezó a investigar un presunta estafa.



EL TIEMPO conoció el documento de intervención y allí se asegura que "a título personal y como representante legal de la Agropecuaria Achury Viejo y CÍA S. en C., entre 2012 y de 2023 Felipe Rocha desarrolló un negocio consistente en “recibir dinero con la promesa de invertir en la compra, engorde y venta de ganado, para lo cual prometía entregar ganancias fijas del 30 % en un periodo de 12 meses".

Ganado en finca de Felipe Rocha. Foto: Archivo particular

¿Reventado desde 2013?

Según el documento, se habrían captado más de 36.000 millones de pesos. Foto: EL TIEMPO

Según la Supersociedades, a partir de 2013 el negocio dejó de sustentarse en la compra, venta y engorde deganado, “sino en la simple recepción de recursos del público, a partir de los cuales cubría las obligaciones que previamente adquiría".



A través de negocios denominados Acuerdo Privado, Acuerdo de Cuentas en Participación, Contrato de Préstamo Mutuo, pagarés, compromisos de inversión y reinversión, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, Rocha Medina y Agropecuaria Achury Viejo recibieron dineros de más de 20 personas.



Además de prometerles la restitución de lo entregado, les ofrecía el pago de rendimientos anuales fijos del 30 por ciento.



"De acuerdo con información aportada por el propio Rocha Medina a la investigación administrativa, entre octubre de 2012 y marzo de 2023 se habrían captado o recaudado sin autorización recursos a noventa y dos (92) personas por un valor aproximado, sin tener en cuenta las reinversiones, de 36.848'939.615 pesos", señala el auto de la Superintendencia.

Según documentos, la representante legal suplente de la Agropecuaria Achury Viejo es María Francisca Medina, madre de Felipe Rocha. Foto: EL TIEMPO

El otrora empresario ganadero Felipe Rocha. Foto: Archivo particular

¿Qué hizo con la plata?

La hacienda Achury Viejo es reconocida por sus toros de lidia. Foto: Archivo particular

Y agrega que, a marzo de 2023, sin incluir las rentabilidades prometidas, el saldo pendiente de devolver podría ascender a 17.082'255.176 pesos.



Lo que llama la atención es que, de conformidad con lo que consta en la declaración

del impuesto de renta presentada para el año 2021, el patrimonio de Felipe

Rocha ascendería solamente a 1.623'658.000 pesos. Así, claramente el valor de los dineros captados sin autorización sobrepasa casi 11 veces su patrimonio.



El interrogante para algunas de las víctimas es dónde está el dinero que recibió. Por eso, un grupo de inversionistas interpuso denuncias por posible estafa en la que, además, involucran a dos familiares de Rocha.



Ahora, en el campo administrativo, las víctimas tendrán que entrar a probar los aportes. Algunos están pidiendo que se rastreen bienes de la familia Rocha en el exterior que EL TIEMPO reveló.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

